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Все про:Испания (422) провокация (1249) Каталония (29)

 Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании

каталония

Генеральный консул Украины в Барселоне Оксана Драмарецкая порекомендовала украинцам, которые сейчас находятся в Испании, не поддаваться на провокации и не участвовать в массовых акциях.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Во время столкновений в Барселоне пострадали 11 правоохранителей, власти Каталонии заявляют о 337 пострадавших

Такие рекомендации были озвучены в связи со столкновениями в Барселоне между полицией и сторонниками независимости Каталонии, которые возникли в день голосования на незаконном референдуме.

"В связи повышенной общественной активностью, которая сегодня наблюдается в день так называемого референдума, который, напомню, признан незаконным, мы рекомендуем гражданам Украины избегать массовых скоплений людей, просим проявлять бдительность и не поддаваться на провокации, в том числе не участвовать и не привлекаться к любым акциям", - сказала она.

По ее словам, на данный момент стычки происходят только возле так называемых мест для голосования, как правило, возле образовательных учреждений. Как отметила генконсул, точное количество пострадавших пока не известно. Одни говорят, что за медицинской помощью обратились 38 человек, другие заявляют о более 300 пострадавших.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО

"Сейчас называются разные цифры о пострадавших. В частности, учреждения охраны здоровья Каталонии говорят, что 38 человек, которые обратились за помощью в медицинские учреждения. В заявлениях руководителей уже звучит цифра около 300 человек. Сейчас трудно сказать, насколько цифры достоверны. Информации, что среди пострадавших есть граждане Украины, мы пока не имеем", - добавила Драмарецкая.

Напомним, что в Каталонии сейчас проходит референдум о независимости, который считается незаконным. Голосование началось около 9:00 на фоне стычек с полицией. Правоохранители блокировали избирательные участки, однако лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону удалось проголосовать.
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а почему не учавствовать ? а передача опыта ,поддержка демократии исвободыслова .
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ты что-то перепутал русосвин! все сепарские мутки, за последние 5-летие, провернули именно твои браться по-разуму - кацапы
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вася иди кури дальше .
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Андрей! Берегись! У тебя под подушкой хуйло!
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у тебя хуйло везде и всюду, а шизик я... логика однако
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А где я писал про хуйло? это ты про него вспомнил! Как говорят - у кого что болит, тот о том и говорит?
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Нормальная практика, когда консулы рекомендуют не участвовать в политических акциях за границей. Это касается консульств абсолютно всех стран.
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А потому, что у нас самих есть и надо где участвовать. Если уже испанцы Майдан организовали, то нам сам Бог велел.
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Ооо, даже флаги похожие на власовские! везде где сепаратизм, терроризм и дебилизм - везде торчит вонючее волосатое кацапское свинное рыло
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Всё, что нужно знать о референдуме в Каталонии

Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании - Цензор.НЕТ 1105
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Дамбаські гастарбайтери миють унітази геям в Гейропі. Бггггг.
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Ваще-то это расеяне постоянно блеют про унитазы! Видать опасаются конкуренции
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с загранпаспортами ненавидимой ими Украины...
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глубоко пофиг на каталонию, главное что-бы копы вломили оркам с тряпками дыры.
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не гони бочку на каталонцев, у них там своя проблема
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каталонцы не являются испанцами, но одновременно являются коренными жителями данного региона, по сути это не приезжие, но к ним отношение в Испании не из лучших, как у нас к цыганам, в жизни они могут достичь результатов более или менее только в Каталонии (и то руководящие и крупные бизнес ниши занимают испанцы) или за границей, а так они ни кто и ни как их звать в Испании. Все это длится пару сотен лет, с ними не надо сравнивать Донбасс, там совсем другая ситуация.
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Сальвадор Дали, Антонио Гауди каталонцы. 6% от территории королевства и создают около 20% ВВП. Серьезный (Европейского масштаба) фармакологический центр, развитая хим.промышленность. Каталония существовала когда Донецка в планах не было. Сравнения Каталонии с домбабвэ для лохов без образования.
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Домбабвэ с лугандоном пытаются подмазаться под право самоопределение наций, при этом нацией не являясь, больше того, сидя на зарплате у страны- агрессора. Это все, что нужно знать про эту фотку.
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Желаю этим двум уепкам с лугандонской тряпкой сдохнуть за свою "родину"
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напомню или кто не знает - это Изабелла придумала нашивки для евреев - а потом всех выселила из Испании( без имущества конечно),а мусульман в резервации отправлала,где они удачно для нее, погибали - так шо надо быть акуратным однозначно)))
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Каталония и Донбасс. Отличия и сходства

Октябрь 1, 2017
Ситуация в Каталонии поневоле заставляет людей проводить параллели между нынешними событиями в Испании и событиями 2014 года в Украине. Особенно оживились сейчас сторонники ЛДНР. Позиция их примерно такова: люди в Каталонии захотели референдума, и никто не объявляет против них АТО, все происходит цивилизованно. А Украина, называя себя европейской страной, пошла войной на Донбасс. По этому [...]Читать далее
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Да мне украинцу пофиг что там на хуйловской зарплате предатели Украины тявкают. Для всего мира очевидно что за гопота в хуйловских спецоперациях задействована. Хватит уже на это отребье оглядываться. Сколько можно. Не надоело?
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Российские СМИ в истерике: Референдум в Каталонии: полиция применила резиновые пули, начались задержания каталонцев, которые пришли на референдум.

Просто напомню, как выглядела очередь избирателей на одном референдуме в России.

Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании - Цензор.НЕТ 641
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 28 мин.28 минут назад

"Я сама каталажка, я тут с самого Колумба живу.Поверьте, не всё так в Барселонии однозначно! Многие не хотят жить в Испании!

Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании - Цензор.НЕТ 4838
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Новости Крымнаша «За Украину? Террорист!»

1. Оккупанты призвали предателей стучать на всех, кто поддерживает Украину: "Хочу обратиться к жителям Белогорского района: просим вас немедленно сообщать о фактах замеченных вами правонарушений сепаратистского и антироссийского характера.

Ваши внимательность и оперативность - залог своевременного реагирования правоохранительных органов и эффективной борьбы с нарушителями спокойствия граждан", - заявил предатель и пособник оккупантов Николай Антоненко.

Кроме того, преступник сообщил, что в Белогорском районе имели место факты распространения листовок антироссийского характера https://ru.krymr.com/a/news/28767023.html
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опять же кто не знает - у Испанцев - 40 летний опыт в борьбе с сепаратизмом - ЭТА по каталонски не пройдет)))
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Одна из основных причин референдума за отделение - ПРИТЕСНЕНИЕ ЯЗЫКА!
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Я про Каталонию, при чем здесь РФ? Смени пластинку.
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пуйло везде лезет своим рылом.
в данном случае пуйло хочет развалить Европу
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а пупок у хуйла не развяжется везде лезть? может хватит мифотворчества?
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Осторожно! У тебя хуйло под подушкой! Он везде!
При чем тут хуйло к Каталонии?
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Правильно посол говорит, ведь в Испании кацапы очередной "русскиймир" в Каталонии устраивают типа Лугандонии в Украине.
Сейчас на данный момент Евросоюз платит по 1000 евро каждому неработающему каталонцу от 17 до 89 лет и по 1000 евро ЕС платит из своего кармана каталонским пенсионерам.
После пледисцита в Испании каталонцы будут получать от России по 30 евро, как лугандонцы получают, если конечно получают а не пистят в инете, что получают от кацапов рубли на халяву
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Вот спасибо МИДу!
Вот уже такси в Борисполь вызвал,а тут МИД предупредил!
Спасибочки!
Завтра лучше на завтрак до городу Парижу рвану,откушаю кофею с круасано,ой курасаном,так правильно!
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Любят боты хуйню кацапскую постить. Все что нало знать, если эдичка - значит хуйло его присутствием хочет дискредитировать происходящие события в Каталонии. Раисся скоро сама на много "каталоний" рассыпется.
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Можно не участвовать . Просто надо подвозить печеньки . Печеньки могут быть съедобными , огнеопасными , огнестрельными . И будет такое счастье как в Украине . Спасибо западной дерьмократии .
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Похоже не быть Пучдемону больше лидером Каталонии.
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Каталонцы на него злы. Это его стратегия мирного сопротивления. Читаю каталонцев, они его (и не только его) проклинают.
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Генконсул Украины советует украинцам не участвовать в массовых акциях, проходящих в Испании - Цензор.НЕТ 8304Дмитро Корчинський
3 год ·

Передостання (до нинішньої) спроба знищити Іспанію була здійснена республіканцями у тридцятих роках.
Барселона була одним з центрів лівих сатаністів. Ліваки знищили всі церкви Барселони окрім катедри та недобудови Гауді. Вбили безліч священників і чорниць.
Тоді Іспанію від катастрофи врятувала армія за допомогою мароканців, італійців та німців (щоправда, німці допомагаючи Франко, не гребували продавати зброю й республіканцям).

Після смерті генералісімуса, іспанці знехтували його пам'ять, знищили його режим (який сам він окреслював, як націоналкатолицизм), дозволили служити в армії відвертим гомосексуалістам, занехаяли Церкву.
Іспанці гадали, що толерантність, антихристиянство й сякий-такий рівень добробуту захистить їх від сепаратизму.
Не захистив. Але тепер в них вже нема Франко, Церкви й націонал-католицької армії, щоб врятувати Іспанію.
Нині мароканці - їхні вороги, а не солдати колоніальних відділів, італійці не мріють за відродження Риму, а німці "борються за мир, в той час, як євреї воюють".
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А корч не хочет мемуаров написать как он под партию рыгов шестерил?
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У каждого своя голова на плечах и сердце в груди, и пусть каждый сам себя спросит (если умом не доходит, то сердцем понять не трудно, на чьей стороне правда и справедливость)!
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