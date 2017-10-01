 Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
Такие рекомендации были озвучены в связи со столкновениями в Барселоне между полицией и сторонниками независимости Каталонии, которые возникли в день голосования на незаконном референдуме.
"В связи повышенной общественной активностью, которая сегодня наблюдается в день так называемого референдума, который, напомню, признан незаконным, мы рекомендуем гражданам Украины избегать массовых скоплений людей, просим проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, в том числе не участвовать и не привлекаться к любым акциям", - сказала она.
По ее словам, на данный момент стычки происходят только возле так называемых мест для голосования, как правило, возле образовательных учреждений. Как отметила генконсул, точное количество пострадавших пока не известно. Одни говорят, что за медицинской помощью обратились 38 человек, другие заявляют о более 300 пострадавших.
"Сейчас называются разные цифры о пострадавших. В частности, учреждения охраны здоровья Каталонии говорят, что 38 человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения. В заявлениях руководителей уже звучит цифра около 300 человек. Сейчас трудно сказать, насколько цифры достоверны. Информации, что среди пострадавших есть граждане Украины, мы пока не имеем", - добавила Драмарецкая.
Напомним, что в Каталонии сейчас проходит референдум о независимости, который считается незаконным. Голосование началось около 9:00 на фоне стычек с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать.
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Октябрь 1, 2017
Ситуация в Каталонии поневоле заставляет людей проводить параллели между нынешними событиями в Испании и событиями 2014 года в Украине. Особенно оживились сейчас сторонники ЛДНР. Позиция их примерно такова: люди в Каталонии захотели референдума, и никто не объявляет против них АТО, все происходит цивилизованно. А Украина, называя себя европейской страной, пошла войной на Донбасс. По этому [...]Читать далее
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Просто напомню, как выглядела очередь избирателей на одном референдуме в России.
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"Я сама каталажка, я тут с самого Колумба живу.Поверьте, не всё так в Барселонии однозначно! Многие не хотят жить в Испании!
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1. Оккупанты призвали предателей стучать на всех, кто поддерживает Украину: "Хочу обратиться к жителям Белогорского района: просим вас немедленно сообщать о фактах замеченных вами правонарушений сепаратистского и антироссийского характера.
Ваши внимательность и оперативность - залог своевременного реагирования правоохранительных органов и эффективной борьбы с нарушителями спокойствия граждан", - заявил предатель и пособник оккупантов Николай Антоненко.
Кроме того, преступник сообщил, что в Белогорском районе имели место факты распространения листовок антироссийского характера https://ru.krymr.com/a/news/28767023.html
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в данном случае пуйло хочет развалить Европу
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При чем тут хуйло к Каталонии?
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Сейчас на данный момент Евросоюз платит по 1000 евро каждому неработающему каталонцу от 17 до 89 лет и по 1000 евро ЕС платит из своего кармана каталонским пенсионерам.
После пледисцита в Испании каталонцы будут получать от России по 30 евро, как лугандонцы получают, если конечно получают а не пистят в инете, что получают от кацапов рубли на халяву
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Вот уже такси в Борисполь вызвал,а тут МИД предупредил!
Спасибочки!
Завтра лучше на завтрак до городу Парижу рвану,откушаю кофею с круасано,ой курасаном,так правильно!
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3 год ·
Передостання (до нинішньої) спроба знищити Іспанію була здійснена республіканцями у тридцятих роках.
Барселона була одним з центрів лівих сатаністів. Ліваки знищили всі церкви Барселони окрім катедри та недобудови Гауді. Вбили безліч священників і чорниць.
Тоді Іспанію від катастрофи врятувала армія за допомогою мароканців, італійців та німців (щоправда, німці допомагаючи Франко, не гребували продавати зброю й республіканцям).
Після смерті генералісімуса, іспанці знехтували його пам'ять, знищили його режим (який сам він окреслював, як націоналкатолицизм), дозволили служити в армії відвертим гомосексуалістам, занехаяли Церкву.
Іспанці гадали, що толерантність, антихристиянство й сякий-такий рівень добробуту захистить їх від сепаратизму.
Не захистив. Але тепер в них вже нема Франко, Церкви й націонал-католицької армії, щоб врятувати Іспанію.
Нині мароканці - їхні вороги, а не солдати колоніальних відділів, італійці не мріють за відродження Риму, а німці "борються за мир, в той час, як євреї воюють".
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