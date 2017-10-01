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Все про:Испания (423) референдум (1231) Каталония (30)

 Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии

каталония

Власти Испании полностью заблокировали сайты избирательных участков и передачу на них электронных бюллетеней избирателей по голосованию о независимости Каталонии.

Об этом сообщает испанская газета El País, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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По данным испанских СМИ, Гражданская гвардия захватила и держит под полным контролем региональный телекоммуникационный центр в Каталонии с тем, чтобы воспрепятствовать электронному голосованию.

Как уже сообщалось, ранее в воскресенье в большинстве школ, где размещаются избирательные участки, был отключен интернет в целях предотвращения голосования о независимости Каталонии.

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости региона, который признан незаконным постановлением Конституционного суда Испании. Участники референдума должны ответить на вопрос: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

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По словам советника каталонского правительства по внешним делам Рауля Ромевы, правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов в том случае, если "за" это проголосует большинство его участников.
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Ого-ооо. Во как. Сбылась у человека мечта: попал в русский мир! В меню.
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Настроения там такие были конечно всегда, но финансирование отсюда вот, группа то в FB не фейковая. И замглавы Европарламента вписавшаяся сегодня за Каталонию давно известна пророссийскими взглядами. Так что если наш МИД не протупит и займет правильную позицию - Испания наш лучший друг и союзник в ЕС на долгие годы. Не тупите б***ь, действуйте! Испании сейчас очень нужна поддержка.
Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии - Цензор.НЕТ 3728
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Не, наши после облома с Трампом будут на попе сидеть ровно, выжидать
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Нужно было задать вопрос - Вы хотите,чтобы ФК Барселона после референдума прекратил свое существование?
В ЕС никто не признает этот референдум и независимость Каталонии и вытекающие следствия....
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В Канаде всё было культурно.

Второй референдум о независимости Квебека (фр. Référendum de 1995 au Québec) - один из двух референдумов по вопросу независимости канадской провинции Квебек. Проведён 30 октября 1995 года.
Результаты: 50,58 % (2 362 648 чел.) проголосовавших высказалось против отделения Квебека от Канадской Федерации и 49,42 % (2 308 360 чел.) высказалось за отделение и создание суверенного государства. Для сравнения, первый референдум о независимости Квебека имел следующие результаты: 59,56 % против и 40,44 % за. Решение о референдуме было принято 12 июня 1995 года. Таким образом, оба референдума не привели к суверенитету провинции, хотя во второй раз разница оказалось небольшой и оспаривалась проигравшей стороной.
США и англоязычная Канада в целом негативно относились к попыткам отделения Квебека.
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Принято считать, что российские чиновники относятся к Западу с какой-то шизофренической раздвоенностью. С одной стороны, они вывозят туда наворованные деньги, детей, жен, любовниц и при первом же шухере бегут именно в западном направлении. А с другой - проклинают Запад, стараются его всячески ослабить и расколоть. Однако никакого противоречия в этом нет. Второе вполне логично вытекает из первого. Путинские власти одновременно вожделеют и ненавидят Запад, как лиса ненавидит виноград, до которого не может дотянуться, чтобы сожрать. Хотя российские начальники уже обзавелись многочисленной челядью из западных политиков и журналистов (типа бедолаги Шредера), они все равно не чувствуют себя на Западе полноправными хозяевами (как привыкли в России). Для путинских силовиков и олигархов это возмутительное нарушение естественного порядка вещей, при котором они - природные господа, а все остальные - обслуживающие их рабы.
Главная причина подобного безобразия, с их точки зрения, в том, что в мире еще существуют такие глупости, как демократия, правовое государство, права человека. Вот это все они и хотят уничтожить, подчинив Запад себе. Чтобы приезжать туда уже не на птичьих правах чудаковатых богачей из дикой страны, а как полновластные хозяева. Чтобы не боятся, что какой-нибудь местный "комиссар Катанья" арестует их активы, а набедокуривших детей (задавит, например, "родная кровь" по пьянке кого-нибудь местного лоха) упрячет за решетку. Они хотели бы ощущать себя в Европе, как в собственном загородном поместье, на личном курорте, где есть частный банк и школа для детей.
Российская верхушка стремится разрушить или хотя бы максимально ослабить западную демократию, чтобы "приватизировать" Запад (как в прошлом Россию). Именно с этой целью она поддерживает там антидемократические, ксенофобские силы. Огромные средства (по последним оценкам около триллиона долларов), вывезенные ей за рубеж, работают как "грязная бомба" под демократией. Гибридная война - эта попытка путинской олигархии не только гарантировать неприкосновенность вывезенных на Запад капиталов, но и осуществить рейдерский захват демократических стран.
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Пора всем признать, что европейские ценности себя дискредитировали.
Можно извиваться и оправдывать весь этот беспредел, но слишком бросается в глаза вред наносимый европейской демократией.
Если внести корректировки в европейскую демократию, уменьшить ее разрушительное влияние на общество и государство, тогда получится умеренная демократия как меньшее зло того, что сейчас имеем.
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мнение репоеда, без сомнений, для нас ценно. Как еще один вид плесени
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Просто всьому , рано чи пізно , приходить кінець ...
Зараз ми спостерігаємо кінець західної ліберално-демократичної\ системи ...
Що буде далі ? Оце вже цікаве запитання ..
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Я переживаю только за недвижимость нашей Ылиты в Гишпании!
Потому,как если с ней что случится,наши Ылиты с нас серых в тройном размере снимут!
Еще сто рэхформ проведут,а денюшку за потерянное вернут!
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У тебя по моему пукан взорвался!
Это опасно,не бережешь ты себя,не бережешь!
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народ! Каталония для испанцев, это еще цветочки. у них есть еще один грандиозный геморрой - БАСКИ!
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Саме цього Мадрид і боїться - слідом за Каталонією піде Країна Басків і т.д ... і все - кінець Іспанії ..((
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Если бы несколько сот лет назад проводили референдум, то Землю признали бы плоской и стоящей на трёх китах...
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вина в каталонии завались, а вот с шоколадом, похоже, проблемы
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Нечему учиться у Испании. Перепуганные действуют как курица с оторванной головой, плохо закончат даже если вообще интернет запретят...Не с того боку...
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"В Совфеде РФ призвали власти Испании к диалогу с Каталонией". Прямо как путинская Россия с Чечней поступила.
Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии - Цензор.НЕТ 1195
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Просто оставлю фото,чтобы было понятно,как относиться к референдуму и что оно такоеВласти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии - Цензор.НЕТ 9936
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- Приготовьтесь удивляться, когда завтра скажут про то, что заварушка в Каталонии прошла не без российского следа.
Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии - Цензор.НЕТ 4194 @FeyginMark помоги парню обрести покой в какой-то хорошей зоне.
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как приятно читать коменты о том что на Даунбасе и в Лугандонии живет другая расса...с более низким коэфициэнтом развития. с ними то не стои считаться...они же низшая расса ! гены уголовников,дикарей и прочее. у них нет будущего и самого понятия о цивилизации. мы имеем право решать их судьбу за них !!!! Слава Украине
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Каталонцы или баски в Испании это нации, которые имеют свой язык, свою культуру, итд...
Они ещё могут на что то претендовать.
Но на Донбассе нет отельной нации, нет никаких признаков отдельной нации, то есть нет своего языка, нет культуры, ничего нет... Там просто рашистская оккупация и завезённые рашистские колонисты и оккупанты. Рашка хочет просто себе прибрать Донбасс.
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Референдум - это опасное оружие в руках демагогов и манипуляторов...
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то ли дело Каталонцы....они как и мы высшей рассы. им можно. это все во благо. недолюдям этого не понять.
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"Видео снято в лагере ИГИЛ", близ Дейр-єз-Зора. На фоне АТЕЛЬЕ индпошива хиджабов. Там у них,на берегу Ефрата-или Вино-водочньій, или АТЕЛЬЕ

Власти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии - Цензор.НЕТ 5921
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новости Россия 24. Пиндосы, Каталония, Хохлы... 95% эфирного времени.... В России нет проблем!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВласти Испании заблокировали сайты избирательных участков в Каталонии
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