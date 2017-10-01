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 С начала суток зафиксировано три случая нарушения перемирия боевиками, потерь среди украинских защитников нет, - штаб АТО

штаб ато

С начала суток по состоянию на 18.00 1 октября 2017 года незаконные вооруженные формирования 3 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО отличался соблюдением боевиками режима тишины на Донецком и Луганском направлениях. С полуночи зафиксировано лишь три случая нарушения перемирия на Мариупольском направлении. Так, утром из гранатомета противник обстрелял наши позиции вблизи Водяного. Около полудня враг применял стрелковое оружие на подступах к Новотроицкому. Позже, в районе Павлополя, пророссийские наемники били по украинским позициям из 82-миллиметрового миномета и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В пресс-центра штаба АТО отметили, что хотя вооруженные провокации противника были не долговременные, наши военные во всех случаях применяли оружие и заставляли боевиков прекратить огонь. С полуночи потерь среди украинских защитников нет.

С начала суток зафиксировано три случая нарушения перемирия боевиками, потерь среди украинских защитников нет, - штаб АТО 01

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С начала суток зафиксировано три случая нарушения перемирия боевиками, потерь среди украинских защитников нет, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1726
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КРЕДО ВЛАДИ патріотів за грати- террористам амністію
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала суток зафиксировано три случая нарушения перемирия боевиками, потерь среди украинских защитников нет, - штаб АТО
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