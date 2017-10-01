 Предложение России по миротворцам на Донбассе сделано для оттягивания времени, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Она подчеркнула, что на условия, которые предложила РФ, не согласилась бы ни одна миротворческая миссия. А предложение было сделано просто для того, чтобы потянуть время.
"На самом деле Российская Федерация, президент России сбросили такое гибридное, суррогатное предложение относительно миротворцев, которые якобы должны размещаться только на линии соприкосновения и охранять миссию ОБСЕ, что является абсолютной чушью. Нет ни одной миротворческой миссии, мандат которой бы заключался в том, чтобы охранять другую миссию", - сказал она.
По ее словам, Россия не хочет допускать миротворцев на оккупированные территории, потому что именно там происходят частные случаи нарушения прав человека, агрессии и насилия со стороны боевиков. Также она добавила, что там находится боевое вооружение, к которому террористы не подпускают международные группы.
"Именно на оккупированные территории миссию (ОБСЕ. - Ред.) не допускают к основным позициям даже вблизи линии соприкосновения. Возьмем Станицу Луганскую. На территории, которую контролируют украинские власти, создан постоянно действующий пункт миссии ОБСЕ, пока единственный. А зеркально - он не создан, там просто не дают таких возможностей. И миссия ОБСЕ ежедневно сталкивается с проблемами получения разрешения на посещение. Например, Дебальцево, которое просто превратилось в плацдарм для переброски оружия железнодорожными путями из Российской Федерации. И так же миссия сегодня не имеет доступа к российско-украинской границе", - добавила Геращенко.
Она заявила, что именно поэтому, РФ предложила разместить миротворцев только на линии соприкосновения. миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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А педро - це іспанське ім"я.
Ще питання будуть?
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ПиСи. Який останній аргумент? Просто цікаво, чому ти такий альтернативно обдарований і чому тільки таких останнім часом беруть на Савушкіна?
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Знайдете, хоча б.
Відразу помітно, що "денег нет, но вы держитесь" навіть до Савушкіна дійшло.
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В Сирии идет гражданская война
- между русскими свиньями и ИГИЛом...
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немой сказал глухому...
кто шо тянет?? куда????
война не закончиться еще долго
не торговать а воевать нужно
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Две старушки заблудились в лесу, собирая грибы.
Плутали - плутали, из сил выбились. Вдруг на полянке военный. Они к нему:
- Служивый, мы на станцию правильно идем?
- Ну где же правильно?! Коленки вихляются-трусятся, ступня ставится не четко... Так вы никуда вообще не дойдете…
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