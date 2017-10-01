 Число пострадавших в столкновениях увеличилось до 465 человек, - власти Каталонии

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо TV", об этом сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, приводя информацию медиков.
В местном правительстве заявили, что за помощью в больницы обратились 465 человек. Отмечается, что состояние двух из них очень сложное.
СМИ сообщают о мужчине, которому в глаз попала резиновая пуля, и члене одной из избирательных комиссий, у которого случился сердечный приступ во время наступления на участок полиции.
Напомним, ранее сообщалось о 337 пострадавших во время столкновений с полицией в день референдума в Каталонии.
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Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО(385)
Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(442)
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У нас война с кацапстаном,а ЛДНР это миф,фуфло!
А вроде бы по Каталонии зеленые человечки с сопредельных государств без опознавательных знаков не бегают,администрации и отделения полиции не захватывают,и наперегонки на танках найденых в шахтах не ездят!
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Смысл не поменяется.
Основной посыл война между Украиной и пидорасией.
А не мифическими сепаратистами,из дыры!
Конечно эту войну называют гибридной,и фронт может быть где угодно.
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Тогда и стал вопрос о независимости...
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65% каталонцев- за
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3 год ·
Передостання (до нинішньої) спроба знищити Іспанію була здійснена республіканцями у тридцятих роках.
Барселона була одним з центрів лівих сатаністів. Ліваки знищили всі церкви Барселони окрім катедри та недобудови Гауді. Вбили безліч священників і чорниць.
Тоді Іспанію від катастрофи врятувала армія за допомогою мароканців, італійців та німців (щоправда, німці допомагаючи Франко, не гребували продавати зброю й республіканцям).
Після смерті генералісімуса, іспанці знехтували його пам'ять, знищили його режим (який сам він окреслював, як націоналкатолицизм), дозволили служити в армії відвертим гомосексуалістам, занехаяли Церкву.
Іспанці гадали, що толерантність, антихристиянство й сякий-такий рівень добробуту захистить їх від сепаратизму.
Не захистив. Але тепер в них вже нема Франко, Церкви й націонал-католицької армії, щоб врятувати Іспанію.
Нині мароканці - їхні вороги, а не солдати колоніальних відділів, італійці не мріють за відродження Риму, а німці "борються за мир, в той час, як євреї воюють".
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ножа(с)коктейля Молотова?
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