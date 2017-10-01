 Информация о гибели украинских военных летчиков в Конго не соответствует действительности, - Ануфриев

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента миссии ООН в ДР Конго Виктор Ануфриев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Сейчас все военнослужащие украинского национального миротворческого контингента, которые выполняют задачи миссии ООН по стабилизации в этой стране, находятся в базовом лагере города Гома, которое расположено от места, где произошла трагедия, за 1500 км", - сказал он.
Он подчеркнул, что речь идет о самолете еще советского производства, которым часто пилотировали украинские летчики, работающие в этой стране по контракту.
"Кто именно пилотировал самолетом в момент трагедии, информации пока нет", - отметил Ануфриев.
По его словам, на месте падения самолета работают военные и представители Красного Креста.
Напомним, 30 сентября в Конго разбился военный самолет, экипаж не выжил. Предварительная причина падения - технические проблемы. СМИ сообщали, что на борту могли быть украинцы.
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