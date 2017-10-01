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Все про:авиакатастрофа (1083) Конго (50) миротворцы (499)

 Информация о гибели украинских военных летчиков в Конго не соответствует действительности, - Ануфриев

самолет конго ан-12

Информация о том, что в авиакатастрофе в Демократической Республике Конго погибли именно украинские военные летчики, не соответствует действительности.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента миссии ООН в ДР Конго Виктор Ануфриев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Катастрофа Ан-12 в Конго: МИД выясняет информацию о возможной гибели украинцев

"Сейчас все военнослужащие украинского национального миротворческого контингента, которые выполняют задачи миссии ООН по стабилизации в этой стране, находятся в базовом лагере города Гома, которое расположено от места, где произошла трагедия, за 1500 км", - сказал он.

Он подчеркнул, что речь идет о самолете еще советского производства, которым часто пилотировали украинские летчики, работающие в этой стране по контракту.

"Кто именно пилотировал самолетом в момент трагедии, информации пока нет", - отметил Ануфриев.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военный самолет АН-12 разбился в Конго, среди погибших могут быть украинцы, - СМИ. ФОТО

По его словам, на месте падения самолета работают военные и представители Красного Креста.

Напомним, 30 сентября в Конго разбился военный самолет, экипаж не выжил. Предварительная причина падения - технические проблемы. СМИ сообщали, что на борту могли быть украинцы.
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Точно-точно. Вчера на Цензоре, в статье про катастрофу, точно такая же фотка была.
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они не заморачиваются поиском...пришла пятница и все замерло до понедельника
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Летал на Ан-10, не самолет а уйобище
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где ты его нашел?его кажись еще в начале семидесятых сняли с эксплуатации
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о гибели украинских военных летчиков в Конго не соответствует действительности, - Ануфриев
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