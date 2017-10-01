 Оборона Польши будет успешной, если разместить две дивизии армии США, - Мацеревич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Если исходить из успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть как минимум две дивизии", - ответил он на вопрос ведущего о том, сколько солдат США нужно дислоцировано в стране для обеспечения безопасности.
По словам Мацеревича, в акте "Россия - НАТО", который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше, говорится о большом числе войск.
"Не сомневаюсь, что две дивизии - это не много. Это всего лишь именно столько, сколько нам необходимо", - подчеркнул министр.
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кацапам - сдохнуть
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точка
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...в Мацкве!
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у нас тут войнуха наварачивается.. тыц
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а ты вообще откуда с такими нулями взялся???????!!!!!!!!!!!!!
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Щоб не повторювати історію.
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А самим гонор не дозволяє ?
І ще вякають щось.
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