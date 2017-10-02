 Во вторник в Каталонии объявлена всеобщая забастовка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Перед собравшимися выступают и другие каталонские политики и общественные деятели. Люди, пришедшие на площадь, ждут оглашения предварительных данных голосования на референдуме о независимости Каталонии, несмотря на то, что он фактически был сорван правоохранительными органами Испании.
После закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали. При этом, по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона.
Референдум о независимости Каталонии был признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники голосования должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"
По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.
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У власти в Каталонии на данный момент оказались вруны.
Неудивительно, что они замутили "рехверендум".
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А если меньше половины населения пришло на референдум, то он по определению, является несостоявшися.
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В новости чётко сказано, что в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона. (имеющего право голоса)
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До вторника.
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