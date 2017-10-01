 Матиос назвал количество кадровых военных РФ, боевиков и оружия на Донбассе

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Он перечислил оружие, которое сейчас применяют на оккупированных территориях, и назвал его количество.
"Танки - 650 шт., боевые бронированные машины - 1310 шт., артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещена минскими соглашениями) - почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня - почти 260 ед., зенитно-ракетные комплексы - до 100 ед.", - сказал он, подчеркнув, что все это оружие российское.
"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротно-тактической группы, на вооружении которых, кроме перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов", - отметил Матиос.
Он перечислил российские военные части.
"Батальонно-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк. Вторая батальонно-тактическая российская группа - 20-я отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа - город Новороссийск. Десантно-штурмовая бригада - сейчас находится в городе Луганск. 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке, 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области", - отметил главный военный прокурор.
По его словам, общее количество русских на Донбассе составляет 11 тыс., среди которых три тысячи кадровых военных.
"Первый военный корпус, который находится в городе Донецк, ("1 АК ДНР") имеет такую численность - 5 бригад, 3 отдельные полки, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, свыше 18 тысяч человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении почти 350 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 пушек, 130 РСЗО", - сообщил он.
"Второй армейский корпус с дислокацией в Луганске ("2 АК ЛНР") - 4 бригады, 2 отдельных полка, 6 отдельных батальонов, 8 батальонов территориальной обороны, 2 отдельные роты, 155 танков, 300 боевых бронированных машин, 110 пушек, 40 РСЗО", - отметил Матиос.
Напомним, 18 сентября представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что на оккупированной части Донбасса находятся 2900 кадровых военнослужащих.
"На сегодня остается 2900 - именно кадровых российских военнослужащих. И около 31 тыс. оккупационных войск", - сказал он.
2732 40
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
В жилище наемника "ДНР" под Бахмутом найдены гранатометы, гранаты и патроны. ФОТОрепортаж(24)
Заявления террористов о якобы обстреле оккупированного Докучаевска со стороны ВСУ - дезинформация, - штаб АТО(7)
Приговоры Умерову и Семене подтвердили доклад ООН о ситуации в Крыму, - правительство Германии(10)
Россия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД(33)
«Профессиональная армия - это единственная возможность совершить настоящую военную реформу», - Бутусов(0)
США не признают результаты "выборов" в оккупированном Севастополе, - миссия при ОБСЕ(13)
"Российская агрессия против Украины требует интенсификации работы", - СНБО о Концепции реформирования в условиях ЧП и в особый период(10)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
І справа ж не лише в тому, щоб знайти, а і втому, щоб їх використати. Підприємства, кадри є?
Ответить
муженко, поллитрак и порошенко в Калиновке, Балаклее активно уничтожают вооружение Украины, что бы у нас небыло чем в течении длительного времени отвоевать донбасс и крым. реализуюют план кремля, да и европы в принципе, по замораживанию Луганды, что бы наступать было нечем.
за день взорвалось 30 тыс тонн. а за 4 года на донбассе наша Украинская армия выстреляла 24 тыс. тонн. 4 года войны и обороны взорвались за 1 день.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек", тобто по штуці на кацапа?
Источник:https://censor.net.ua/n457662
Ответить
Итого 3560 единиц техники на 3000 ихтамнетов. Кацапы просто многостаночники какие-то.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить