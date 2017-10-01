EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 За рубежом
  988  33
Все про:беспорядки (344) Испания (425) Каталония (32)

 Число пострадавших в ходе беспорядков превысило 760 человек, - Минздрав Каталонии

каталония

В ходе беспорядков, связанных с проведением референдума о независимости Каталонии от Испании, пострадал 761 человек.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Каталонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Никакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании

Отмечается, что среди пострадавших - граждане, которые получили ранения в результате применения резиновых пуль и силовых мер по зачистке избирательных участков. Ранее сообщалось о более чем 460 раненых.

Напомним, 1 октября в Каталонии проходил незаконный референдум о независимости. Голосование началось около 9:00 на фоне столкновений с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Позже полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали десятки людей.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно всіх прихильників незалежності Каталонії возити на авдіївську промзону у примусовому порядку, щоб побачили до чого доводять сепаратизм та регіональні ідіоти у владі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Черга за незалежністю в разі перемоги Каталонії: баски, шотландці, валійці, гренландці, чеченці, татари, інгуші, чуваші, якути, тувинці...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так само говорили протягом століть боротьби українців за свою незалежність...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Политические проходимцы, имея доступ к "зомбоящику", из населения могут легко создать управляемое стадо...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Изя, почему россияне так беспокоятся за референдум в Каталонии? - А что им остается,Сёма? У них же даже за призывы к ним ждет тюрьма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них зараз новий вектор уваги: чо там у гішпанців?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каталонцы хотят отделиться. У меня просто нет слов... У русских в России нет даже автономии. И они молчат в тряпку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"русские" это не этнос..у них и этнических земель нет..какая там автономия..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них там взагалі нічого нема. Нехай покажуть на карті де їхня земля. Бомжі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Друг,который15 лет живёт в Испании,написал вFb,что 2-3назад в Барселоне появ-сь подозрительно много"туристов"из России,больш.похожих на бойцов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну вот и все - хана молодой республики... Не повезло им.., вот если бы там премьер министром был кто-то похожий на нашего "Кровавого Пастора" образца 2014-года.., то дело бы возможно и выгорело..., - а так полный облом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пускай испанцы дадут независимость каталонии и запретят любые экономический связи с Испанией тех, кто захочет их иметь с каталонией. каталония так в трубу вылетит. независимость как рукой снимет. сепаров учить нужно один раз и надолго.
 показать весь комментарий
Ответить
 
З Україною в серці - а зачем? Каталонцы по мордам получили и заглохнут лет на 10..., а потом снова получат....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп задает Путину резонный вопрос - Вы вообще с кем? С Ираном и Хезболлой? Если с ними,то почему ваши жены, дети и бляди не у них а у нас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйло довольне Тікі на нього чекають Чечня, Дагестан, Татарстан, Тива та прочіє потенціально вільні каталонії! А ми будєм з боку посмотрєть !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пострадали от беспорядков в ходе референдума,которого не было если верить словам их премьера. Звучит сюром.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Первый матч окончен, а счёт копов всё растёт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лажа в том,что сила действия,равна силе противодействия.
С одной стороны,такой референдум,это бред.
С другой стороны такой разгон это полный бред.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пусть посмотрят на даунбасс...
там 2 ляма пострадавших !
тупость приводит к бедности и страданиям ! либо самого себя либо окружающих !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ответ прост: сейчас будет идти европейский разнос по типу мелконационалистических общин. Кому на руку? Понятное дело: кремлевским упырям. А поле тут непаханное: Трансильвания в Румынии, Фландрия в Бельгии, Ломбардия в Италии, продолжать можно долго. Сегодня в Барселоне перед московскими ублюдками прошла прекрасная репетиция европейского бардака и кацапы обязательно возьмут это на заметку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я хату покинул, - ушёл воевать,
Чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать!

А свои пусть дохнут от голода!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Настораживает, что в Европе запросто с коленки организовываются такие вот "референдумы". Это что за базар-вокзал? Почему испанцы не арестовали организаторов накануне, почему не опечатали эти бюллетени накануне. Зачем было дожидаться спектакля. Ну, у нас, государство молодое, неустоявшееся, подогреваемое паскудным соседом. Но Испания - честно говоря, прозрел и озаботился. Мадрид поступил правильно, но как-то заторможено и с вытекающей их этого излишней долей насилия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да. Реакция не на упреждение, а, как присуще тормозам, на свершившийся факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А. СОТНИК. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК». ИТОГИ СЕНТЯБРЯ - 2017

https://www.youtube.com/watch?v=KdOvmTdeRqw
 показать весь комментарий
Ответить
 
надоели с Испанией(, четвёртая новость уже
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я просмотрел все фотки флагов на Демонстрациях в испанской Каталонии и у меня возникло впечатление что ДНР хочет взять в свой состав Каталонию
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло пострадавших в ходе беспорядков превысило 760 человек, - Минздрав Каталонии
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти