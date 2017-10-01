 Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, - Матиос

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", - отметил он.
Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.
"Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение", - сказал главный военный прокурор.
Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.
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Лише одне-як тільки буде нормальний Закон про зброю та можливість самозахисту з короткостволм-він у мне одразу буде.
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Вони навіть дітей до зброї привчають.
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Плутаєш причину та наслідок.
Ти свідомо товсто тролиш,чи дійсно звик наводити непереконливі аргументи?
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Ти на автівці в аварії потрапляв?
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1. закон о самообороне
2. закон об оружии
3. смена всех мусоров в разрешительной системе
4. разделение разрешения на хранение и ношение
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все на нас перекладываете!
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Будет он сидеть или лежать!
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На тому світі розберуться.
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Раби сапають буряки,
Фрейлехс танцюють парубки,
Висить дитинка розіп'ята -
Над тільцем порхають круки.
Зігує мати на порозі,
Моститься ззаду син-Пріап,
В світлиці на іконі - цап,
Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап.
Ідуть з Ато американці,
Співають "бейбі, донт ю край...",
Лунає спів за небокрай,
Ти ж uber alles, моя мамця -
Жидофашистський рідний край!»
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наведите с чорного
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Отаке хочу
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Таке надійніше:
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А так?
Каждый украинец должен иметь оружие для угрозы жизни другому украинцу.
Если толкнул в переходе, за просьбу сделать музыку тише в ночное время, сделал замечание за курение в неположенном месте, якобы обидел девушку (жену), стал не в свою очередь, якобы заблокировал дорогу автомобилю, РЕВНОСТЬ и НЕНАВИСТЬ и т.д. Примеров тому много и без разрешения иметь оружие. Обходятся кулаками, кастетами, ножами, топорами, вилами и т.д. А теперь - раздай им оружие.....
И почему каждый украинец? Например, Захарченко и Плотницкий - тоже украинцы.
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Просто він з усіх сил намагається виправдати кланово-олігархічну бандитську Систему , що існує в Україні , а вона не можлива буде , коли в Україні буде вільна і озброєна Нація !
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Об этом рассказал священник Киевского патриархата Всеволод Бигун изданию Gazeta.ua.
"Двери закрылись, как только мы показались в воротах. Московский патриархат нанял специального человека, который решает - пускать или нет. Священников Киевского патриархата на дух не переносят. Я с ними три года воюю. Недавно хоронили двух пенсионеров. Процессию, которую вел я, в часовню не пустили. Что уж говорить о погибшем воине", - рассказал священник УПЦ КП.
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Саме тому ти і топиш тут за режим офшорних клептократів - бо вони , до кривавої вакханалії , як раз і приведуть - своєю тупість і непомірною жадібністю ...
А все решта - лише "страшилки" хоплофобів в які вже давно ніхто не вірить !
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Кому буде треба - прийде і візьме сам !
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І адресу камаза, з якого роздають, давай.
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