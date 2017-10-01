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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1008) миротворцы (499) ОБСЕ (2858) Донбасс (16226)

 Предложение России по миротворцам на Донбассе сделано для оттягивания времени, - Ирина Геращенко

Предложение Российской Федерации относительно введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбасс было сделано с целью оттягивания времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что на условия, которые предложила РФ, не согласилась бы ни одна миротворческая миссия. А предложение было сделано просто для того, чтобы потянуть время.

"На самом деле Российская Федерация, президент России сбросили такое гибридное, суррогатное предложение относительно миротворцев, которые якобы должны размещаться только на линии соприкосновения и охранять миссию ОБСЕ, что является абсолютной чушью. Нет ни одной миротворческой миссии, мандат которой бы заключался в том, чтобы охранять другую миссию", - сказал она.

По ее словам, Россия не хочет допускать миротворцев на оккупированные территории, потому что именно там происходят частные случаи нарушения прав человека, агрессии и насилия со стороны боевиков. Также она добавила, что там находится боевое вооружение, к которому террористы не подпускают международные группы.

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"Именно на оккупированные территории миссию (ОБСЕ. - Ред.) не допускают к основным позициям даже вблизи линии соприкосновения. Возьмем Станицу Луганскую. На территории, которую контролируют украинские власти, создан постоянно действующий пункт миссии ОБСЕ, пока единственный. А зеркально - он не создан, там просто не дают таких возможностей. И миссия ОБСЕ ежедневно сталкивается с проблемами получения разрешения на посещение. Например, Дебальцево, которое просто превратилось в плацдарм для переброски оружия железнодорожными путями из Российской Федерации. И так же миссия сегодня не имеет доступа к российско-украинской границе", - добавила Геращенко.

Она заявила, что именно поэтому, РФ предложила разместить миротворцев только на линии соприкосновения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники не пустили миссию ОБСЕ в село Щербак на Донетчине из-за "спецоперации", - отчет

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.



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КПЕДО ВЛАДИ - ПАТРІОТІВ ЗА ГРАТИ А ТЕРРОРИСТАМ АМНІСТІЮ
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А вам на Савушкина инструкторы говорят, чтоб вы капсом писали или это такая отсебятина?
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В інтернетах капс давно вважається ознакою як мінімум невихованості, а максимум неадекватності і ідіотизму співрозмовника. А в Савушкіна інших і не тримають.
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що є савушкіни ви мальчики напевно звідти і всією бригадою накинулися
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ВЕЛИКІ БУКИ ДАВЛЯТЬ НА МОЗГИ ?
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Не мозги, а мозок, козломордий. Підтягуй українську. Куратор твій буде тебе гумовим шлангом киздить за такі проколи.
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не мальчик а хлопчик в засраних спідніх , іди й не воняй до своїх гыгив
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Не воняти, а смердіти. Хто вас таких довбнів на роботу бере?
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І ДО ТОГО ЩЕ Й СМЕРДИШ
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Хлопчик в засраних спідніх, так чого ж ти так сидиш? Нехай тобі мати спідні перемінить, якщо сам не в змозі.
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ти з їх брегади педрохуйловської , вам що премію пообіцяли?
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а це ваша від слова БРЕхливіх як Педрохуйло гадів проплачених команда
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якщо жопу за гроші лизькаєш шоколадному то це не ознака ПАТРІОТИЗМУ
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Пішли гомофантазії про лизання інтимних місць. Ви кацапи всі однакові.
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якщо ви найдете в моїх постах хотяби одну літеру в проти України чи українського народу , чого і вам порошенківським жополизам за гроші бажаю
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Жуючи "сливку-ленивку" - "Накуй звідси пішло, чмо мокшанське!" на Расєю.
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ТИ ТХІР ЛИЗЬКАЙ У СВОГО ПЕДРОХУЙЛА ПОЛУЧАЙ КОПІЙЧИНУ І НЕ ВІДКРИВАЙ СВОЮ СМЕРДЮЧКУ МАЛЧИК
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Чого ти так нервуєш? Куратор за спиною зі шлангом стоїть?
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Типова кацапська фішка - все що робить сам, переводити на опонента. Примітивно і тупо. Все таки геть погано на Савушкіна з кадрами. Воно й зрозуміло. Розумна і освічена людина на таку роботу не піде.
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Владику, вам куратор не розповів, що порохоботи працюють суто за Київські торти і цукерки "Київ вечірній". КопЄйками, то вам на Савушкіна зарплатню видають.
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ну путін звісно хуйло а скажи мертветчук і педро тоже хуйли і ти відкриєш на кого ти працюєш і які чернетки тобі дають перед роботою
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хуйло один. І хто він я вже сказав. мертвечук - то кум хуйла.

А педро - це іспанське ім"я.

Ще питання будуть?
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Владику, а вам розділові знаки під розпис в обмеженій кількості на зміну видають? Чи ти свої на бояру зміняв?
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що останній аргумент ,розділові знаки? , ладно брехунці порохоботівські я вечерять там уже все в спеклося а я вас ідіотів розважаю . ви ж гроші получаєте сидіть і брешіть , може якийсь дурень вам і повіре
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чого ти малчик пиши ще більше еаплатять , педрокум букви перерахує і получиш копійчину за свою бреханину

ПиСи. Який останній аргумент? Просто цікаво, чому ти такий альтернативно обдарований і чому тільки таких останнім часом беруть на Савушкіна?
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А потрібно лише літеру "в" шукати? Чи інші літери також?

Знайдете, хоча б.


Відразу помітно, що "денег нет, но вы держитесь" навіть до Савушкіна дійшло.
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Це їбанько такі помилки робить, яких я в третьому класі не робив.
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а скажи що педрохуйло герой чи зрадник і відкриєш своє йобличче для присутніх??
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хуйло - то президент россосіян. Іншого хуйла я не знаю.
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Йобличче? Це що за слово? З італійської? Та ми вже зрозуміли що ти поліглот від бога.
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а в зеркало подивись там воно є йобличчя педрохуйлівця
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Владику, так у твоєму дзеркалі відображається твоє ж обличчя. Чи, якщо ти наполягаєш, твоє йобличчя.
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Ти такий примітивний, що вже мені набрид. Не цікаво з тобою. Зви куратора на форум. Хоча він наврядче сильно відрізняється інтелектом.
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чого ти малчик пиши ще більше еаплатять , педрокум букви перерахує і получиш копійчину за свою бреханину
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ира оттягивают шкурку...
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Пиши внятно:
В Сирии идет гражданская война
- между русскими свиньями и ИГИЛом...

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Русне нужно узнавать имена тех игиловцев, кто будет казнить ихтамнето-вагнеровцев. Будущие герои России, как-никак.
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Вроде бы никто не согласился с предложением паРаши, о чём тогда заявление? Идёт какой-то откат?
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Это может быть и даже - обязательно есть, но так и надо была сказать, т.к. чётко определённая проблема позволяет найти решение.
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Шоколадні проти Путіна та Росії тільки на словах, а насправді вони спільно роблять все щоб знищити Україну.
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Убогая,которая Геращенко,время тянет твой Вальцман,Путину это не зачем,я вообще удивляюсь как бред этой курицы даже Цензор выставляет
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Козломордий, та не палися ти так. "путен" з великої букви - це капець. ПР - це партія ригів?
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Поменяй ник на мальчик со штопаным гандоном на голове,он тебе будет соответствовать на все 100% ,да и трусы свои постирай и зашей,бздо от тебя на весь Цензор стоит
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Поміняй собі краще місце роботи. А то якось зашкварно чоловіку за пайку в інтернетиках клавіатурою клацати. Ганьба.
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сюр полный....
немой сказал глухому...
кто шо тянет?? куда????
война не закончиться еще долго
не торговать а воевать нужно
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Україна першою запропонувала введення миротворців ООН, звинувачуючи Росію в саботуванні цього питання. Тепер Росія виступила з такою ж пропозицією. Україні "включати задню", це - виставити себе посміховиськом перед всім світом. А все те що там "мусолиться" стосовно куда вводити цих миротворців - дрібниці. Я підозрюю, що Росія погодиться і на введення їх на кордоні з ЛДНР але разом із введенням по лінії розмежування. Адже якщо припиниться бійня на лінії розмежування - відпаде необхідність постачати туда зброю, тим паче що її там і так вистачить не на один рік. Крім того, введення миротворців ООН на кордоні з Росією не означає передачу цього участку кордону під контроль Україні...........
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Как ИРА не может понять ,что это договорённости вальцмана и путина
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Дык ей и не обязательно понимать. Что ей в мозги засунули,то она в нужный момент и вытащила.
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Ірка. Ти стратила коли сфоткалась зі своїм шефом медведчуком. Ти показала свою натуру сєпарську.....
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***
Две старушки заблудились в лесу, собирая грибы.
Плутали - плутали, из сил выбились. Вдруг на полянке военный. Они к нему:
- Служивый, мы на станцию правильно идем?
- Ну где же правильно?! Коленки вихляются-трусятся, ступня ставится не четко... Так вы никуда вообще не дойдете…
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Забыли бы об миротворцах. Никто за нас не освободит Крым с Донбассом.
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Выбор для россии, где вы живёте. Для Украины лишь возврат захваченного вашей россией.
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)))))))) я это писал тут на сайте как только эта новасть с миратворцами паевилась ну наконец то и власть даперла))))
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коли нема чого нового сказати, а попіаритися потрібно, геращенко згадує таблицю множення та повідомляє, що 2х2 = 4
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложение России по миротворцам на Донбассе сделано для оттягивания времени, - Ирина Геращенко
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