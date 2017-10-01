 Польша проверяет сообщения Генштаба Украины о войсках РФ в Беларуси, - Мацеревич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Глава оборонного ведомства Польши отметил, что на данный момент не может делать выводов из сообщений Генштаба Украины: "Украинцы хорошо ориентируются в действиях россиян. Это связано как с той угрозой, которая там присутствует на данный момент ежедневно, так и с тем, что у обеих сторон развиты возможности взаимного мониторинга. Я бы относился к тому, что сообщает Украина, очень серьезно. Однако, я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть".
Министр Мацеревич отметил, что в военных учениях "Запад-2017" приняло участие более 120 тысячи солдат, а вывод такого большого количества войск может занять много времени. По его мнению, следует подождать около недели, чтобы реалистично оценить ситуацию.
Напомним, что российско-белорусские маневры "Запад-2017" завершились 21 сентября. Россия заявила, что все российские военнослужащие, находившиеся в Беларуси, вернулись в страну. 30 сентября в Генштабе Украины сообщили, что, вопреки обещаниям, Россия не вывела с территории Беларуси свои войска после завершения учений "Запад-2017".
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ЦРУ обьявило о начале набора сотрудников владеющих русским языком.
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Ты удолбень москальский, по-москальски читать умеешь вообще?
Там вас проверяют. И дальше будут проверять.
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Де ти вичитав що нас перевіряють?
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September 28 at 4:53am ·
Пока Порошенко и Муженко встречались с Трампом, Путин тоже вел переговоры...
С террористами Хамаз и их лидером, персоной нонграта даже в арабских странах.
Израиль уже направил ноту протеста.
Вот вам и ось добра и зла. Вот вам и водораздел.
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