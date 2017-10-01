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Все про:оружие (4171) легализация (84) Матиос Анатолий (546)

 Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, - Матиос

матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

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"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", - отметил он.

Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.

"Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение", - сказал главный военный прокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.
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Іноді здається що зрадоботство помножене на хоплофобію автоматично вироджує громадянина на сепара.Втім це моє суб"єктивне судження.
Лише одне-як тільки буде нормальний Закон про зброю та можливість самозахисту з короткостволм-він у мне одразу буде.
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Так сєпари якраз і не хоплофоби.
Вони навіть дітей до зброї привчають.
Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, - Матиос - Цензор.НЕТ 1203
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У бандитів теж є зброя.Одначе ця ознака не робить з бандита добропорядну людину.
Плутаєш причину та наслідок.
Ти свідомо товсто тролиш,чи дійсно звик наводити непереконливі аргументи?
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Троллиш якраз ти. Я відповів на твій комент. Так що б ти сказав аби того разу коли ти прострелив собі руку з пневмата, замість своєї руки ти влучив у голову своєму онукові, поціновувач зброї?
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Нерозумію,чого тобі треба.
Ти на автівці в аварії потрапляв?
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Авто- необхідність. Пістолет- мрія шизофреніка.
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Для тебе пістолет є необхідністю? Всі навколо хочуть тебе вбити?
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Як з такими мізками ти картоплю ножем не гидуеш чистити ?
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Користуватися ножем мене вчив товариш мого тата. Він із 62 років свого життя на зоні на той час провів десь близько 40.
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Чому ж він тебе пістолетом так же вправно не навчив користуватись ?
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Каждый ГРАЖДАНИН должен иметь право на ношение (и применение оружия при необходимости, в том числе для свержение узурпаторов), но длеко не каждый ЖИТЕЛЬ должен быть ГРАЖДАНИНОМ!
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да, но...
1. закон о самообороне
2. закон об оружии
3. смена всех мусоров в разрешительной системе
4. разделение разрешения на хранение и ношение
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Давайте наводите в стране порядок, правоохранительные органы у нас кажется на зарплате,
все на нас перекладываете!
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типо, вы тут разбирайтесь в своих конфликтах, а мы потом зафиксируем..
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Каждый должен для себя решать
Будет он сидеть или лежать!
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"Каждый украинец должен иметь оружие" и фамилие его пашинский...ну и еще матиос и кива.
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Стріляти треба на випередження. Бачиш людину- шмаляєш в голову. Хай краще семеро судять, ніж четверо несуть. Рабам зброї не дають!
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А хто його розбере- кацап чи не кацап?
На тому світі розберуться.
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Не нервуйся. У мене теж прізвище не зовсім українське.
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Та я й нервуюся, бо я "кацап пєзяцкий" хотя Пензу никогда не видел, бо родился в Украине 100 лет назад и живу в Украине лет 100 Слава Украине !!!
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депутатская неприкосновенность должна быть снята ...
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матиос..верни "чесно украденное" народу..а потом будешь философстовать
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Это вроде как-бабы в кучу-член нашел,вы е&итесь -я пошел.Вы там между собой стрелляйтесь,а мы будем дальше страну грабить,менты взятки брать,СБУ и дальше будет бизнеспроектом.
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«Садок вишневий коло хати,
Раби сапають буряки,
Фрейлехс танцюють парубки,
Висить дитинка розіп'ята -

Над тільцем порхають круки.
Зігує мати на порозі,
Моститься ззаду син-Пріап,
В світлиці на іконі - цап,

Сім'я вечеря на підлозі -
Парує смажений кацап.
Ідуть з Ато американці,
Співають "бейбі, донт ю край...",

Лунає спів за небокрай,
Ти ж uber alles, моя мамця -
Жидофашистський рідний край!»
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а сколько украинцев имеют возможность приобрести оружие? сколько стоит, чего то я сомневаюсь что среднестатистический например пенсионер, безработный или мать одиночка или получающий минимальную з/п сможет приобрести оружие, так у кого оно будет, у депутатов и барыг?
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Ну як ти уявляєш мою відповідь,коли вони в нас не продаються офіційно? Тобі ціну хіба що з чорного ринку навести.
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ну вы написали "На Макарон вистачить." я и решила что вы вкурсе
наведите с чорного
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Достатньо забити в Google щось накшалт " ціна ПМ на чорному ринку".
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Каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни, - Матиос

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А так?
Каждый украинец должен иметь оружие для угрозы жизни другому украинцу.
Если толкнул в переходе, за просьбу сделать музыку тише в ночное время, сделал замечание за курение в неположенном месте, якобы обидел девушку (жену), стал не в свою очередь, якобы заблокировал дорогу автомобилю, РЕВНОСТЬ и НЕНАВИСТЬ и т.д. Примеров тому много и без разрешения иметь оружие. Обходятся кулаками, кастетами, ножами, топорами, вилами и т.д. А теперь - раздай им оружие.....
И почему каждый украинец? Например, Захарченко и Плотницкий - тоже украинцы.
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Шановний ти в який державі живеш? 6 тисяч гривень і в тебе голодкоствольна зброя в хаті. Скільки це мін зарплат? За пів року рік можна зібрати? Головна проблема відсутність закону про обіг зброї. А не якійсь внутрішній приказ по мвс.
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Кто не в курсе, ратующий тут за запрет оружия Каца... , ну вы поняли, сам мент и он имеет оружие. Всем понятно ПОЧЕМУ он против, чтоб остальные были вооружены?
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Ментяра? Ох він і впертий:тупо якийся старий пень,якому ніякої аргуметації нетреба-проте сам наводить аргументи в стилі якраз мента.
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Не зовсім ...
Просто він з усіх сил намагається виправдати кланово-олігархічну бандитську Систему , що існує в Україні , а вона не можлива буде , коли в Україні буде вільна і озброєна Нація !
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Ну да, Ви знайшли напрочуд гарний приклад легальної зброї...
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В городе Лохвица Полтавской области представители Московского патриархата не пустили похоронную процессию в кладбищенскую часовню отпеть бойца батальона "Донбасс" Сергея Войтера.
Об этом рассказал священник Киевского патриархата Всеволод Бигун изданию Gazeta.ua.
"Двери закрылись, как только мы показались в воротах. Московский патриархат нанял специального человека, который решает - пускать или нет. Священников Киевского патриархата на дух не переносят. Я с ними три года воюю. Недавно хоронили двух пенсионеров. Процессию, которую вел я, в часовню не пустили. Что уж говорить о погибшем воине", - рассказал священник УПЦ КП.
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До речі, я на російських сайтах сам за легалізацію короткоствола виступаю. Хочу щоб росіяни перестріляли одне одного.

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Красава.Може зробиш добру справу-і туди зараз і підеш?
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Ну тут ми з тобою єдні.Ти непогана людина,але твоє неаргуметоване хоплофобство особисто я ніяк зрозуміти неможу.
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Фобія- це страх. Я зброї не боюся. Я не хочу смертей українців. Не хочу кривавої вакханалії.
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Хочеш !
Саме тому ти і топиш тут за режим офшорних клептократів - бо вони , до кривавої вакханалії , як раз і приведуть - своєю тупість і непомірною жадібністю ...
А все решта - лише "страшилки" хоплофобів в які вже давно ніхто не вірить !
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Да но сначала нужно победить алкоголизм.
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Дайте гражданам оружие, и они защитят не только себя, но и страну, не только от путина, но и от поганцев-маланцев в украинской власти.
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Що означає "дайте" ?!
Кому буде треба - прийде і візьме сам !
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Ага. В якій це області кацапи знову зброю роздають, як на Донбасі?
І адресу камаза, з якого роздають, давай.
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Владение оружием в Канаде. Украине неплохо бы перенять канадский закон по оружию. Байки о Канаде оружие : https://www.youtube.com/watch?v=fWCESCTEklE
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каждому по лимонке и скоро поедателей сала явно станет меньше
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вряд ли реальный россиянин выбрал бы себе такой ник
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