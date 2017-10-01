 Тиллерсон зря тратит время на попытки вести диалог с Ким Чен Ыном, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему чудесном государственному секретарю, что он зря тратит время в попытках вступить в переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (имеется в виду Ким Чен Ын - ИФ). Береги силы, Рекс, мы сделаем то, что необходимо сделать!" - заявил Трамп.
Ранее Д.Трамп уже неоднократно называл Ким Чен Ына "человеком-ракетой".
Накануне южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что Р.Тиллерсон заявлял о поддержке США контактов с Северной Кореей и изучении готовности КНДР к диалогу по вопросу ядерного вооружения.
По информации агентства, госсекретарь по итогам переговоров в Пекине, отвечая на вопрос журналистов о КНДР, заявил, что у Вашингтона есть линия коммуникации с Пхеньяном - "пара каналов, три канала".
Ранее Совет безопасности ООН 11 сентября единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР.
При этом Министерство финансов США 26 сентября приняло решение о введении санкций против восьми банков Северной Кореи, а также 26 лиц, которые представляют их в разных странах.
Напомним, 3 сентября Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.
Мировое сообщество осудило действия Северной Кореи. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон кроме усиления санкций против КНДР рассматривает возможность прекращения торговых отношений с любой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей.
2025 32
Трамп продолжил культурные и образовательные санкции против РФ(62)
Трамп назначил Тиллерсона ответственным за выполнение санкций против РФ(43)
Список стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США, может быть расширен, - Трамп(18)
Пентагон предоставит Трампу план действий в отношении КНДР(69)
Трамп придумал прозвище для лидера КНДР(0)
Лавров: "Американцы не будут атаковать Северную Корею, потому что они знают, что у КНДР есть ядерные бомбы"(131)
Дипломаты США считают, что встреча Порошенко и Трампа усилит взаимодействие в оборонной сфере, - Чалый. ВИДЕО(9)
ох зря, чувствую, его поставили контролировать санкции с рашкой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Человечеству необходимо выработать стратегию по изоляции подобных режимов от остального цивилизованного Мира , вот такую не простую задачу надо решить человечеству в самое ближайшее время , ибо это может стоить жизни и существованию самому человечеству на планете Земля .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У меня кореш в Ю.К,работает,уже больше 10 лет,пока уезжать не собирается.Говорит больше пуганина и говорильня.
Ну по его не цирк,а так зоопарк.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У оптимиста Трампа - Ким Кардашьян.
У пессимиста Трампа - Ким Чен Ын...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить