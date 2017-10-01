 Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии

Об этом сообщает испанская газета El País, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
По данным испанских СМИ, Гражданская гвардия захватила и держит под полным контролем региональный телекоммуникационный центр в Каталонии с тем, чтобы воспрепятствовать электронному голосованию.
Как уже сообщалось, ранее в воскресенье в большинстве школ, где размещаются избирательные участки, был отключен интернет в целях предотвращения голосования о независимости Каталонии.
1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники референдума должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"
По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.
2849 138
В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек(108)
Сегодня в Каталонии попытаются провести референдум о независимости от Испании(388)
Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию(185)
США не признают референдум в Иракском Курдистане, - Тиллерсон(60)
Референдум в Каталонии: сторонники "Л/ДНР" оживились(0)
Иракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters(53)
В связи с проведением референдума генпрокурор Испании не исключил ареста руководства Каталонии(129)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В ЕС никто не признает этот референдум и независимость Каталонии и вытекающие следствия....
Ответить
Второй референдум о независимости Квебека (фр. Référendum de 1995 au Québec) - один из двух референдумов по вопросу независимости канадской провинции Квебек. Проведён 30 октября 1995 года.
Результаты: 50,58 % (2 362 648 чел.) проголосовавших высказалось против отделения Квебека от Канадской Федерации и 49,42 % (2 308 360 чел.) высказалось за отделение и создание суверенного государства. Для сравнения, первый референдум о независимости Квебека имел следующие результаты: 59,56 % против и 40,44 % за. Решение о референдуме было принято 12 июня 1995 года. Таким образом, оба референдума не привели к суверенитету провинции, хотя во второй раз разница оказалось небольшой и оспаривалась проигравшей стороной.
США и англоязычная Канада в целом негативно относились к попыткам отделения Квебека.
Ответить
диктатура
Ответить
Главная причина подобного безобразия, с их точки зрения, в том, что в мире еще существуют такие глупости, как демократия, правовое государство, права человека. Вот это все они и хотят уничтожить, подчинив Запад себе. Чтобы приезжать туда уже не на птичьих правах чудаковатых богачей из дикой страны, а как полновластные хозяева. Чтобы не боятся, что какой-нибудь местный "комиссар Катанья" арестует их активы, а набедокуривших детей (задавит, например, "родная кровь" по пьянке кого-нибудь местного лоха) упрячет за решетку. Они хотели бы ощущать себя в Европе, как в собственном загородном поместье, на личном курорте, где есть частный банк и школа для детей.
Российская верхушка стремится разрушить или хотя бы максимально ослабить западную демократию, чтобы "приватизировать" Запад (как в прошлом Россию). Именно с этой целью она поддерживает там антидемократические, ксенофобские силы. Огромные средства (по последним оценкам около триллиона долларов), вывезенные ей за рубеж, работают как "грязная бомба" под демократией. Гибридная война - эта попытка путинской олигархии не только гарантировать неприкосновенность вывезенных на Запад капиталов, но и осуществить рейдерский захват демократических стран.
Ответить
Можно извиваться и оправдывать весь этот беспредел, но слишком бросается в глаза вред наносимый европейской демократией.
Если внести корректировки в европейскую демократию, уменьшить ее разрушительное влияние на общество и государство, тогда получится умеренная демократия как меньшее зло того, что сейчас имеем.
Ответить
Ответить
Зараз ми спостерігаємо кінець західної ліберално-демократичної\ системи ...
Що буде далі ? Оце вже цікаве запитання ..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Потому,как если с ней что случится,наши Ылиты с нас серых в тройном размере снимут!
Еще сто рэхформ проведут,а денюшку за потерянное вернут!
Ответить
Ответить
Это опасно,не бережешь ты себя,не бережешь!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@FeyginMark помоги парню обрести покой в какой-то хорошей зоне.
Ответить
Ответить
Они ещё могут на что то претендовать.
Но на Донбассе нет отельной нации, нет никаких признаков отдельной нации, то есть нет своего языка, нет культуры, ничего нет... Там просто рашистская оккупация и завезённые рашистские колонисты и оккупанты. Рашка хочет просто себе прибрать Донбасс.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить