Никакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании.

Об этом сообщает El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Никакого референдума не было. Он не предусмотрен законом", - сказал Рахой в ходе пресс-конференции.
Испанский премьер поблагодарил силовиков, которые "выполняли свой долг", разгоняя протестующих в Каталонии, а также лидеров других стран, которые осудили проведение референдума. Рахой отметил, что правительство страны все еще открыто для диалога.
"Будем надеяться, что они (власти Каталонии. - Ред.)... больше не будут совершать ошибок. Будем надеяться, что они сойдут с тропы, которая ведет в никуда", - добавил испанский премьер.
В 20.00 по местному времени в Каталонии официально завершилось голосование на референдуме о независимости.
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А то было, понимаешь, "услышьте голос Донбасса"...
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Европа в средние
века (несколько сот лет тому назад) была раздроблена на множество независимых
или почти независимых государств и княжеств. Если начнется процесс
восстановления "независимости" таких "государств" - это
будет означать конец современной Европе...
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Так, дійсно, сьогодні у Барселоні був просто день шалених знижок. Особливо шалені знижки були на резинові кулі та сльозогінний газ.
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ТОЧКА
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Смотрел все СМИ , ни где не видел , а вот премьер постоянно мелькает ,
штоп , а ты не тот ли , ну который ,- это самое , за то самое - это самое , которые это самое ?)))
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Доводити дебілам, що путін-хйуло наміру не маю.
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набираю попкорн и жду новостей из Баварии
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Вдруг что разрушат.
Так это ж с нас всех в тройном размере спросят.
А так хорошо,что все хорошо.
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А безумная больница,цельный день на форуме референдум обсуждала.
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Повинна Вам сказати... шо вони мало відрізняються від булетєнів ув лднири.
Ось:
Напєчатані на папірці А4, на прінтері або ксероксі.
Жодного захисту.
Можеш "голосувати" кілька разів на всіх ділянках...
Виборчих дільниць відкрито явно недостатньо. Бо інакше - з чого б були такі черги? - щоб в одному папірці вибрати один пункт з двох?
У динири папірець навіть красивіший був - з віньєткою:
Сподіваюся, що у Іспанії не буде КатНР.
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А был бы приказ и расстреляли и танками подавили и благодарность от премьера и признательность от короля , добавил Аваков на секретном совещании силовиков посвященных событиям в Испании...
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