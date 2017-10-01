 Выводы следствия по взрывам артскладов в Сватово и Балаклее передаются в суд, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Выводы по Сватово, по Балаклее есть в распоряжении следствия, они передаются в суд", - сказал он.
По словам Ю.Луценко, по результатам событий в Сватово и Балаклее был уволен заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимир Хижий, а всего - около 80 генералов и офицеров.
При этом генпокурор считает, что только кадровых решений для избежания подобных происшествий недостаточно, а необходимо обеспечить материально-техническое обеспечение складов.
Как сообщалось, в результате пожара на артиллерийском складе в Сватово (Луганская обл.) в феврале 2016 года, 4 военнослужащих погибли, 16 были ранены.
23 марта 2017 года на военных складах возле г.Балаклея возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.
На территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.
1209 62
Материалы по теме: Взрывы в Сватово Взрывы на складе в Балаклее
Сапер пострадал из-за взрыва во время работ по зачистке на арсенале в Балаклее, - Минобороны(3)
Лозовая, Новобогдановка, Сватово и Балаклея - это цепь событий с целью уничтожения обороноспособности Украины, - Зубко(57)
Спасатели полностью очистили от взрывоопасных предметов Балаклею и 9 окрестных сел: опасность с территории снята, - Чечеткин. ФОТОрепортаж(0)
Окончательное решение по арсеналу в Балаклее будет принято в ближайшее время, - Полторак(19)
В НАБУ и САП нацелены не на "вчерашних врагов Луценко", а на его "сегодняшних друзей", коррупция которых старательно покрывается, – Карасев(0)
Все эксперты указывают на подрыв складов вблизи Балаклеи. Главной версией является теракт, - Полторак(48)
В больнице умерла женщина, пострадавшая в результате взрывов в Балаклее(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А выгодно это прежде всего Авакову, Яценюку и всей их гавеной шобле, которые спят и видят как бы прибрать к рукам всю власть в Украине
Но поскольку гнилого авторитета и поддержки народа у них нет и не будет, сделать переворот силами одной Нацгвардии и удержать власть во всех регионах им не удастся
Потому и хотят получить контроль над Армией
А он лежит через дискридитацию и отставку Муженко
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
12 год · Kyiv, Kiev ·
Olga Westfall Я служу в вооруженных силах США с 2003 года, правда, с 2009 года ушла в резерв, и работаю на полную ставку капелланом в больнице для ветеранов от Администрации Ветеранов США. Сейчас я в резерве. Так вот, за время моей службы я не раз видела как слетали с постов люди в высоких погонах и это даже за небольшие прегрешения, так как в Америке склады с оружием и боеприпасами не горят. Мне всё равно как зовут руководителя вооруженных сил Украины, главное, чтобы он был не предателем страны, не безграмотным и ответственным. В армии США безопасность солдат - превыше всего. Что-то случается, по ушам верхушке дают так, что подобных случаев халатности и несоблюдения безопасности больше не будет. На сухом армейском языке в американской армии: солдат - это единица, способная нанести поражение врагу и выполнить военные цели, определенные для армии его государством. Солдата обучают, обеспечивают, лечат и предоставляют различные льготы. В вооружённых силах США главное не оружие, а военнослужащий. Вы разницу улавливаете? Тут за пол-года третий военный склад горит, погибшие в сбитых самолетах в 2014г, непонятно зачем брошенные на смерть киборги в ДАПе,.... и верхушки даже не наказаны.... парадокс. Они или некомпетентные либо предатели.
Если руководящие офицеры не будут чувствовать наказания за нарушения и/или халатность, то склады и дальше будут гореть, солдаты и дальше будут терять свои жизни в бессмысленных приказах. Я очень хочу победы Украины, переживаю за украинских солдат, то поэтому всем сердцем страдаю с вами, когда у вас потери.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
4 год ·
"Бегство офицеров из армии необходимо остановить: сказать страшно, до какой степени увеличились местами некомплекты.
В то время как в адской войне последней офицеры гибли тысячами - и не бежали - сейчас, в мирное время, они бегут от каких-то условий.
Выталкивает из армии не физическая, а нравственная сила, как и притягивает - она же. Измените психологические условия офицерской службы - и бегство остановится. Сделайте службу интересной - и бегство остановится. Как это сделать? Конечно, панацеей всех военных бед была бы блестящая победоносная война, но о ней не станем говорить. Будем, если можем, втайне готовиться к ней всеми силами, всей жаждой духа, сделаем ее мечтой хотя бы нескольких поколений, но пока не станем говорить о ней. Есть средства не столь волшебные, как победа, но все же очень серьезные, чтобы удержать армию от развала. Ибо бегство офицеров - ведь это мирная паника, дезорганизация, деморализация всей колоссальной народной силы, что называется армией.
Первое, нужно поставить во главе армии, на посту министра героя, военного генерала, а не штатского. Тут решительно необходимо знаменитое имя, уважаемое, если не обожаемое, всей армией.
Невидимое и неведомое, но какое чудесное это могущество - слава! Как тяготение, влекущее темные тела к солнцам, слава немногих притягивает к себе бесчисленные массы. Не только военные, но и все люди во все времена требуют авторитета, моральной власти, требуют блестящих точек, которые повергали бы в гипноз. На чем же основано самое существо власти, как не на очаровании? Чем иным может быть связана буйная воля народов, как не добровольным подчинением некоторым исключительным людям, над челом которых вспыхнул огненный язык славы?
Итак, появление какого-нибудь знаменитого генерала во главе войск есть первая спасительная мера, чтобы остановить расстройство армии.
Пока мир еще не был заключен, держалась вера в себя. Смертельная необходимость обязывала тянуться из всех сил и идти в огонь. А страшны люди, идущие умирать! Нашей армии, изумленной поражениями, оставалось еще будущее - мир его отнял. Мир обрек армию на одно прошлое, от которого некуда уйти и которое нельзя забыть. Какую самоубийственную ошибку, хуже всякого преступления, делает большой народ, не исчерпав сил для борьбы! В какое жалкое разложение духа и тела он впадает, в какое низкое сумасшествие страха!"
М.Меньшиков, российский офицер, участник русско-японской войны 1904-1905 гг, из статьи "Офицеры - душа армии" в сборнике "Письма к ближним", 1908-й год.
Ответить
Ответить
Ответить
а выводы только формируются.
Ответить
Ответить
Ответить
ну как кышнули - кого на пенсию (не 2000 грн), кого в министерство...
никого же не посадили, не разжаловали, не лишили льгот и привилегий...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Виноватых нет!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
мы с этой шоколадной властью каждую неделю, каждый день новое дно пробиваем.
кацапы там уже где-то недалеко маячат.
Ответить
Ответить
Епічна історія! В країні #війна, а вони у машинки граються!
Сьогодні ЗМІ повідомили результати аукціонів щодо закупівлі прокуратурою нових легкових автомобілів на загальну суму 12,36 млн грн. goo.gl/Lbrtiq
Окрім іншого, придбано за державний кошт 2 автомобіля Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 Comfort по 1,28 млн грн.
Є тільки одне питання - навіщо? Яка тут може бути об'єктивна необхідність окрім того, що #Матіосу з Луценком дуже кортить покататися? Це в той час, коли техніки на передовій не вистачає та ми з просунутою рукою по всіму світу ходимо. Це в той час, коли молоді побратими за власних рахунок купляють собі камуфляж перед тим, як відправитися в зону #АТО. Це в той час, коли пенсіонерам по 200 гривень надбавки дають та усіх телеканалах як диво показують.
Ганьба прокуратурі!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить