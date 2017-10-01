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Все про:конфискация (404) Луценко (7143) Янукович (32636)

 Убытки, причиненные режимом Януковича Украине, достигают $40 млрд, - Луценко

янукович

С тех пор, как в Украине вступил в силу закон о спецконфискации, со счетов экс-президента Виктора Януковича и его окружения конфисковали 1,7 млрд долларов США - 1,5 млрд долларов ранее и 200 млн долларов на днях.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сообщу две ключевых цифры. Первое - по оценке научной экспертизы, официально проведенной Академией наук Украины, убытки, причиненные режимом Януковича Украинскому государству, достигают 40 миллиардов долларов США. Это - один годовой бюджет государства... Поэтому 1,5 миллиарда долларов, которые мы могли в порядке специальной конфискации вернуть в государственный бюджет, это лишь часть из разграбленного организованной преступной группировкой Януковича. Эти средства возвращаются согласно закону, согласно решениям суда и они вызывают вопросы только у тех, кто раньше работал в ведомствах Курченко и Клименко", - сказал руководитель ГПУ.

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Генпрокурор Юрий Луценко убежден, что Януковичу не удастся вернуть эти деньги через европейские суды, ведь работники правоохранительных органов действовали в рамках действующего законодательства в соответствии с решениями судов.
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