 Турции больше не нужно членство в ЕС, - Эрдоган

Об этом в воскресенье, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
"Мы не будем той стороной, которая сдается. По правде говоря, мы более не нуждаемся в членстве в Евросоюзе", - сказал Эрдоган.
Турецкий президент также полагает, что Евросоюз "не оправдал надежд" Анкары в борьбе против терроризма, и намекнул, что ЕС по-прежнему нуждается в Турции. "Если Евросоюз собирается двигаться вперед, есть только один путь для этого. А именно, дать Турции членство и начать действия, способствующие культурному и экономическому росту", - добавил Эрдоган.
Переговоры с Турцией о вступлении в ЕС были начаты в 2005 году - через 18 лет после подачи Анкарой соответствующей заявки. Переговоры несколько раз всерьез осложнялись из-за событий в Турции, в последний раз - в связи с действиями правительства в Анкаре после неудавшейся попытки путча летом 2016 года.
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Боже упаси ЕС от Турции ...
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Хорошо известно, что:
турок - человек, а турка - посуда;
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
панамец- человек; а панамка - кепка;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
только одно исключение:
москвичка как бы человек, а москвич - ведро с гайками.
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мысль интересная, но преждевременная. Скажем так - надо думать о вступлении тогда, когда туда вернется совестьВеликобритания. Будущее Межморье может выглядеть более приличной компанией, не заляпанной кацапскими фекалиямиденьгами
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Там воняет газпромом и портянками,и нас там не ждут ....а мы как те придурки туда просимся...союзник США
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У Эвропу не жалает,закадычный друг хуйла,ердоган!
Ждем реакцию военных!
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Эти страны всегда воевали и враждовали, так было и так будет
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А Ердоган піддався на спокусу сісти на тигра і вже не злізе з нього
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Абсолютно типичное, характерное течение болезни всех до единого тиранов и диктаторов. Придумывание "внешнего врага", "внутреннего врага", обиды на критику и замечания и даже ненависть к тем, с кем подписал международные договора, в которых взял на себя совершенно определённые обязательства по демократизации и борьбе с коррупцией... А теперь снюхивается с такими же скотами...
Просто урод. Старый урод.
А как хорошо начинал...
https://rusarminfo.ru/wp-content/uploads/2015/11/Российский-самолет-в-Сирии.jpeg
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ЛенінЕрдоган такой маладой ..." (с)
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