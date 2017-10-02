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 ГПУ подозревает чиновников Одесского горисполкома в причастности к пожару в лагере "Виктория", - Луценко

пожар

Генеральная прокуратура намерена сообщить о подозрении чиновникам городского исполнительного комитета Одессы в причастности к пожару в детском лагере "Виктория", из-за которого погибли 3 детей, на следующей неделе.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Считаем, что очевидной была вина директора и воспитательницы, которая официально отвечала за противопожарную безопасность. Именно поэтому их задержали буквально в первые сутки. На следующей неделе у нас есть основания объявить о подозрении руководящим лицам из Одесского горисполкома, которые отвечают за данные вопросы. На следующей неделе соответствующие подозрения будут вручены и меры пресечения будут избраны", - сказал Луценко.

В ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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то луцик так подозреваемых предупреждает?шоб сдрыснуть успели?
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А він ще будучи міністром МВС ляпав про все наліво і направо. Тріпло.
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" ГПУ подозревает чиновников Одесского горисполкома в причастности к пожару в лагере "Виктория" - Луценко "

А причем здеся чинуши ? Это воспитательница подпалила , я сам видел
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ага,и кипятильнику вышак присудить...с возмещением убытков.
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Ты шо , не веришь ? Я собственными глазами видел , как воспитательница поджигала , а Саакашвили ей помогал , меха раздувал
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Этот пожар прямое следствие коррупции в чистом виде!! Но тот кто отмывал деньги , а это более 70 млн гривен, включая злосчастную пожарную сигнализацию, делились с самим верхом, поэтому потешный генпрокурор перевед стрелки на шестёрок, которых помучат на камеру телеящика ,для создания видимости бурной деятельности и отпустят !
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Конечно, он подписывал все приёмо-передаточные акты,и скорее всего не бесплатно! Но основные средства фирма выигравшая тендер крала, и бомжей нанимала электропроводку монтировать, а про неё молчок у Югика! Ее сейчас либо трусят на деньги либо из АП дали команду не смотреть в Ее сторону !
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Когда вся страна знала, что чиновники Одесского горисполкома причастны к пожару, Луценко наконец-то заподозрил чиновников Одесского горисполкома в причастности к пожару. Феноменальная сообразительность!
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ГПУ ,Когда директору впаяют приличный срок для того чтобы следующий проверял наличие воды в резервуарах для пожаротушения и так далее
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ подозревает чиновников Одесского горисполкома в причастности к пожару в лагере "Виктория", - Луценко
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