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Все про:образование (1694) поздравление (672) Порошенко (13963) учитель (294)

 Учитель станет движущей силой новаций, которые изменят общество, - Порошенко

порошенко

Реформа образования является одной из важнейших перемен в Украинском государстве, и именно учителя станут движущей силой тех новаций, которые призваны изменить общество.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в поздравлении работникам образования по случаю Дня учителя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Гройсман поздравил учителей: "Для меня это особенный праздник - мой дед и моя мама были педагогами"

"Несмотря на российскую военную агрессию наше государство демонстрирует мощное стремление к реформированию всех сфер жизни. И этот светлый октябрьский день ознаменован историческим событием - мы стоим у истоков коренных преобразований в отечественном образовании, намеченных новым Законом Украины "Об образовании" и концепцией "Новая украинская школа", - подчеркнул Президент.

"Убежден, что вы, дорогие педагоги, станете движущей силой эффективных новаций, которые приведут к качественным изменениям в технологиях и науке, гуманитарного и экологического мышления, проявлению людей патриотических, свободных, современных - ко всему тому, что присуще прогрессивному обществу", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон "Об образовании" вступил в силу

Он поблагодарил педагогов за самоотверженность и активную гражданскую позицию.

День учителя отмечается в Украине каждый год в первое воскресенье октября.
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ты балабаол лучше зарплаты преподам внз подними...вахтеры как на бомжей уже смотрят
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Будем надеяться, что "учителя станут движущей силой тех новаций, которые призваны изменить общество", поскольку на самого Пороха надежды не то чтобы меньше, а вообще уже никакой.
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Stuart Pearce - ни дня без того,что бы пропаганду не толкнуть... Совок гребанный... Про шестерку Мужеложенко и про 800 лимонов потерянных баксов лучше бы рассказал народу..
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Если бы не перекидной календарь за 1986 год, он бы про учителей и не вспомнил
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Не такие они(гниды) и украинские на современном этапе, надо сказать
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всьо ! це джек пот ! Боже що зараз буде !!!! Скільки ж за тебе пьєтя зараз шоколаду прольється....
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Уже успел нажраться в дупыль...
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судя по ленте новостей он вместе с югиком из коматоза выходит
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сука! как ты можешь повторять рашистские шаблоны?! у тебя мозг есть?!
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от сука слышу..вчи рідну, ушльопок гундяєвський =))
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Петя - футурист.. Хотя, это очень не плохо видеть будущее..
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У нас сегодня какой-то праздник, не? Наверное день учителя?
Был бы день другой профессии, мы бы наверное узнали, что движущей силой ожидающихся новаций являются совсем другие люди.
Ну вот, так и живем.
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двоешники шоле?так это у вас в чукчии...которые едут на бамбац кредиты отрабатывать
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опа на...
азохеэн вэй шалом алейхам, он снова здесь, он в бархатных штанах.
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похоже они с Гройсманом соревнования устроили - кто кого пере#издит
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"И этот светлый октябрьский день ... " Кто ему тексты пишет ?
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он по методички от Остапа Бендера - клише на все случаи жизни - пример; :D
Руководство от Остапа Бендера

Муза посещает не всегда и не каждого. У Остапа Бендера на такой случай был свой рецепт. Хотите поучиться у великого комбинатора? Вам сюда.

Торжественный комплект

Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей.

Раздел I. Словарь

Существительные
1. Клики
2. Трудящиеся
3. Заря
4. Жизнь
5. Маяк
6. Ошибки
7. Стяг
8. Ваал
9. Молох
10. Прислужник
11. Час
12. Враг
13. Поступь
14. Вал
15. Пески
16. Скок
17. Конь
18. Сердце
19. Прошлое

Прилагательные
1. Империалистический
2. Капиталистический
3. Исторический
4. Последний
5. Индустриальный
6. Стальной
7. Железный

Глаголы
1. Пылать
2. Взметаться
3. Выявлять
4. Рдеть
5. Взвиваться
6. Вершиться
7. Петь
8. Клеветать
9. Скрежетать
10. Грозить

Художественные эпитеты
1. Злобный
2. Зубовный

Прочие части речи
1. Девятый
2. Двенадцатый
3. Пусть!
4. Пускай!
5. Вперед!

(Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточия, восклицательные знаки и кавычки и т.п.)

Примеч. Запятые ставят перед "что", "который" и "если". Многоточия, восклиц. знаки и кавычки - где только возможно.

Раздел II. Творческая часть (Составляется исключительно из слов раздела 1-го)

#1. Передовая статья "Девятый вал"

Восточная Магистраль - это железный конь, который, взметая стальным скоком пески прошлого, вершит поступь истории, выявляя очередной зубовный скрежет клевещущего врага, на которого уже взметается девятый вал, грозящий двенадцатым часом, последним часом для прислужников империалистического Молоха, этого капиталистического Ваала; но, невзирая на ошибки, пусть рдеют, а равно и взвиваются стяги у маяка индустриализации, пылающего под клики трудящихся, коими под пение сердец выявляется заря новой жизни: вперед!

#2. Художеств. очерк-фельетон

Пусть!…
- Вперед!
Он пылает под клики трудящихся…
Он выявляет зарю новой жизни …
- Маяк!
Индустриализация!
Пусть отдельные ошибки.
Пусть.
Но зато рдеют … как несутся …
как взвиваются … эти стяги! Эти флаги!…
- Пусть - Ваал капитализма! Пусть - Молох империализма! Пусть!
Но на прислужников уже взметается:
- Последний вал!
- Девятый час!
- Двенадцатый Ваал!
Пусть клевещут. Пусть скрежещут.
Пусть выявляется злобный зубовный враг.
Вершится историческая поступь.
Пески прошлого взметаются скоком стали.
Это - "железный" "конь"!..
Это:
- Восточная
- Магистраль!
"Поют сердца"…

#3. Художеств. стихотворение

А) ТРИНАДЦАТЫЙ ВААЛ

Поют сердца под грохот дней,
Дрожит зарей маяк.
Пускай индустрии огней
Трепещет злобный враг.
Железный конь несет вперед
Истории скок взметать,
Семью трудящихся несет
Ошибки выявлять.
Взвивается последний час.
Зардел девятый вал,
Двенадцатый вершится час
Тебе, Молох - Ваал!

Б) ВОСТОЧНЫЙ ВАРИАНТ

Цветет урюк под грохот дней,
Дрожит зарей кишлак,
А средь арыков и аллей
Идет гулять ишак.

АЗИАТСКИЙ ОРНАМЕНТ

1. УРЮК (абрикосы)
2. АРЫК (канал)
3. ИШАК (осел)
4. ПЛОВ (пища)
5. БАЙ (нехороший человек)
6. БАСМАЧ (нехороший человек)
7. ШАКАЛ (животное)
8. КИШЛАК (деревня)
9. ПИАЛА (чашка)
10. МЕДРЕСЕ (духовное училище)
11. ИЧИГИ (обувь)
12. ШАЙТАН (черт)
13. АРБА (телега)
14. ШАЙТАН-АРБА (Средне-Азиатская ж.д.)
15. ТВОЯ-МОЯ НЕ ПОНИМАЙ (выражение)
16. МАЛА-МАЛА (выражение)
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Українська система середньої освіти покликана надати учням знання. На мою думку, вона має навчити дітей долати труднощі, а це не одне і теж. Навчити дітей боротись й перемагати можуть вчителя - чоловіки, а у нас в школі матріархат. Ціную зусилля влади щодо реформування школи, але вони не достатні для досягнення бажаного результату.
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Українська система середньої освіти покликана привчити учнів до життя в країні хабарів та мовчазного боягузтва. Іншої задачи ніхто і не ставить.
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тут похоже все неоднозначно - не белка ходит к пеце, а пеца ходит к белке...это пипец
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а зарплату таки підняв не вчителям а суддям !!!! знає шельма що в школу більше не піде !!!
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Хорошо сказал!
Верю!
Так оно и будет!
Ведь все,что говорит Пинхус,это святая правда!
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через пару років всі остаточно зрозуміють що всі реформи були пшиком
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а вы типа с хуйлом самые продвинутые-уже сейчас все понимаете
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Мож, он имел в виду того Учителя, которого крысчанская лахудра Поклонцкая дрючит?
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*** (простите, задолбал!)

Адвокат: раз процесс, два процесс - завтра будет "Мерседес".
Врач: раз аборт, два аборт - завтра еду на курорт.
Учитель: раз тетрадь, два тетрадь - есть чем ж*пу вытирать!
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вначале нужно выучить учителя, 15 лет...затем выучить ученика, 15 лет...через 30 лет наконец у нас появится инновационое поколение...подожлем, куда спешить!
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Все меньше и меньше слова гидранта воспринимаются серьезно. Похоже и он, и Грося и министры уже совсем живут в своей реальности. Про депутатов ВР и слов нет. Новоиспеченный судейка, еще не сделавший для общества НИЧЕГО - зарплата 2000 EURO в месяц, а у многих пенсия 1400 грн. А если еще и работаешь - получи военный налог. в догонку
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По моему он еще не вышел из очередного запоя....
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Оценка труда определяется не демагогией по праздникам, а оплатой труда...
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Мужчина не придет в школу- мизерные зарплаты и колоссальные психические нагрузки. На моей памяти учителя-мужчины либо уходили в первые годы, либо спивались в конце концов. Лишь малый процент приспособленцев становился директорами и только считанные единицы стали выдающимися личностями в педагогике.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУчитель станет движущей силой новаций, которые изменят общество, - Порошенко
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