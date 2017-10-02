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 Во вторник в Каталонии объявлена всеобщая забастовка

каталония

Лидер каталонского общественного движения "Омниум культураль" Жорди Куйшар, выступая на митинге на площади Каталонии в Барселоне, заявил, что "на 3 октября объявлена национальная всеобщая забастовка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Число пострадавших в ходе беспорядков превысило 760 человек, - Минздрав Каталонии

Перед собравшимися выступают и другие каталонские политики и общественные деятели. Люди, пришедшие на площадь, ждут оглашения предварительных данных голосования на референдуме о независимости Каталонии, несмотря на то, что он фактически был сорван правоохранительными органами Испании.

После закрытия избирательных участков премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии не состоялся, а большинство законопослушных граждан его проигнорировали. При этом, по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии

Референдум о независимости Каталонии был признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники голосования должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.


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Более того испанцам-то пофик. Не будут работать - не будут получать зп. А если бы отделились, то для испанцев точно такая же ситуация. Отделились - не получают % в бюджет, бастуют - не получают % в бюджет (но уже меньше, т.к. дебилов не 100%)... Но есть один нюанс... никто за безделье не заплатит.
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мы не бастовали до нищеты, теперь думаю и работаю усиленно, надо коммуналку отплатить, жду весны.
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И шо, пиво на Ла Рамбле наливать тоже не будут?
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После публикации, якобы результатов, где 98 процентов будет за независимость, начнут строить барикады и блокировать дороги, а с кацапского консульства им подгонят оружие и понесеться...
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Люди добровольно хотят гражданской войны и нищеты региона. Это их выбор.
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ох как они рады слышать наше мнение, когда не нам там жить а им
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на что только не пойдешь ради независимости)
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Понятно, что ЕС немпризнает независимость Каталонии. Далее могут пойти экономические трудности...
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В первую очередь Каталонии, так как откажутся от её продукции. А потом для Испании, но значительно меньше.
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Увы, и весь ЕС почувствует. Такие регионы как Каталония или Ломбардия влияют на экономику Европы поболее, чем большинство членов союза.
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и где тут испания?кстати, европейцам нужно будет затягивать пояса после брекзита
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Влияют, но есть замена. Наростят производство где-то в Румынии. Будет ещё более выгодно, чем в Каталонии. Просто вывезут оборудование в границах ЕС.
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Почему не признает? Косово вроде признали, при этом и двери ЕС для Сербии открыты
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Наконец-то аргументированное и обоснованное мнение эксперта.
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ты ж мелешь какую то чушь, не имеющую отношения к данной ситуации.. Начнем с того, что Испания (Кастилия) никогда Каталонию не захватывала, в отличии от захватов Сербией территории Косово (что в 9, что в 20 веке).
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Конечно не захватывал, успокойся. Филипп V в 1714 году просто посетил Каталонию с дружественным визитом и она, проникшись, добровольно вошла в состав Испанни. Прям как в свое время Украина в состав Московии -- сугубо добровольно и по доброте душевной, не иначе.
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Не признаёт, так как в случае с Косово это был ответ на геноцид албанцев. Тут иная история.
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ну если следовать уставу оон, то нации могут самоопределяться только в рамках существующих государств...косово как исключение из за геноцида со стороны серюов
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Ну те кто этот референдум задумал получат огромные бабки с рашки и пох.. им на то, что будет дальше. Просто тупо сыграли на быдлочувствах каталонцев, мол мы не такие как они, мы уникальны, мы кормим всю Испанию и тд и тп
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Сейчас бизнес в любом случае побежит с Барселоны - посмотрим что произойдет с кормильцами
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"При этом, по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона" Источник: https://censor.net.ua/n457665

У власти в Каталонии на данный момент оказались вруны.
Неудивительно, что они замутили "рехверендум".
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Как в таких условиях 3 млн. (из 7,5 млн. жителей) могли проголосовать? Неужели сами каталонцы все это за правду считают?
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Так там еще голосовать мог, кто угодно( полная аналогия с недореферендумами в Крым и на Донбассе), уверен, что спонсировалось это с кацапии
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обычно 30% составляют дети, старики, инвалиды. значит остается 5 млн. многие проигнорировали, болели, не смогли, равнодушные - это еще минус 2 млн. остаются 3 млн. закрыли 1300 участков, на каждом по 1000 чел. значит явка еще на 1 млн. меньше. то есть 2 млн. как и на прошлом референдуме
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а старики с инвалидами лишены права голоса?
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Легко. В 2014 там уже был референдум. Тогда он был официально разрешен, но имел статус только консультативного. Так вот на нем проголосовало 2,25 млн. человек. Сейчас конечно больше людей пришло, потому что это уже был не консультативный.
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...по сведениям местных властей, в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона.

А если меньше половины населения пришло на референдум, то он по определению, является несостоявшися.
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надо переголосовать, были вмешательства извне, которые не позволили многим гражданам реализовать свое право)
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Ага, скажут американские и украинские хакеры постарались
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ага, и местные "беркута" которые на участки не пускали)
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Так сама постановка вопроса о независимости не сответствует Конституции Испании, поэтому похер сколько там пришло
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Не все население имеет право голоса. Около 30% - малолетки без права. Так что 3 млн. это много.
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если малолеток 20 процентов, то так все и будет, 6млн избирателей, где 3 пришло
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рашист, учи матчасть... Население Каталонии 7,5 млн... Право голоса имеют немногим более 6 млн. человек.
В новости чётко сказано, что в голосовании приняло участие около 3 млн человек, что составляет чуть меньше половины населения региона. (имеющего право голоса)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо вторник в Каталонии объявлена всеобщая забастовка
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