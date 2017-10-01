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Все про:Испания (425) референдум (1232) Каталония (32)

 Никакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании

рахой

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что "никакого референдума о независимости Каталонии не было".

Об этом сообщает El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Никакого референдума не было. Он не предусмотрен законом", - сказал Рахой в ходе пресс-конференции.

Испанский премьер поблагодарил силовиков, которые "выполняли свой долг", разгоняя протестующих в Каталонии, а также лидеров других стран, которые осудили проведение референдума. Рахой отметил, что правительство страны все еще открыто для диалога.

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"Будем надеяться, что они (власти Каталонии. - Ред.)... больше не будут совершать ошибок. Будем надеяться, что они сойдут с тропы, которая ведет в никуда", - добавил испанский премьер.

В 20.00 по местному времени в Каталонии официально завершилось голосование на референдуме о независимости.
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премьер какойто с человеческим лицом..даже в телевизор помещается..не то что наш
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Референдум - это очень опасное оружие в руках демагогов и манипуляторов...
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Гитлер все решения проводи через референдум, поэтому в ФРГ, по-моему, общенациональные референдумы не проводят.
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Поэтому есть закон.. о референдуме.. И если они хотели провести его то тогда нужно было в соглассии с законом.. либо же.. добиваться политическим путём убеждая парламентариев в правильности изминения закона о референдумах
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Точно, отменить референдумы. Нечего холопам за царя что-то решать.
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Каталония тоже всю Испанию кормит? И ее никто не слышит?
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Похожду назревает еще одна неризнанная гавнорезервация, такая себе испанская гавнорососсия..
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Вот это нормальная реакция власти.
А то было, понимаешь, "услышьте голос Донбасса"...
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Европа в средние
века (несколько сот лет тому назад) была раздроблена на множество независимых
или почти независимых государств и княжеств. Если начнется процесс
восстановления "независимости" таких "государств" - это
будет означать конец современной Европе...
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ей и так конец..исламизация и африканизация хворева..
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Не бреди. Нет там никакой исламизации и африканизации.
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Так они попой крутили,когда рашка рушила устои сытой жизни европейцев после Второй мировой войны отрицая суверенитет и признанные границы государств . Ну да,это же где то за тыщу километров. Теперь будут озабачиваться у себя под носом. Европа ,как добротный сладкий виноградный сок,только плюнь, и так забродит!
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только какието питоры за пенсией в Украину стали часто ездить но не в ростов ааа почему?
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А я понимаю. 20% безработных. Если будет заварушка - вчерашние алкаши-наркоманы и мойщики окон могут стать миллионерами и героями нации.
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Я вот упорно не могу понять,почему не сделать всё как с Брекситом?Ну там загодя всё обжевать и рассусолить для непонятливых, а не как в Мрыке-за неделю. Их там что,черт гонит в шею?
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Тем, который предполагает, что выносимый на референдум вопрос должен быть просчитан, обдуман и так далее. Иначе будет как с Борькой Джонсоном, который ратовал за Брексит,потом офигел с результатов, а потом тупо стал отмазываться, когда узнал о сумме платежей.
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Надо испанцам выгнать расеян с их вилл и приморских домов, которые они прикупили и будет порядок - каталонцы успокоятся!
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и мля потом за пенсией и сосисками в Мадрид афтобусные туры
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Никакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании.

Так, дійсно, сьогодні у Барселоні був просто день шалених знижок. Особливо шалені знижки були на резинові кулі та сльозогінний газ.
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Никакого премьера Испании не было, - сказал референдум
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а был ли рехверендум ?
Смотрел все СМИ , ни где не видел , а вот премьер постоянно мелькает ,
штоп , а ты не тот ли , ну который ,- это самое , за то самое - это самое , которые это самое ?)))
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А я бачу лише твою істерику на сф.
Доводити дебілам, що путін-хйуло наміру не маю.
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Интересно, Мариано Рахой знает где находится Ростов?
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Пучдимон (чи як там те дидько зветься?) точно знает.
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озабоченность вам и обеспокоенность..это же вы раскормили жирного кацапского хряка..пожинайте свои плоды
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крайне озабочен и обеспокоен событиями в Африке!
набираю попкорн и жду новостей из Баварии
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Некоторые клеветники говорят, что у Пэти вилла в Испании... Ну, циники!...
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Я потому этой новостью и заинтересовался,что за домик Пинхуса переживал,как за свой!
Вдруг что разрушат.
Так это ж с нас всех в тройном размере спросят.
А так хорошо,что все хорошо.
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Ну вот ничего не было!
А безумная больница,цельный день на форуме референдум обсуждала.
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Тю, Ви мало не найбільше коментів настрочили, замість того, щоб допомогти по господарству Вашій вродливій дружині.
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завтра жыдоугрофинобуряты хором гренаду заспивають...
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А мне нравится попугай Кеша... Он такой честный и искренний...
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марикон шарий туда ,вроде мутить уехамши. Хочется, знаете, ли панове. процитировать очень искушённого знатока русского мира - Шолохова, знаете ли, Михал Александровича : "....Жаль, что не шлёпнули тебя там, гада..." (с)
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Вот как надо, вот если бы Петя и Сеня с Кровавым Пастором не ссались в штаны, все у нас бы было норм.
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Хорошо, как тогда называть это побоище, это шоу было?
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По телевизору говорят , шо уже бюллетени считают ...
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Галіціє, а Ви бачили ті булетєні?

Повинна Вам сказати... шо вони мало відрізняються від булетєнів ув лднири.

Ось:

Никакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании - Цензор.НЕТ 7043

Напєчатані на папірці А4, на прінтері або ксероксі.
Жодного захисту.
Можеш "голосувати" кілька разів на всіх ділянках...

Виборчих дільниць відкрито явно недостатньо. Бо інакше - з чого б були такі черги? - щоб в одному папірці вибрати один пункт з двох?

У динири папірець навіть красивіший був - з віньєткою:

Никакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании - Цензор.НЕТ 7271

Сподіваюся, що у Іспанії не буде КатНР.
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- вот видели как Испанские силовики подавили сброд ?
А был бы приказ и расстреляли и танками подавили и благодарность от премьера и признательность от короля , добавил Аваков на секретном совещании силовиков посвященных событиям в Испании...
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Із кількох варіантів мирного врегулювання проблеми гішпанська влада вибрала насильницький не варіант не врегулювання, а розпалювання тепер проблемищі. Буде Майдан. Як там у них прийнято головну площу називати? Пласа де Майор? То й одержать майора, чи полковника...
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НаБалкаах не вигоріло то в Каталонців замутили. Хто на черзі? Мабуть Німеччина і Франція
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Баски давно хотят отделиться, есть у них и террористическое подполье. Так что может очень даже не плохо загореться. Сравнение с Донбассом и Крымом вообще пальцем в небо. Среди коренных жителей Донбасса и Крыма процентов 11-12%. Остальные еще помнят откуда они или их родители приехали. Это такая же их земля как Василя с Полтавы или земы с Одессы,если бы лет шесть назад они купили там огороды.
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От именно, баски воевали , взрывали и все равно не прогнули Мадрид, а тут стадо баранов решило испугать голой ж. ежа)
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Я просмотрел все фотки флагов на Демонстрациях в испанской Каталонии и у меня возникло впечатление что ДНР хочет взять в свой состав Каталонию
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНикакого референдума о независимости Каталонии не было, - премьер Испании
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