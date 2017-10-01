EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  2228  36
Все про:Геращенко Ирина (1008) ОБСЕ (2858) Донбасс (16226)

 За последний год в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, - Ирина Геращенко

геращенко

В течение прошедшего года в составе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе значительно выросло количество представителей Российской Федерации и дружественных к ней стран, таких как Беларусь и Сербия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН заявила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сентименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были непредвзятыми и беспристрастно относились к исполнению своих обязанностей", - сказала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники не пустили миссию ОБСЕ в село Щербак на Донетчине из-за "спецоперации", - отчет

При этом она подчеркнула, что Украина очень благодарна наблюдателям ОБСЕ.

"Это гражданские невооруженные лица, которые работают в тяжелых условиях на оккупированной территории в том числе. Ежедневно у них есть риск стать жертвами агрессии, непонимания, а то и жертвами нападения", - отметила вице-спикер.

"С другой стороны, если мы не будем честно говорить о несовершенстве этой мониторинговой процедуры, которое проявляется очень часто, это будет неправильно в отношении нашей страны", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миротворцы - не панацея для восстановления мира на Донбассе. Это лишь один из механизмов, - Ирина Геращенко
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подякуй своєму хазяїну - куму путіна медведчуку!



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага запросіть ще представників ООН з Росії, які будуть охороняти цих ОБСЄшників росіян.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да они уже на месте. Ждут команыд когда красить свои зеленые каски в голубой цвет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А почему шоколадный допустил, чтобы они там присутсвоввали? Со своим "АТО" он намеренно ввел в заблуждение Запад, да еще и сделал представителем Украины путинского кума Медведчука. Барыгу - на нары, лживого подлеца, изменника Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и нах эти (про)кацапские обэсешники нужны там ?Водку жрать с сепарами и дезу давать в главк ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Война России с Украиной - самая дикая в 21 веке. Но кто подстроил эту дичь?- " Катастрофа, расколовшая Россию с Украиной - одна из крупнейших с XVII века: рухнули экономические и культурные связи, существовавшие у нас веками. Но и у этой катастрофы есть, как говорил Лазарь Каганович, фамилия и отчество. К этому пагубному результату привела наша безумная политика - поощрять украинских воров типа Януковича и Ахметова и отвергать все мало-мальски неворовское и приличное в соседней стране" - Даже антиукраинская блогосфера роиси признает мандец политики кремлядских наностратеХов - Это интересный знак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тролятик Тарасик, іди в спам і подумай на чому ти спалився.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"расколовшая Россию с Украиной" - а кто сказазал, что они они когда-нибудь были вместе? Карательные операции над украинцами известны еще со времен рюских царей, которые пытались сделать сдесь свою колонию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ірка все справно виконує по методичках ФСБ .....




 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А более старой фотки не нашел?
Ты давай еще фотки из детского садика ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отчёт о проделанной работе перед кремлёвским куратором.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
а что же Ирина не скажет, что Турция послала ЕС куда подальше? Дряхлеет старушка Европа, а мы как дикари на цацки, все туда же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эрдоган сказал в таком ключе, что он и дальше в ЕС будет лезть, только не очень и надо, но лезть будет всеми силами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А петя еще и миротворцев туда зовет.С таким успехом можно про лугандон забыть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на крысме: . Оккупанты призвали предателей стучать на всех, кто поддерживает Украину: "Хочу обратиться к жителям Белогорского района: просим вас немедленно сообщать о фактах замеченных вами правонарушений сепаратистского и антироссийского характера. Ваши внимательность и оперативность - залог своевременного реагирования правоохранительных органов и эффективной борьбы с нарушителями спокойствия граждан", - заявил предатель и пособник оккупантов Николай Антоненко. Кроме того, преступник сообщил, что в Белогорском районе имели место факты распространения листовок антироссийского характера https://ru.krymr.com/a/news/28767023.html
2. Вот таким дерьмом севастопольский ресурс травит местную вату: "Российский статус Севастополя стал платформой для успехов ВКС россии в Сирии. Он также стал фактором нейтрализации внешних угроз, открыл новые торговые возможности. И перевёл внешнюю политику рф в наступательный режим". Если ИГИЛ и в Крыму начнёт "порядки наводить", потом не войте, дегенераты конченные https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914154466454188032 (скрин).
3. Маленькие скрепные радости с Керченской переправы: "Порт Крым. Последний бокс таможенного досмотра. ПЬЯНЫЙ ТАМОЖЕННИК с семечками требует коньяк, чтобы не досматривать машину. За отказ перерыл всю машину, заставил снимать аккумулятор - вдруг там наркотики" https://twitter.com/KrimRt/status/914144167370125312 (скрин).
4. Вчера с Керченского моста упал сварщик. Был пристёгнут к железной лестнице, которая отломалась и утянула его на дно. На вчерашний вечер тело горе-строителя не было найдено. Недостроенный мост продолжает пополнять ряды своих жертв.
5. Если в Ялте аборигены на рынке слышат, что продукты "из Краснодара", то сразу нах-нах… Жрите своё дерьмо сами.
6. В Крыму любят белорусские продукты, особенно если они сделаны в Украине https://twitter.com/SouthUkr/status/914393985921224704 (фото).
7. Ехал из Джанкоя по мосту через Северо-Крымский канал. Наблюдал феерическое зрелище - коров, пасущихся в канале!
8. Оккупанты уже полгода укладывают плитку на месте снесённого торгового комплекса "Еда" на набережной в Ялте. А воз и ныне там https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914470328964919296 (фото-скрин).
9. Понаехавшие в Крым оккупанты видят, как им "рады" крымчане: "Вчера ехала из Ялты с женщиной, которая решила подкупить квартиру в Крыму. Сама из Республики Алтай. С деньгами, видимо. В прошлом чиновница. Говорит, что и ордена имеет, и пенсию высокую, и звания. Осталась Крымом недовольна очень. Причём особенно людьми. Говорит, что люди злые, наглые, никогда здесь порядка не будет, т.к. менталитет у здешних хохляцкий. Справа сидела пара и тоже что-то съёрничала по поводу крымчан. Автобус был экскурсионный, местных практически не было. В салоне громкий смех на все комментарии. Ведут себя так, как будто лично осчастливили крымчан своими визитами. И ещё сказала, что из бесед с местным населением поняла, что многие ялтинцы уже не очень довольны присоединением к россии. Короче говоря, выпускала свой злой пар почти под аплодисменты туристов" https://twitter.com/Kosstik8/status/914372815570325504 (скрин).
10. Наша любимая рубрика про двустульежопых гордых севастопольских моряков: "Подскажите, пожалуйста, как и где лучше оформить визу США? Моряк, украинские документы, первый раз", "Вы можете подавать на визу США в любой стране, где есть посольство США, как не резидент. Но быстрее и проще будет через Украину в Киеве, учитывая, что время ожидания даты интервью в Киеве не более недели" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914441549559320576 (скрин).
11. Русскомировая ватница обменяла украинское водительское удостоверение на "российское". Была в "загнивающей" Европе. Стала пешеходом.
12. Посмотрел новости по "россия-24". Америка, Каталония и Украина занимают 95% эфирного времени. В россии проблем нет!
13. Севастополь. Новости бизнеса. Начался массовый снос торговых павильонов. На набережной собираются сносить даже "Коффишку", которая столь любима многими севастопольцами. На днях рабочие с полицаями начали демонтаж магазина "Золотая рыбка" прям в процессе его работы. Эвакуаторщик, который вывозит демонтируемые объекты, говорит, что уже страшно - у людей забирают собственность, место единственного заработка, а ещё обкладывают неподъёмными штрафами. Боится, что скоро люди от отчаянья начнут стрелять. А так обстановка хорошая… Осень…
14. "Жизнь на полуострове с момента оккупации заметно ухудшилась, что признают даже самые махровые "российские патриоты" из Севастополя. Протестные настроения в регионе растут, но открыто выступать против "власти" население не рискует. Митинги и пикеты - крайняя мера, и только в случае, если оккупационная "администрация" намеревается отобрать у людей последнее. Все три года Москва и её ставленники "развивали" Крым только по телевизору, не решив при этом ни одной из стратегических задач. Воду на полуостров не дали, полноценный энергомост с Кубанью не построили, хвалёное российское благоденствие обернулось ростом цен и падением доходов. Достойными заработными окладами могут похвастаться только военные, сотрудники спецслужб, полицейские и руководители в бюджетных организациях. Остальным крымчанам приходится довольствоваться 12-15 тысячами рублей в месяц. Москва, не имея возможности обеспечить Крым минимальными благами цивилизации, включит зомбоящик на полную громкость. Тему социального благополучия окончательно заменят мобилизационно-патриотической риторикой и культом осаждённой крепости. Сытую жизнь крымчанам теперь не обещают. "Кругом враги!" - единственный лозунг, который могут предложить населению". Полностью мнение из Крыма прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/28764394.html
15. Далеко ли то время, когда в крымских ломбардах будут лежать медали "За возвращение Крыма"?
16. В Симферополе неизвестные на стене остановки в районе 7-й городской больницы написали "СЛАВА УКРАИНЕ!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914491651766341632 (фото).
P.S. В заключение выпуска вернусь к первому пункту дайджеста, в котором говорилось, что оккупанты призвали стучать на тех, кто проявляет симпатию к своей Родине - к Украине. Сам этот призыв меня нисколько не удивил - он вполне вписывается в стратегию поведения российского оккупационного режима. Но в этот раз призыв сдавать патриотов Украины сделан в рамках программы "Антитеррор", из чего следует, что оккупанты, не скрывая, записали всех проукраинских жителей Крыма в террористы. Вот так всё просто у них: За Украину? Террорист! Но предателям не стоит от удовольствия потирать руки, ведь в последнее время всё чаще террористами, шпионами и диверсантами оккупанты назначают в том числе тех, кто махал триколорами и радостно бежал в 2014 году ставить галочку, соглашаясь на лишение собственных прав, свобод, перспектив и будущего.

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Переведите кто-нибудь пункт 2 с кацапского на русский или украинский...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Руководитель Донецкого областного офиса наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине Ольга Скриповська.
Вот почему OSCE не видит и не слышит Градов.
За последний год в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5194
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Молдавия 2010. Тогда и у нас все с колорадками бегали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот так эти фейки распространяет паРаша, а потом пользуется ими для дискредитации:

"Это было в 2010 году во время церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в молдавском городе Бельцы. Церемония проводилась в честь памяти миллионов мужчин и женщин, которые пожертвовали собой в борьбе с фашизмом», - сказано в сообщении ОБСЕ на ее официальной странице"
https://news-front.info/2017/03/14/v-obse-napomnili-ukrainskim-patriotam-kak-lidery-majdana-georgievskie-lentochki-nosili/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Представители страны оккупанта в миссии ОБСЕ мониторят ситуацию в стране . которую оккупировали
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чомусь я не здивований. Здивувався б, якби написали що за останній рік значно збільшилось проукраїнських спостерігачів
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато по сообщениям от от представителей нашей власти, обсе работает ну просто супер эфективно.
Т.е. кацапы в обсе, полностью удовлетворяют порошенко и к.
 показать весь комментарий
Ответить
 
это потому что вы там хер сосете у Смертчука и им подобным
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока всю грязь не выгребешь - всегда будет грязь. Для чего вас во власть ставили? Чтобы вы жаловались на что-то или решали что-то. Обидно слушать ваш "детский лепет". Хоть не показывайте свою непригодность.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последний год в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, - Ирина Геращенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти