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Все про:Турция (2063) Эрдоган (365) Евросоюз (12181)

 Турции больше не нужно членство в ЕС, - Эрдоган

эрдоган

Турция более не нуждается в присоединении к Евросоюзу, однако не намерена в одностороннем порядке выходить из соответствующих переговоров.

Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

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"Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал Эрдоган.

Турецкий президент также полагает, что Евросоюз "не оправдал надежд" Анкары в борьбе против терроризма, и намекнул, что ЕС по-прежнему нуждается в Турции. "Если Евросоюз собирается двигаться вперед, есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, способствующие культурному и экономическому росту", - добавил Эрдоган.

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Переговоры с Турцией о вступлении в ЕС были начаты в 2005 году - через 18 лет после подачи Анкарой соответствующей заявки. Переговоры несколько раз всерьез осложнялись из-за событий в Турции, в последний раз - в связи с действиями правительства в Анкаре после неудавшейся попытки путча летом 2016 года.
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постарел гавнюк..заметили, что теракты у османов прекратились..вот, что значит, кому надо лизать
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а Турция никогда не будет в ЕС, её естественное положение как бы одной ногой на востоке другой, фасадной, другой на пороге Европы
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Эрдоган, раз тебе уже это не надо, забери с Украины пять сотен долбоёбов с грушевского - они тебе посмогут развалить Турцию, построить шоколадную будку среди развалин и стать мировым посмешищем, шо ни в какой Евросоюз точно никогда не попадешь, даже если очень захочешь.
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не от количества ли населения страны зависит сколько депутатов в различных комитетах и европарламентах ЕС ?
Боже упаси ЕС от Турции ...
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Это точно, в ЕС же высокие моральные принципы - у столиці ФРН сьогодні очікується реєстрація шлюбів ще вісьми гомосексуальних пар. - http://ua.korrespondent.net/world/3891861-u-berlini-zareiestruvaly-pershyi-u-nimechchyni-odnostatevyi-shluib Куда там Турции до нее браться.
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эт точно , хоть лесбы и гомосеков в Турции не меньше , но Германия особо настораживает , хвашисты же ...
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Кому, тебе, да можешь сколько хочешь упражняться, только подалее от меня, а то блевать хочеться от мерзости.
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Пора включать пошлины на турецкие заводы по автомобилям, автобусам, грузовикам и т.д. ...
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сборка точно есть, а возможно и лицензионный выпуск
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просто тчо мусульманская страна, менталитет восточный
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Только лохи ещё хотят вступить в ЕС. Нормальные страны, типа Британии, выходят из этого Совка.
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Британия, помимо многого прочего, имеет собственное ядерное оружие. Поэтому имеет возможность вести самостоятельную политику. Украина, увы, такой возможности не имеет.
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при чем ЕС к оружию? хоть ядерному хоть к обычному?
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оружие, хоть ЯО, хоть обычное - всегда при деле!).... турецкая экономика вторая в европе, а армия первая..есть о чем задуматься!)
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вторая после кого? а турецкая армия после "реформ" Эрдогана уже далеко не первая
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а у турки в НАТЕ с пиндосским ЯО и срали они на дерьмократические ценности Джемени)
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*** женщины, пардон, ваще не в тему!
Хорошо известно, что:
турок - человек, а турка - посуда;
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
панамец- человек; а панамка - кепка;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
только одно исключение:
москвичка как бы человек, а москвич - ведро с гайками.
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UA Urs
мысль интересная, но преждевременная. Скажем так - надо думать о вступлении тогда, когда туда вернется совестьВеликобритания. Будущее Межморье может выглядеть более приличной компанией, не заляпанной кацапскими фекалиямиденьгами
=======
Там воняет газпромом и портянками,и нас там не ждут ....а мы как те придурки туда просимся...союзник США
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Чем меньше девушку мы любим , тем больше нравимся мы ей .
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зачем быть в одном союзе с двуличными государствами, которые на своей территории, официально, открывают представительства сепаратистов и таким способом подрывают единство и территориальную целостность Украины?
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От так от!
У Эвропу не жалает,закадычный друг хуйла,ердоган!
Ждем реакцию военных!
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Турция исторически никогда не была и никогда не будет союзником России
Эти страны всегда воевали и враждовали, так было и так будет
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х.з. французы с немцами тоже раньше враждовали . а сейчас ниче . добрые соседи . так что все в этом мире меняется
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не тот случай, не видать кацапам Босфора как своих ушей
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Для Эрдогана есть только Турция.Россия и в йух не упиралась ему
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да ладно. когда возникла угроза Бонапарта отправились воевать вместе как родные братья.
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Турция страна все таки не вполне европейская и ментально и географически ( впрочем как и Московия ) так что все логично
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многолетние ожидание не оправдались, в Турции нет своих особенностей, просто пора Евросоюзу дать полноценное членство и привилегии, а не навязывать торговые и правовые привилегии в одностороннем порядке, что бы европейские олигархи бабло имели. Понятно и так, что центральным образующим элементом в Евросоюзе является Германией, канцлер управляет не только страной, но и всей экономической и политической политикой Евросоюза. В целом Меркель богаче делает немцев, что есть для них хорошо, но по Евросоюзу, извините но это надувательство по равенству и по экономическим возможностям, просто уничтожает экономические векторы развития, что бы самими ими заниматься. Опять же с точки Эрдогана это правильно, дать понять о разрыве отношений, если будет встречное предложение о членстве и нормальных условиях, Эрдоган пересмотрит соглашение с требование вступления в Евросоюз сейчас.
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Великобритания тоже вышла из ЕС, но это не значит что она сблизилась с хуйлом
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В Эрдогана верный подход,теперь не Турция(и Украина) должны проситься в ЕС,а они должны просить нас.....так и будет
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По правде говоря евросоюз не оправдал ожидания не только турции....
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пора и НАТО свалить от турка...и перебратся в Украину
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так само як з України...в Будапешт їх ,,,,расею з американцями ,бритів і гарантувати їм територіальну недоторканість
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не надо сравнивать НАТО и Евросоюз, НАТО для Эрдогана является приоритетным, єто безопасность страны в первую очередь, ядерного оружие нет у них, но у союзников есть. Евросоюз(Германия) пока не хочет видеть Турцию полноценным партнером, они обменяли возможность создания ядерного оружия на членство в НАТО, что разумно. А мы как лохи на бумажку которая не имеет даже юридической силы, после этого мы критикуем Турцию с Эрдоганом, писец какие мы зашкварно умные
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Мігранти зіпсували Європу і то вже не те місце, куди дуже хочеться.
А Ердоган піддався на спокусу сісти на тигра і вже не злізе з нього
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Зачем Турции Евросоюз вместе с Болгарией,Румынией,Прибалтикой,Грецией...В Стамбуле и так пол Болгарии на заработках.Как то глупо идти туда,откуда едут гастарбайтеры в Турцию,не находите?
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Всё-таки Эрдоган сходит с ума... Возомнил. Придумал "заговор", пересажал оппозицию, а теперь ему и ЕС "не нужен". Ведь ЕС требует демократии и гласности...
Абсолютно типичное, характерное течение болезни всех до единого тиранов и диктаторов. Придумывание "внешнего врага", "внутреннего врага", обиды на критику и замечания и даже ненависть к тем, с кем подписал международные договора, в которых взял на себя совершенно определённые обязательства по демократизации и борьбе с коррупцией... А теперь снюхивается с такими же скотами...
Просто урод. Старый урод.
А как хорошо начинал...
Турции больше не нужно членство в ЕС, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 9524https://rusarminfo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Российский-самолет-в-Сирии.jpeg
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Придумал "заговор"? Ало, парламент снесен их, погибли люди, он ни чего не выдумал. Это мы выдумываем минские соглашения, в надежде на мир
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Ну, что ж!На взгляд-то он хорош,Да зелен - ягодки нет зрелой:Тотчас оскомину набьешь. Впервые этот сюжет встречается еще у древнегреческого баснописца Эзопа (VI в. до н. э.). Он первым описал тот внутренний конфликт, когда и хочется что-то получить, но получить это невозможно, а потому только и остается пренебрежительно отзываться о своей цели.Иносказательно: комментарий к словам человека, который, потерпев неудачу в чем-либо, оправдывает ее тем, что он, собственно, не очень-то и хотел этого успеха (ирон.).
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А что фота Эрдогана,школьного не было?Что это за студент на фото?
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РЕТРОВЗГЛЯД. Жириновский рассказал о планах евреев, когда еще «не знал», что сам еврей ВИДЕО кому интересно посматрите на кавказцентер
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Упс! Мама у его шикса. Какой-такой еврей? Помёт совкодрильный!!!
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Приватное мнение - Эрдогану западло с этим вертепом пингвино-страусов дальше возиться. Сколько десятилетий Турции мозги полощут?! Хватит. Будет свои _едерастивные заморочки навязывать и учить борьбе с коррупцией когда сами продажны насквозь!
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видать хочет немного возбудить Евросоюз к принятию полноценного членства, а не в пизду....
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Я всегда знал, что Турции там не место, 70-миллионная страна, где куча безработных + к тому же, восток, ислам, географическое положение,короче все ясно.
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москвичка это древняя мальчуковая начесовая рубашонка с короткими молниями в воротнике, внагрудных карманах и врукавах времён 50-х 60-х годов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурции больше не нужно членство в ЕС, - Эрдоган
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