" ГПУ подозревает чиновников Одесского горисполкома в причастности к пожару в лагере "Виктория" - Луценко "

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Считаем, что очевидной была вина директора и воспитательницы, которая официально отвечала за противопожарную безопасность. Именно поэтому их задержали буквально в первые сутки. На следующей неделе у нас есть основания объявить о подозрении руководящим лицам из Одесского горисполкома, которые отвечают за данные вопросы. На следующей неделе соответствующие подозрения будут вручены и меры пресечения будут избраны", - сказал Луценко.
В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
899 15
Материалы по теме: Пожар в лагере "Виктория"
Апелляционный суд в Одессе отпустил на поруки 23-летнюю воспитательницу лагеря "Виктория", - Найем. ВИДЕО(138)
Церемония прощания с двумя девочками, погибшими во время пожара в лагере "Виктория", прошла в Одессе(12)
Следствие изучает хронологию событий во время пожара в лагере "Виктория": назначены 6 экспертиз, - прокуратура(10)
Воспитательница из "Виктории" не обучалась пожарной безопасности и не проходила инструктаж, - Найем. ФОТО(120)
Луценко заявляє, що з рахунків "сім'ї" Януковича вже конфіскували 1,7 мільярда доларів(0)
Воспитательницу из "Виктории" отправили в СИЗО и хотят сделать крайней в гибели детей, - Найем(130)
Экспертиза идентифицировала тела троих девочек, погибших в результате пожара в детском лагере "Виктория", - Нацполиция(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А причем здеся чинуши ? Это воспитательница подпалила , я сам видел
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить