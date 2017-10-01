 Учитель станет движущей силой новаций, которые изменят общество, - Порошенко

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в поздравлении работникам образования по случаю Дня учителя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
"Несмотря на российскую военную агрессию наше государство демонстрирует мощное стремление к реформированию всех сфер жизни. И этот светлый октябрьский день ознаменован историческим событием - мы стоим у истоков коренных преобразований в отечественном образовании, намеченных новым Законом Украины "Об образовании" и концепцией "Новая украинская школа", - подчеркнул Президент.
"Убежден, что вы, дорогие педагоги, станете движущей силой эффективных новаций, которые приведут к качественным изменениям в технологиях и науке, гуманитарного и экологического мышления, проявлению людей патриотических, свободных, современных - ко всему тому, что присуще прогрессивному обществу", - отметил глава государства.
Он поблагодарил педагогов за самоотверженность и активную гражданскую позицию.
День учителя отмечается в Украине каждый год в первое воскресенье октября.
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Был бы день другой профессии, мы бы наверное узнали, что движущей силой ожидающихся новаций являются совсем другие люди.
Ну вот, так и живем.
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азохеэн вэй шалом алейхам, он снова здесь, он в бархатных штанах.
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Раздел I. Словарь
Существительные
1. Клики
2. Трудящиеся
3. Заря
4. Жизнь
5. Маяк
6. Ошибки
7. Стяг
8. Ваал
9. Молох
10. Прислужник
11. Час
12. Враг
13. Поступь
14. Вал
15. Пески
16. Скок
17. Конь
18. Сердце
19. Прошлое
Прилагательные
1. Империалистический
2. Капиталистический
3. Исторический
4. Последний
5. Индустриальный
6. Стальной
7. Железный
Глаголы
1. Пылать
2. Взметаться
3. Выявлять
4. Рдеть
5. Взвиваться
6. Вершиться
7. Петь
8. Клеветать
9. Скрежетать
10. Грозить
Художественные эпитеты
1. Злобный
2. Зубовный
Прочие части речи
1. Девятый
2. Двенадцатый
3. Пусть!
4. Пускай!
5. Вперед!
(Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки и кавычки и т.п.)
Примеч. Запятые ставят перед "что", "который" и "если". Многоточия, восклиц. знаки и кавычки - где только возможно.
Раздел II. Творческая часть (Составляется исключительно из слов раздела 1-го)
#1. Передовая статья "Девятый вал"
Восточная Магистраль - это железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клевещущего врага, на которого уже взметается девятый вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для прислужников империалистического Молоха, этого капиталистического Ваала; но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка индустриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни: вперед!
#2. Художеств. очерк-фельетон
Пусть!…
- Вперед!
Он пылает под клики трудящихся…
Он выявляет зарю новой жизни …
- Маяк!
Индустриализация!
Пусть отдельные ошибки.
Пусть.
Но зато рдеют … как несутся …
как взвиваются … эти стяги! Эти флаги!…
- Пусть - Ваал капитализма! Пусть - Молох империализма! Пусть!
Но на прислужников уже взметается:
- Последний вал!
- Девятый час!
- Двенадцатый Ваал!
Пусть клевещут. Пусть скрежещут.
Пусть выявляется злобный зубовный враг.
Вершится историческая поступь.
Пески прошлого взметаются скоком стали.
Это - "железный" "конь"!..
Это:
- Восточная
- Магистраль!
"Поют сердца"…
#3. Художеств. стихотворение
А) ТРИНАДЦАТЫЙ ВААЛ
Поют сердца под грохот дней,
Дрожит зарей маяк.
Пускай индустрии огней
Трепещет злобный враг.
Железный конь несет вперед
Истории скок взметать,
Семью трудящихся несет
Ошибки выявлять.
Взвивается последний час.
Зардел девятый вал,
Двенадцатый вершится час
Тебе, Молох - Ваал!
Б) ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ
Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак.
АЗИАТСКИЙ ОРНАМЕНТ
1. УРЮК (абрикосы)
2. АРЫК (канал)
3. ИШАК (осел)
4. ПЛОВ (пища)
5. БАЙ (нехороший человек)
6. БАСМАЧ (нехороший человек)
7. ШАКАЛ (животное)
8. КИШЛАК (деревня)
9. ПИАЛА (чашка)
10. МЕДРЕСЕ (духовное училище)
11. ИЧИГИ (обувь)
12. ШАЙТАН (черт)
13. АРБА (телега)
14. ШАЙТАН-АРБА (Средне-Азиатская ж.д.)
15. ТВОЯ-МОЯ НЕ ПОНИМАЙ (выражение)
16. МАЛА-МАЛА (выражение)
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Верю!
Так оно и будет!
Ведь все,что говорит Пинхус,это святая правда!
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Адвокат: раз процесс, два процесс - завтра будет "Мерседес".
Врач: раз аборт, два аборт - завтра еду на курорт.
Учитель: раз тетрадь, два тетрадь - есть чем ж*пу вытирать!
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