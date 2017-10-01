 Число пострадавших в ходе беспорядков превысило 760 человек, - Минздрав Каталонии

Об этом сообщило министерство здравоохранения Каталонии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
Отмечается, что среди пострадавших - граждане, которые получили ранения в результате применения резиновых пуль и силовых мер по зачистке избирательных участков. Ранее сообщалось о более чем 460 раненых.
Напомним, 1 октября в Каталонии проходил незаконный референдум о независимости. Голосование началось около 9:00 на фоне столкновений с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать.
Позже полиция устроила стрельбу резиновыми пулями, пострадали десятки людей.
988 33
Полиция задержала 17 человек, напавших на участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье(173)
Полиция открыла еще одно уголовное производство из-за столкновений под Ильичевским судом в "деле 2 мая"(37)
Суд завершил рассмотрение материалов дела по трагедии 2 мая в Одессе: приговор обвиняемым будет вынесен до 15 сентября(7)
Российский писатель Быков о трагедии 2 мая: "Инициаторами стали люди, которые хотели присоединить Одессу к "Новороссии"(72)
Референдум в Каталонии: сторонники "Л/ДНР" оживились(0)
Двум россиянам, задержанным за беспорядки в Гамбурге, светит до 10 лет тюрьмы, - прокуратура(42)
СБУ задержала четырех пропагандистов, которые призывали к беспорядкам в День Конституции(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
С одной стороны,такой референдум,это бред.
С другой стороны такой разгон это полный бред.
Ответить
там 2 ляма пострадавших !
тупость приводит к бедности и страданиям ! либо самого себя либо окружающих !
Ответить
Ответить
Ответить
Чтоб землю крестьянам в Гренаде отдать!
А свои пусть дохнут от голода!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KdOvmTdeRqw
Ответить
Ответить
Ответить
https://twitter.com/sex_Dombas/status/914503488431906817
https://twitter.com/bookazoid_dev/status/914497396083757056
Ответить