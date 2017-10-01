Деньги на охрану склада боеприпасов в Калиновке поступили только месяц назад, - Луценко.

Об этом генпрокурор сообщил в интервью телеканалу "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
Луценко подчеркнул, что приоритетными версиям взрыва на арсенале являются диверсия и преступная халатность чиновников Генерального штаба и Минфина.
"Наш доблестный министр финансов дает деньги, когда ему заблагорассудится, и деньги на (охрану склада) Калиновку поступили только месяц назад", - сказал генпрокурор.
Относительно сотрудников Генштаба Луценко отметил, что военная прокуратура давала указания усилить охрану складов еще 6 месяцев назад.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, было эвакуировано более 30 тысяч человек. По данным спасателей, были травмированы 2 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
В связи с ЧС Президент Украины Петр Порошенко 27 сентября созвал военный кабинет, во время заседания которого он обратился к руководителям Генпрокуратуры, СБУ, Нацполиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке
.
29 сентября Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к взрывам в Калиновке мог привести заложенный детонатор.
1381 76
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС(40)
Директива начальника Генштаба Муженко не позволяла укомплектовать охрану арсенала в Калиновке, - журналист(150)
В Калиновке было уничтожено 32 тыс. тонн снарядов, в том числе 21 тыс. тонн танковых снарядов 125 мм, - журналист(215)
На военных складах в Калиновке продолжаются одиночные детонации боеприпасов, - ГСЧС(113)
Вот почему молчит Порошенко(0)
Областная и местная власть должны как можно быстрее провести восстановительные работы в Калиновке, - Гройсман(49)
ЧП на складах в Калиновке: Доказательств, что был беспилотник нет, но есть все факты о вероятно заложенном детонаторе, - Луценко(207)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На счет пройоба Полторака, то ты Игорь L, просто полный проёб! Такого тупого троля ещё надо поискать!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Его место в тылу,до особого распоряжения.
Ответить
Ответить
Он это судно наверно ,а вернее точно захватил.
Только нам это не покажут,бо военная тайна!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не... ваще не он
Ответить
А сперли їх менше ніж за добу...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Свальбу хгенпгокугогского выкормыша охранял.
Какой нафиг склад,какя мелочь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Скіпальський і Маломуж: Порошенко - російський шпигун
Ответить
А сейчас он исправился!
Ответить
Ответить
Виноваты престарелые ВОХРовцы,пионер вожатая,и вражеский летающий термобалический стакан!
Югтк все смог при помощи Таляна в тепловизор рассмотреть!
Ответить
Ответить
Они в новости о референдуме,фсех на чистую воду выводили,фсех в кацапы записали.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кто был никем, тот станет всем. (с)
Ответить
Правительство Гройсмана и Полторак за своевременное финансирование никак не отвечают, деньги у нас сами ходят, когда хотят и куда хотят???
Ответить
Менше треба язиком молоти бо ж не видно справжньої роботи
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить