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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (6872) Донбасс (16227) Матиос Анатолий (548)

 Матиос назвал количество кадровых военных РФ, боевиков и оружия на Донбассе

карта ато

На территориях оккупированного Россией Донбасса сейчас находится военная сила, равная силам почти всех европейских стран-членов НАТО.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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Он перечислил оружие, которое сейчас применяют на оккупированных территориях, и назвал его количество.

"Танки - 650 шт., боевые бронированные машины - 1310 шт., артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещена минскими соглашениями) - почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня - почти 260 ед., зенитно-ракетные комплексы - до 100 ед.", - сказал он, подчеркнув, что все это оружие российское.

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"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов", - отметил Матиос.

Он перечислил российские военные части.

"Батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк. Вторая батальонно-тактическая российская группа - 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа - город Новороссийск. Десантно-штурмовая бригада - сейчас находится в городе Луганск. 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке, 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области", - отметил главный военный прокурор.

По его словам, общее количество русских на Донбассе составляет 11 тыс., среди которых три тысячи кадровых военных.

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"Первый военный корпус, который находится в городе Донецк, ("1 АК ДНР") имеет такую численность - 5 бригад, 3 отдельные полки, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, свыше 18 тысяч человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении почти 350 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 пушек, 130 РСЗО", - сообщил он.

"Второй армейский корпус с дислокацией в Луганске ("2 АК ЛНР") - 4 бригады, 2 отдельных полка, 6 отдельных батальонов, 8 батальонов территориальной обороны, 2 отдельные роты, 155 танков, 300 боевых бронированных машин, 110 пушек, 40 РСЗО", - отметил Матиос.

Напомним, 18 сентября представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что на оккупированной части Донбасса находятся 2900 кадровых военнослужащих.

"На сегодня остается 2900 - именно кадровых российских военнослужащих. И около 31 тыс. оккупационных войск", - сказал он.
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Потрібно збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів, а для цього потрібно переглянути бюджет на 2018 рік і замість 83 млрд грн направити на міноборони 300 млрд грн!
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надо то надо..он в муженка ліва шина полисєла..очєнь надо
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І де пан пропонує знайти ще 217млрд. грн, або 8,2 млрд. бпаксів?
І справа ж не лише в тому, щоб знайти, а і втому, щоб їх використати. Підприємства, кадри є?
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увеличить можно. но воевать чем?
муженко, поллитрак и порошенко в Калиновке, Балаклее активно уничтожают вооружение Украины, что бы у нас небыло чем в течении длительного времени отвоевать донбасс и крым. реализуюют план кремля, да и европы в принципе, по замораживанию Луганды, что бы наступать было нечем.
за день взорвалось 30 тыс тонн. а за 4 года на донбассе наша Украинская армия выстреляла 24 тыс. тонн. 4 года войны и обороны взорвались за 1 день.
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Во время второй мировой в РККА была распространена практика: командиры частей, соединений и объединений в несколько раз завышали силу противостоящего противника. Причин две. Первая, если враг набамбуляет, можно оправдываться: а ведь я же докладывал, что супостат сильнее. Вторая, если противостоящий противник сильнее, значит увеличиваются шансы получить больше пополнения живой силой, техникой, оружием, боеприпасами. Ничего не изменилось: Толик-тепловизор гарантированно в два раза завысил количество вооружения сепаратистов...
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Ні, не доповідають, але базова військова освіта дозволяє це зробити без проблем. Треба лише знати кількість з"єднань та частин і їх штатну організацію.
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Сова нашептала?
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А себе, російського диверсанта, Матіос порахував?
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ИГИЛ казнило путінських солдафонів, спаливши їх живцем
Матиос назвал количество кадровых военных РФ, боевиков и оружия на Донбассе - Цензор.НЕТ 4116
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та ще б на всіх кацапських сайтах розмістити
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це я з твіттера взяв, а там багато ольгінців сидить
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а ведь горит мордва знатно, она боярышником пропитана и из ваты.
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Из тех складов что сгорели за правления Матиоса и Мудэнка боеприпасов хватило бы сжечь все ето названное и еще перемешать с землей на мелкое удобрение. Так теперь оно сидит тут и запугивает, явно намекая на капитуляцию, ибо не заметил, чтобы наша власть готовилась к отражению наступления.
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лёха, а те девайсы после 40-летнего хранения под открытым небом еще можна было в стволы заряжать?
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А где новины про работу великого палководца Мужинко?
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1310+650+500+260+100=2820
"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек", тобто по штуці на кацапа?
Источник:https://censor.net.ua/n457662
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"кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии"
Итого 3560 единиц техники на 3000 ихтамнетов. Кацапы просто многостаночники какие-то.
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Там є ще шахтьори і трахтористи дамбасяцькі.
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походу матиос у нас начальник генерального штаба, а не прокурорский шнырь...
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одно нэ второпаю...матиосу-то зачем эти пиары?такими темпами чювак скоро будет иметь свою авторскую программу на 112 як рабинович с червоненком...
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там ціла команда психологів,і повір вони свої грощі відпрацьовують,
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рошенівська шайка використовує таких матиусів як ганчирку... Тільки на цей раз не вийде,за все треба відповідати...
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Когда же последний москаль сдохнет и перестанет срать в каментах???
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Это эти выблядки забрались в Калиновку и Балаклею?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатиос назвал количество кадровых военных РФ, боевиков и оружия на Донбассе
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