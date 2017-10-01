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Все про:Испания (422) референдум (1230) столкновения (485) Каталония (29)

 Число пострадавших в столкновениях увеличилось до 465 человек, - власти Каталонии

каталония

Количество пострадавших во время столкновений с полицией в день референдума о независимости Каталонии увеличилось до 465 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо TV", об этом сообщает департамент здравоохранения женералитата Каталонии, приводя информацию медиков.

В местном правительстве заявили, что за помощью в больницы обратились 465 человек. Отмечается, что состояние двух из них очень сложное.

СМИ сообщают о мужчине, которому в глаз попала резиновая пуля, и члене одной из избирательных комиссий, у которого случился сердечный приступ во время наступления на участок полиции.

Напомним, ранее сообщалось о 337 пострадавших во время столкновений с полицией в день референдума в Каталонии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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Наркоманов и просто идиотов везде хватает, будь то референдум в Каталонии или саммит большой 7-ки в Гамбурге.
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это называется демократия и свобода, слышал про такие ватничек?
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Ну, судя по произошедшему, у официальных властей европейской страны иное видение, нежели у тебя. Это не свобода и демократия, а покушение на конституцию.
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Дебилушка, иди лугандонских братьев вместе с сявченко спасай.
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Дурик, "демократия - это, прежде всего выполнение законов принятых демократическим путем". А Конституция Испании - это главный закон Испании. И нарушать ее никому не позволено.
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Королевство Испания и демократия... с реваншистскими замашками политиков в сторону возвращения к недавней в Испании диктатуре... говоришь все дурики вокруг тебя... наверно ты очень умный ПТУшник...
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По сути того, что написано в посте есть, что сказать?
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Реальная тупость,как со стороны Каталонии,так и со стороны Мадрида!
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Точно . Надо погудеть как Ахметов и все уляжется
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Вот не надо сравнивать то что произошло в Украине и референдум в Испании.
У нас война с кацапстаном,а ЛДНР это миф,фуфло!
А вроде бы по Каталонии зеленые человечки с сопредельных государств без опознавательных знаков не бегают,администрации и отделения полиции не захватывают,и наперегонки на танках найденых в шахтах не ездят!
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у нас АТО, если бы была война, то был бы фронт на Крым как минимум
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Можешь войну назвать хоть игрой в жмурки.
Смысл не поменяется.
Основной посыл война между Украиной и пидорасией.
А не мифическими сепаратистами,из дыры!
Конечно эту войну называют гибридной,и фронт может быть где угодно.
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Согласно Уставу ООН, каждая этническая группа может самостоятельно или независимо решать о государстве! Но прежние завоеватели, которые основали государства исключительно через войны завоеваний, затрудняют это принятие. Как и в этом случае, им придется снова работать самостоятельно, вместо того чтобы видеть себя лежащими на берегу и загорать. выборы каталонцев - это всего лишь воля народа, но остальная часть Испании так боится, что может пойти хуже, чем есть, ибо там очень много экономики и промышленности
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Любитель Устава ООН, а чего только за речи, без какого либо действа, за подобное УК РФ предусматривает 5 лет колонии?
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В 2010 нынешний Премьер через испанский Верховный Суд отменил решение о широкой автономии для Каталонии уже принятые и каталонским и центральным парламентами.
Тогда и стал вопрос о независимости...
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Потому что вслед за Ичкерией разбежались бы все )))))
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Только на Рахе Хло может чего то там через Верховный суд. В Европе в Верховный Суд отменил решение такое то ,и только суд.Но, вам лишнехромосомным, такое даже в голову прийти не может
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Слишком мала цена независимости. Жертв должно быть в тысячу раз больше. Мучачос, напрягитесь, боевых быков выпускайте!
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У вас в ордло уже всех интернетпользователей контролируют?
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Контролировать бройлеров у Обхарченки получалось лучше...
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они там в Барселоне что новости из Украины не смотрят . для проведения референдума необходимы такие обязательные составляющие как пьяные казаки и танки с зелеными человечками
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Реальний компроміс - повернутися до положень автономії 2005 року.
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Welle - уже поздно идти на уступки - Каталонцы воспримут это как слабость...., и тогда пипец Испании... Теперь Мадрид должен загнать дубинками этих республиканцев в самую парашу, как когда то это сделал Франко... Надолго хватило...
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Где Юлька? У нее осталась колючая проволка, огородить Каталонию и все дела.
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до сєні звернись- він спєц по заборах. он яку стіну з підаросією відгрохав !!!!! всі в захваті !!!!!
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Огради вас вовремя колючей проволокой, вы бы не принесли столько горя Украине.
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Нет, я не с Донбасса, тут ты своих друзей по разуму вряд ли найдёшь
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якого там князя тьми в біса ? хуйло воно і в антарктиді хуйло !
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Как ни крути, а Каталония была отдельным государством. И как минимум должна иметь право на самоуправление, если не на независимость.
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Сколько там на хуйлостане отдельных государств у тебя было? Когда референдумы проводить будешь?
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Угомонись, даун. И прекращай дерьмо жрать, а то везде враги чудятся от передоза.
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Далі буде. Там декілька разів робили опитування про незалежність і 93-95% населення підтримали створення незалежної держави. Навряд чи каталонці подарують центральній владі побиття своїх людей.
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Не знаю звідки такі цифри, по тим опитуванням що я читав, прихильників повної незалежності від Іспанії там 40-50%. Власне кажучи етнічних каталонців на території Каталонії менше половини.
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60% испанцев (не учитывая Каталонию) против отделения
65% каталонцев- за
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Звідки такі цифри? Там максимум 35-40 % тих що підтримують.
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Я сама испанка, дочь матадора, 50 лет живу вКаталонии. Поверьте,тут не все так однозначно.
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А то что сегодня происходит в каталонии оно законно или нет?
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Мадрид уже много лет клал "болт" на мнение каталонцев, так что нет, незаконно.
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Да. В Европе это называют конституционным кризисом. По законам автономии все процедуры пройдены- референдум не то что законен, его обязаны провести. По конституции Испании - референдум на подобные темы должен проводится на всей территории королевства. В этом и разногласие сторон и поводы для объявлений референдума не законным. Поступив умно, Испания не творила бы полицейский беспредел, а дала бы провести референдум. Потом долго таскала по судам и в результате решением суда могла бы обявить его не имеющим юридической силы. Так уже было. Но в этот раз, похоже сыграли роль, реваншистские политические настроения в Мадриде (там многие с тоской вспоминают годы диктатуры).
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А теперь рассмотри Иерархию юридических документов и сделай вывод.
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Высшую силу имеют международные. Статью 3 декларации принципов ООН процитировать?
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Коммунисты и всякая левацкая сволочь в Европе поднимают голову. А за леваками всегда стоял СССР, теперь - Хуйлостан.
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Хуйлостану похер, кого поддерживать - лишь бы воду мутили.
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до речі- а комуняцька партія при порошенку-європейському реформатору так і не заборонена... мфв заборонила, чи що ?
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"А что, так можно было?", -спрашивает Витя Янукович из Ростова-на-Дону
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сопляк он, а не "Витя".Видит же что можно было пистить как в США и Европе, нет блин оно смылося. Лучше бы подохло тут из-за своей трусости, теперь Крым отдали и АТО начали
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Дмитро Корчинський
3 год ·

Передостання (до нинішньої) спроба знищити Іспанію була здійснена республіканцями у тридцятих роках.
Барселона була одним з центрів лівих сатаністів. Ліваки знищили всі церкви Барселони окрім катедри та недобудови Гауді. Вбили безліч священників і чорниць.
Тоді Іспанію від катастрофи врятувала армія за допомогою мароканців, італійців та німців (щоправда, німці допомагаючи Франко, не гребували продавати зброю й республіканцям).

Після смерті генералісімуса, іспанці знехтували його пам'ять, знищили його режим (який сам він окреслював, як націоналкатолицизм), дозволили служити в армії відвертим гомосексуалістам, занехаяли Церкву.
Іспанці гадали, що толерантність, антихристиянство й сякий-такий рівень добробуту захистить їх від сепаратизму.
Не захистив. Але тепер в них вже нема Франко, Церкви й націонал-католицької армії, щоб врятувати Іспанію.
Нині мароканці - їхні вороги, а не солдати колоніальних відділів, італійці не мріють за відродження Риму, а німці "борються за мир, в той час, як євреї воюють".
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Ще напишіть хто за походженням був сам Франко.
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Сейчас идет сценарий "онижедети" с "беркутом", затем появятся 2-3 жертвы, печеньки, "неизвестные снайперы", ".... сотня" и т.д.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЧисло пострадавших в столкновениях увеличилось до 465 человек, - власти Каталонии
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