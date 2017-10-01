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Все про:КНДР (378) Ким Чен Ын (69) Трамп (1407) Тиллерсон (167)

 Тиллерсон зря тратит время на попытки вести диалог с Ким Чен Ыном, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что намерение госсекретаря Рекса Тиллерсона вступить в переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном обречено на неудачу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесном государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (имеется в виду Ким Чен Ын - ИФ). Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!" - заявил Трамп.

Ранее Д.Трамп уже неоднократно называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США открыли прямой канал связи с КНДР, - Тиллерсон

Накануне южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что Р.Тиллерсон заявлял о поддержке США контактов с Северной Кореей и изучении готовности КНДР к диалогу по вопросу ядерного вооружения.

По информации агентства, госсекретарь по итогам переговоров в Пекине, отвечая на вопрос журналистов о КНДР, заявил, что у Вашингтона есть линия коммуникации с Пхеньяном - "пара каналов, три канала".

Ранее Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР.

При этом Министерство финансов США 26 сентября приняло решение о введении санкций против восьми банков Северной Кореи, а также 26 лиц, которые представляют их в разных странах.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В сети появилась графика последствий возможного ядерного взрыва в Тихом океане. ВИДЕО

Напомним, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон кроме усиления санкций против КНДР рассматривает возможность прекращения торговых отношений с любой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.
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этот тиллерсон еще и с хуйлом будет пытаться договариваться по санкциям.
ох зря, чувствую, его поставили контролировать санкции с рашкой.
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Санкції щодо рашки контролюють Конгрес і Сенат. А Рекс, то так... Щоб трампу розповідав, що ще накинули рашці Конгрес і Сенат.
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так для того его клоун-Трамп и поставил...
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хомяк узкоглазый в скором времени будет деактивирован
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Создаётся опасный прецедент , когда парочка долбоёпов шантажируют и терроризируют ядерной дубиной весь Мир - всем известная "сладкая" парочка Путин и Ким Чен Ын .
Человечеству необходимо выработать стратегию по изоляции подобных режимов от остального цивилизованного Мира , вот такую не простую задачу надо решить человечеству в самое ближайшее время , ибо это может стоить жизни и существованию самому человечеству на планете Земля .
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Лол какая не верная постановка вопроса. Дело не в том что шантажируют, а в том что им позволяют шантажировать беззубые любители мирных переговоров и толерантности. Совок в своё время тоже попробовал шантажировать бомбочкой. Разобрали на запчасти. А тут просто пергавкиваюца, сруца в твитерах и ничего не делают. Потому и обнаглели говно царьки. Если бы за хряпы да к стенке прижали, а возможностей более чем дофига, даже не военных, а тех же экономических, то заткнулись бы говно царьки по быстрому. Но нет же панькаюца сопли слюни им вытирают, толерасты херовы. Отключили бы парашкинцам свифт или эмбарго на нефть наложили , и что б это стадо делало? Покукарекали бы как они всему миру кузькину мать покажут да и заткнулись бы, и пошли лебеду, берёзовою кору собирать с ягелем.
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в мире 11 млрд людей, причем за последние 200 лет численность увеличилась в пять раз, дальше - геометрическая прогрессия, вполне возможно, что некоторые всемогущие решили, что не помешает ядерная заварушка, чтобы проредить немного
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перша розумна річ сказано Трампом, ще б Трамп зрозумів, що з путіном так само вести переговори - пуста трата часу
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Может Трампу возглавить Плей бой? Должность вакантна
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Странный этот Трамп, таки. Щас он ставит в вину Тиллерсону, что тот о чем-то болтает с Ином. Но, надо бы оглянуться, на след за своей кормой! Скока мистер Трамп болтал с партайгеноссе Ином? Шо при этом неслось, нам всем, на наши уши? Потому, этот сраный Цирк, от Трампа- гавно.
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Это у них,как у приматов,кто кого хером напугает!
У меня кореш в Ю.К,работает,уже больше 10 лет,пока уезжать не собирается.Говорит больше пуганина и говорильня.
Ну по его не цирк,а так зоопарк.
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Перед прошлой мировой большинство недалёких мещан также думали
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А от мещан- ничего не зависит. В том числе и от "далеких", типо вас. Ведь всё- управляемо, в этом Сраном Мире. Всё- подконтрольно. Потому- пусть решают кулуарно, тихо. В междусобойчиках. А нм- дайте ещё немного спокойно пожить.
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Мне вот интересно, почему троляки типа zaParisian под любой темой постят подобные фотки, которые вообще к теме никак не относятся?
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***
У оптимиста Трампа - Ким Кардашьян.
У пессимиста Трампа - Ким Чен Ын...
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о как , оказывается Тиллерсон не даёт Трампу уничтожить сев корею.
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Трамп выставляет себя явно неадекватным президентом. Во первых, Тилерсон не может осуществлять внешнюю политику не согласованную с президентом. А во вторых , Трамп что, собирается войну начать? С режимом, обладающим ядерным оружием? А что будет с "союзниками" - Южной Кореей и Японией. А Китаю что, всё равно, что у него на северной границе ядерные бомбы начнут взрываться? Китай вряд ли будет безразличен. Я уж не говорю о России, у которой в зону риска входит дальний восток, алтай и забайкалье.
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Ты бы товарищ задал себе вопрос -- что будет с Россией и ее Дальним востоком . Путин -- не причем -- сев кореец -- без России -- говно на палке .
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Начебто знову направили до Кореї авіаносну ударну групу з "Р. Рейганом"
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ппздц,позор.Президент США перегавкивается по Твиттеру с Пельменем,сам себя опуская до его уровня.Кто-то же должен донести до Рыжей Макаки,шо оно - в Белом Доме,а не на Привозе в Одессе бичками торгует.
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Если Трамп , уничтожит военный потенциал , в мире будет поспокойнее . Если сольется , бомбы начнут делать все кому не лень .
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А кацапи поїдуть захищати корейських братушок від супостата? З лугандона можуть підтягнуться, якщо бабла пообіцяють. Прикольно б було кузю тепер там побачити. І зійдуться в битві Кузя з америкосами.))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТиллерсон зря тратит время на попытки вести диалог с Ким Чен Ыном, - Трамп
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