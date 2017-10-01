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 Деньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко

взрыв калиновка

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о несвоевременном выделении средств на усиление охраны арсенала Министерства обороны в Калиновке Винницкой области.

Об этом генпрокурор сообщил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Также читайте: В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист

Луценко подчеркнул, что приоритетными версиям взрыва на арсенале являются диверсия и преступная халатность чиновников Генерального штаба и Минфина.

"Наш доблестный министр финансов дает деньги, когда ему заблагорассудится, и деньги на (охрану склада) Калиновку поступили только месяц назад", - сказал генпрокурор.

Относительно сотрудников Генштаба Луценко отметил, что военная прокуратура давала указания усилить охрану складов еще 6 месяцев назад.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.

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Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
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ага, бабло зірвалось і пропало. Дурням розкажи. Покрали й влаштували цирк. Бреши далі.
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За фінансування відповідає міноборони! Це пройоб Полторака, що гроші не виділені вчасно! До чого тут міністр фінансів????? Де міністр оборони який розпоряджається військовим бюджетом та відповідає за його виконання???? За 3,5 роки війни військовий бюджет не був виконаний на 100% жодного разу!!!!! Взагалі за 25 років Незалежності військовий бюджет був виконаний на 100% тільки за часів міністра оборони Гриценка! Всі інші міністри оборони були ідіотами та випадковими людьми і тому не виконували військові бюджети!
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та взагалі де всі? Ніде. Або ледацюють на кредити, або посилено крадуть. Висновки очевидні.
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За це треба ставити до стінки! Рік вже закінчується а гроші тільки надійшли! А де були гроші в січні? Чому міноборони не забезпечило охорону складів без грошей?
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Дурик! за прохождение денег отвечает Казначейство, а до него, отвечает соответствующее Министерство!
На счет пройоба Полторака, то ты Игорь L, просто полный проёб! Такого тупого троля ещё надо поискать!
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За фінансування військових відповідає міноборони! Якщо казначейство не виділяє грошей, то це питання має вирішувати міністр оборони, має телефонувати гройсману, порошенку, має піднімати ці питання на кабміні, має змінювати призначення інших статей по яким виділені гроші щоб перекидати гроші на фінансування більш потрібних витрат! Що зробило міноборони? Нічого! Полторака мають вигнати з ганьбою, більш нефахового міністра оборони ще не було!
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А для чого існує міноборони? Для розподілення грошей! Якщо гроші не надійшли то міноборони півроку свої функції не виконувало! Потрібно повністю розігнати міноборони і створити нове міністерство по стандартам НАТО, тільки вже без старих ідіотів!
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Ты думаешь если бы эти деньги дали не месяц, а например год назад или два назад, то взрывов бы не было? Глупости! Не деньги тут решают.
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Гриценко -- это тот козел , который перевел из Военкоматов пенсии военных пенсионеров в Пенсионный фонд -- и полностью остановил все Законы о Пенсионном обеспечении Военнослужащих -- ?? И сейчас --спасибо этому дебилу командиры полков имеют Пенсию меньше чем уборщица в Исполкоме ???
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Пенсії для всіх мають виплачуватись через Пенсійний фонд! Досить вже годувати військових з окремої ложки!
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Ты пойди в Калиновку на разминирование или в под Донецкий аэропорт и скажи мужикам там --военным пенсионерам -- которые снова пошли воевать за тебя и твоего сына --спасать Украину -- жить будешь не знаю -- но тебе и Гриценко морду расквасят 100 процентов -- делавари .
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Сын Полдурака,это наш стратегический резерв.
Его место в тылу,до особого распоряжения.
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Он служит в морском десанте. Разве не видно боевое судно на заднем плане? Тренируется...
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Наверно за минуту до захвата.
Он это судно наверно ,а вернее точно захватил.
Только нам это не покажут,бо военная тайна!
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Деньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко.

А сперли їх менше ніж за добу...
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і бабло на боєприпаси вкрали, і самі боєприпаси.
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А до этого что делали ? Этот картавый мудак уже начинает отмазывать .
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Рабинович на 112 канале о Медведчуке и Путине: "кумовьев не выбирают"
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После Гройсманов никаких Рабиновичей. Хватит.
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Это военный объект и должен охраняться без учета пришли/не пришли деньги...
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Да хоть две недели назад, куда оно делось лучше скажи?
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Какие нахрен деньги,что роту солдат на охрану нельзя было кинуть.
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яких нах...й солдат Від бригади зварювальників МО ніякий караул не захистить... особливо якщо "наряд" був "виписаний" на Калинівку ...
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Весь спецназ со снайперами,охранял событие всемирного масштаба!
Свальбу хгенпгокугогского выкормыша охранял.
Какой нафиг склад,какя мелочь!
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Ага. Ну да за месяц даже не смогли распределить откаты и доли тех кто навариться на госзакупках по завышеных ценах. Нужно как минимум год.
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А зарплату ген. прокуратуре и генштабу часом не задержали? Так после такого бардака всех вас и в мешок , т.е. в отставку. А муженку в рядовые и в АТО
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шобла посенко - такая же, как и януковича, только циничнее, наглее и жаднее..
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Гнать грязной метлой нужно всю эту шоколадную банду, всех без исключения!
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А полтора десятка пенсионеров из ВОХРа, охранявших эти километры складов - это по какому штату полагается?
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кругом дач луценкив-порошенкив арсенал будуйтэ...
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Янукович не керував. Він посадив усю гопоту, яка обікрала Україну, на ланцюг, і призначив себе паханом. Тепер гопота зірвалась з ланцюга й орудує де хоче. АТО має проводитись по всій Україні.
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Гыг,агооов! расскажи нам снова,шо НГШ тут не при делах
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Ни Муженко,ни Полдурак нэ увыноВаты!
Виноваты престарелые ВОХРовцы,пионер вожатая,и вражеский летающий термобалический стакан!
Югтк все смог при помощи Таляна в тепловизор рассмотреть!
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Не он сейчас своему бойфренду врахуродачелевеческого,к разорванному пердаку лед прикладывает!
Они в новости о референдуме,фсех на чистую воду выводили,фсех в кацапы записали.
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Интересно,до каких пределов маразма эти пауки в банке могут дойти...
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Пределы маразма властьпредержащих определяет общество.Избиратели.
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Министра финансов в отставку зарплаты пгокугорам не поднял! Реакция молниеносная. А тут подумаешь 4ре склада взлетело на воздух нет ни МЕРОПРИЯТИЙ от СНБО,МО,ГШ,ГП . Миллиарды долларов на ветер это господин прокурор очень очень особые размеры материальных потерь. И за то что нет мероприятий, нет планов, нет выполнения должностных обязанностей ,которые повлекли за собой чрезмерно крупные потери вы должны по закону привлечь всех и президента в том числе,ну если вы генпрокурор , а не кукольный петрушка.
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бовдур прокурор, бовдур президент та бовдури їх оточення.
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Справжні більшовики.

Кто был никем, тот станет всем. (с)
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Деньги сами шли, шли , но не дошли...
Правительство Гройсмана и Полторак за своевременное финансирование никак не отвечают, деньги у нас сами ходят, когда хотят и куда хотят???
Деньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко - Цензор.НЕТ 1639

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судячи з того що пишуть про кількість охорони - то я ще дивуюсь що у нас є склади взагалі. Такі склади мають охоронятись на рівні з атомними станціями. Питання про гроші: Чому лише на 8-9 місяці у році прийшли кошти ? Береться ланцюжок тих хто ставив підписи як з одного кінця так і з другого Можливо наварювали відсотки прокручуючи кошти в банках. А зараз пізно. Бо час літній минув а взимку навряд чи добре можна будувати.
Менше треба язиком молоти бо ж не видно справжньої роботи
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А шо таки гениальные военначальники через три года войны поняли, что боеприпасы нужно охранять? Всего то три склада прощелкали? Медаль уже нужно давать за сообразительность?
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Поступили, но не дошли, так что ли понимать, а на самом деле полная задница в министерстве обороны ,ну так начните с чистого листа накажите по полной программе виновных, а то о них типа лишь только народ знает , сколько можно питаться надеждами, что кто то типа из запада или Грузии поможет разрешить проблемы внутри страны
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А не найдёте виновных получите буллит от народа, то есть пендаль под зад ,мягко выражаясь
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко
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