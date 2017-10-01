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 Польша проверяет сообщения Генштаба Украины о войсках РФ в Беларуси, - Мацеревич

беларусь учения 2017 запад

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что Польша тщательно проверяет информацию Генштаба Украины, касающуюся угрозы со стороны России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Также читайте: Минобороны РФ настаивает, что Россия вывела все войска из Беларуси после учений "Запад-2017"

Глава оборонного ведомства Польши отметил, что на данный момент не может делать выводов из сообщений Генштаба Украины: "Украинцы хорошо ориентируются в действиях россиян. Это связано как с той угрозой, которая там присутствует на данный момент ежедневно, так и с тем, что у обеих сторон развиты возможности взаимного мониторинга. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно. Однако, я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть".

Министр Мацеревич отметил, что в военных учениях "Запад-2017" приняло участие более 120 тысячи солдат, а вывод такого большого количества войск может занять много времени. По его мнению, следует подождать около недели, чтобы реалистично оценить ситуацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не допустила наблюдателей к общению с личным составом, также существенно отличались тема учений и практические действия, - украинские наблюдатели

Напомним, что российско-белорусские маневры "Запад-2017" завершились 21 сентября. Россия заявила, что все российские военнослужащие, находившиеся в Беларуси, вернулись в страну. 30 сентября в Генштабе Украины сообщили, что, вопреки обещаниям, Россия не вывела с территории Беларуси свои войска после завершения учений "Запад-2017".
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РЕТРОВЗГЛЯД. Жириновский рассказал о планах евреев, когда еще «не знал», что сам еврей ВИДЕО кому интересно посматрите на кавказцентер
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він обирав поміж русской мамой и папой юристом ...
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Российский профессор сообщил, что после аннексии скорость вымирания населения в Крыму увеличилась в 2,2 раза.
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http://gordonua.com/news/crimea/rossiyskiy-professor-soobshchil-chto-posle-anneksii-skorost-vymiraniya-naseleniya-v-krymu-uvelichilas-v-22-raza-209977.html читайте з
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Ватники спешат помереть в Россиюшке. Правильно делают.
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Вымрут местные- завезут других, лояльных. Как обычно.
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Та там вже й самі кацапєздолочі не втямлять... чи то ввєлі, чи то вивєлі... . Дебіли бля...
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так а шо еще в крыму может быть,кроме помоев расейских?если воды нету
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да есть у них вода..как нам не прискорбно...
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расскажи...в судаке и в лучшие времена по часам была...
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ну вот зачем...хрен его знает откуда..но ведь моются)
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"....в судаке и в лучшие времена по часам была..." В Феодосии тоже напряг периодически напрягал... Опять же Планерское, пардон, Коктебель... Парковое (экс-Жуковка) с Кастрополем вкупе.
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В Ріо-де-Жанейро, чєго же там только нєт! Там нєт води нікаплі , а ночью свєта нєт!
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Там в лесах Вейшнории не один десяток лееров и красух припрятан. Лукашенко сказал, что воздушное пространство у него теперь общее, значит где-то в ангарах и буки спрятаны.
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Хули там проверять, если кацапы скоро под Варшавой будут, бо им нечего кацапам терять.
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Мирослав Гай‏ @miroslavgai Sep 30

ЦРУ обьявило о начале набора сотрудников владеющих русским языком.
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давайте еще полякам на головы нагадим, как венграм... мы Европе не нужны, но мы так туда просимся...нужно находить КОМПРОМИСС..хотя бы на ранней стадии
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да фиг его знает,нафига твой фейковый аккаунт создавался...наверное для прославления рускавава мира...но ты в силу своей бесталанности не справляешься
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А шо ти постиш картинки з якогось сру які не відображаються?
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поляки дают кацапырлам недельку на вывод остатков орды,которые ушли в запой по случаю окончания учений
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а что смешного..нас теперь даже Гондурас будет проверять при этой барыжной кодле
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)))))))))
Ты удолбень москальский, по-москальски читать умеешь вообще?
Там вас проверяют. И дальше будут проверять.
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"Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно"
Де ти вичитав що нас перевіряють?
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Муженко зря не скажет. Не нужно обижать его слова какими-то проверками.
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на то он и завалил ребят в Иловайске, шоб теперь умным быть
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Miroslav Gai
September 28 at 4:53am ·

Пока Порошенко и Муженко встречались с Трампом, Путин тоже вел переговоры...
С террористами Хамаз и их лидером, персоной нонграта даже в арабских странах.
Израиль уже направил ноту протеста.
Вот вам и ось добра и зла. Вот вам и водораздел.
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Правильно пусть проверяют. А то наше ГУР как правило с соцсетей свою разведку ведет.
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Растёт Муженко. Молодец. Ему самому интересно : Есть ли войска РФ в Беларуси? Пусть поляки тщательно проверят.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша проверяет сообщения Генштаба Украины о войсках РФ в Беларуси, - Мацеревич
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