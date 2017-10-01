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Все про:оборона (1011) Польша (4117) США (13516) Мацеревич (47)

 Оборона Польши будет успешной, если разместить две дивизии армии США, - Мацеревич

мацеревич

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что на территории страны должно находиться две дивизии армии США для успешной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Если исходить из успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть как минимум две дивизии", - ответил он на вопрос ведущего о том, сколько солдат США нужно дислоцировано в стране для обеспечения безопасности.

По словам Мацеревича, в акте "Россия - НАТО", который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше, говорится о большом числе войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила растет, - экс-командующий Сухопутных войск Польши

"Не сомневаюсь, что две дивизии - это не много. Это всего лишь именно столько, сколько нам необходимо", - подчеркнул министр.
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Якби 5 дивізій, оборона ляська була би ще успішнішою...
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А поляки якось вже задовго "нєподлеглі"... Їм більше 20 років не можна
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Власне, американські танки там з'явилися не просто так. А тому, що польський сейм почав приймати виразно антиукраїнські, а відтак промосковські резолюції.
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Жодного респекту поляки не заслужили, власне кацапи саме від них і походять "радимичи бо и вятичи от ляховъ" (ПВЛ).
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У цьому випадку це є виключенням з хорошого правила...
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Польща не є ворогом Москви, лише жертвою і доволі безпомічною.
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земля круглая и до них дойдет, вроде американцы понимают. А как вам операция "буря в пустыне"? А где были остальные? когда Кувейт грабили? Обеспокоенность свою высказывали! Было же блядь такое и тогда. Ох американцы дали просраться Хусейну, круто, организовали переброску и развертывание войск, а как армию Садама Хусейна разнесли, шедевр. Кувейт сейчас богатая и процветающая страна, ее же американцы потом не забрали себе, нет конечно.
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скоро кацапье об єтом узнает на собственных шкурах
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У американских солдат другая задача - пошугать мохнорылых! Вопрос в другом, кто за эти две дивизии платить будет?
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размести 4 украинские дивизии в Польше... мы воевать умеем.. Вся Европпппппа сейчас на нас смотрит!!!
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Да?А если в Украине-то вообще всем будет хорошо!
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Оборона Польши будет успешной, если разместить две дивизии армии США...
...в Мацкве!
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Вопрос теперь как делить зоны оккупации будем.
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А если там будут находиться 2 дивизии паРашки, Польша станет вообще неприступной крепостью.
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Админ!!!! Бля!!! сейчас на границе Рашка/Украина начинается маленькая войнушка/расстреляли кацапского поганца... Все внимание здесь!!!!!!!!!!
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откуда эта информация? Ты не ори если нет хоть что то подтверждающее твои слова
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мля! да я вообще не ору, если нет подтверждачки тыц ...................
а ты вообще откуда с такими нулями взялся???????!!!!!!!!!!!!!
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Поступили новые сообщения о событиях в Глейвице. Нападение на радиостанцию было, очевидно, сигналом к общему наступлению польских партизан на германскую территорию. Почти одновременно с этим, как удалось установить, польские партизаны перешли германскую границу ещё в двух местах. Это также были хорошо вооружённые отряды, по-видимому, поддерживавшиеся польскими регулярными частями. Подразделения полиции безопасности, охраняющие государственную границу, вступили в бой с захватчиками. Ожесточённые бои продолжаются
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1939 г. инсценировка гитлеровцами захвата как бы поляками радиостанции и передаче в эфир призыва к войне против Германии, причина чтобы напасть на Польшу, хорошее сравнение, если там начнётся наступление, самая протяжённая часть границы с Россией.. сколько оттуда километров до Киева если напрямую по дороге и по воздуху?
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боеприпасы взорваны и власть спокойна, как тебе сказать, уже все равно
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не надо тыкать, я вас лично не знаю и вы меня не знаете. по поводу проснулся, это и так было известно, еще после президентских выборов, на большее не рассчитывал. ну покрайне мере на все забил и работаю,
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Поляки, как и украинцы, надеются, что за них будут гибнуть американцы...
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Где амерам лучше остановить путлеровцев? На своем побережье или ещё в Европе?
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Оборона Польщі українців має цікавити якнайменше. Точніше, вона має бути якомога слабшою, бо Україні рано чи пізно треба буде повертати протиправно передані Москвою полякам Сянщину і Холмщину, які нічим не різняться від окупованих кацапами Стародубщини, Курщини, Білгородщини, Луганщини, Донеччини.
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Не женіть маячню. Оборона Польщі Україну має цікавити так само як і оборона України - Польщу.
Щоб не повторювати історію.
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Розділ Польщі українців анітрохи не бентежив і вони ніколи не брали участі в польських повстаннях проти Москви. Польща се споконвічний ворог, наступного літа буде тисячоліття першої польсько-української війни 1018 року, коли Болеслав з німцями захопили Київ.
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Ви ще звитяжні походи славетних воїнів черняхівської культури згадайте. Має такий саме дотик до сьогодення.
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Оборона Польши как раз менее всего должна волновать Украину. А Польшу должно как никого волновать оборона Украины. Ведь из за географического нахождения стран и вражеской Рашки понятно же что если Украину враг захватит то дальше будет Польша. А Украины уже не будет существовать и украинцам будет все равно , когда враг будет у ворот Польши
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Освежите ваши знания политической географии. Польша граничит с Беларусью и РФ. Хуйло уже у польских ворот.
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Кацапи не просто біля лядських воріт, вони практично контролюють Польщу зсередини, так само як Україну, Молдавію, Угорщину або Білорусь.
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Найменшої причини перейматися обороною Польщі українці не мають, принаймні сей хамуватий порохобот не назве жодної. Щодо поляків, то вони мріють повернути собі східні креси і кожна згадка про Львів викликає в них іредентний ляхосрач на кільканадцять сторінок.
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Зі мріями буде час предметно розібратися. Зараз ворог інший і спільний.
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Тобто, порохобот не зміг назвати жодної причини українцям перейматися обороною Польщі.
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Сей порохобот має предивну звичку кудкудакати. Се щось суто кацапське, петушаче.
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За банкет башлять Мацеревич будет или Мицкевич? Дивизии, они совсем даже не бесплатные. Общее содержание одного солдата влетает нам в $850000 в год. В дивизии около 15 тыс. чел. За две дивизии с Мацеревича причитается $25.5 миллиардов в год.
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думаешь, содержание псковской дивизии обойдется дешевле? Где ж в Польше столько боярышника взять?
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Содержание польской дивизии обойдется дешевле. Таких шаровиков-затейников как Мацеревич в мире много. А как известно, если каждому давать - поломается кровать.
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Да, но содержание такой дивизии стоит $12 млрд. в год. Нечего всю оборону НАТО на Штаты сваливать, поляки должны иметь возможность выдержать первый удар сами. Хотя бы 48 часов пока 82я и 101я долетят из своих ППД.
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наверное в Варшаве и Пентагоне дилетанты сидят. Да и Генсек НАТО думакет, а не поменяться ли мне с каким нибудь молодым дарованием местами?
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Точно. И поэтому две дивизии в полном составе уже грузятся на Глобмастеры. Как еще не? Шо значит - еще не?
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О, які "вояки-герої".
А самим гонор не дозволяє ?
І ще вякають щось.
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Антоний, как показывает жизненный олыт - бери сразу три.
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Для Польши , берите пример с нас мы как бы по началу вообще только на себя надеялись и получилось, а лучше не ссыте ,а участвуйте совместно с нами в зоне разграничения на донецко-лугаском направлении и ваши семьи будут спать спокойно, как говорится все вместе крепкая метла
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Как же вас всех запугали эти гопники. Те, кто с ними дрался (Чечня, Грузия, Украина), могут подтвердить, что рашистская армия - это сброд и давить эту шваль также просто как тараканов, ослепленных резким светом на кухне.
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Почему же тогда каждая страна воевавшая с росиянцами теряла свои территории? Видно поляки не такие шапкозакидатели ,как вы. Поумнее малость будут.
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Если американцы в каждой из стран НАТО разместят по две дивизии, чем же они сами тогда обороняться будут?
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Так вони и так обороняются.Оборона на дальних рубежах, так сказать.Ще усиленная ПРО в Польше.Скоро у нас в Очакове,ще буде база.Нажаль,що поки амеры стягують силы,для захисту вiд Рашки,Вейшнория вже атакуе.И флаг Вейшнории замаярить над Мокселем,скорiш чем наш,або НАТО.Що досадно
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Правильно! Голубые каски нужно подготавливать заранее
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОборона Польши будет успешной, если разместить две дивизии армии США, - Мацеревич
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