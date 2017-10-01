 За последний год в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН заявила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Очень часто в миссии есть представители тех стран, которые имеют особые сентименты к Москве, и иногда они не замечают очевидных обстрелов. За последний год, кстати, в СММ ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз выросло присутствие сербов, белорусов. Мы хотим сказать, что очень важно, чтобы все, кто работает в СММ ОБСЕ, были непредвзятыми и беспристрастно относились к исполнению своих обязанностей", - сказала Геращенко.
При этом она подчеркнула, что Украина очень благодарна наблюдателям ОБСЕ.
"Это гражданские невооруженные лица, которые работают в тяжелых условиях на оккупированной территории в том числе. Ежедневно у них есть риск стать жертвами агрессии, непонимания, а то и жертвами нападения", - отметила вице-спикер.
"С другой стороны, если мы не будем честно говорить о несовершенстве этой мониторинговой процедуры, которое проявляется очень часто, это будет неправильно в отношении нашей страны", - подчеркнула она.
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Ты давай еще фотки из детского садика ..
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2. Вот таким дерьмом севастопольский ресурс травит местную вату: "Российский статус Севастополя стал платформой для успехов ВКС россии в Сирии. Он также стал фактором нейтрализации внешних угроз, открыл новые торговые возможности. И перевёл внешнюю политику рф в наступательный режим". Если ИГИЛ и в Крыму начнёт "порядки наводить", потом не войте, дегенераты конченные https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914154466454188032 (скрин).
3. Маленькие скрепные радости с Керченской переправы: "Порт Крым. Последний бокс таможенного досмотра. ПЬЯНЫЙ ТАМОЖЕННИК с семечками требует коньяк, чтобы не досматривать машину. За отказ перерыл всю машину, заставил снимать аккумулятор - вдруг там наркотики" https://twitter.com/KrimRt/status/914144167370125312 (скрин).
4. Вчера с Керченского моста упал сварщик. Был пристёгнут к железной лестнице, которая отломалась и утянула его на дно. На вчерашний вечер тело горе-строителя не было найдено. Недостроенный мост продолжает пополнять ряды своих жертв.
5. Если в Ялте аборигены на рынке слышат, что продукты "из Краснодара", то сразу нах-нах… Жрите своё дерьмо сами.
6. В Крыму любят белорусские продукты, особенно если они сделаны в Украине https://twitter.com/SouthUkr/status/914393985921224704 (фото).
7. Ехал из Джанкоя по мосту через Северо-Крымский канал. Наблюдал феерическое зрелище - коров, пасущихся в канале!
8. Оккупанты уже полгода укладывают плитку на месте снесённого торгового комплекса "Еда" на набережной в Ялте. А воз и ныне там https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914470328964919296 (фото-скрин).
9. Понаехавшие в Крым оккупанты видят, как им "рады" крымчане: "Вчера ехала из Ялты с женщиной, которая решила подкупить квартиру в Крыму. Сама из Республики Алтай. С деньгами, видимо. В прошлом чиновница. Говорит, что и ордена имеет, и пенсию высокую, и звания. Осталась Крымом недовольна очень. Причём особенно людьми. Говорит, что люди злые, наглые, никогда здесь порядка не будет, т.к. менталитет у здешних хохляцкий. Справа сидела пара и тоже что-то съёрничала по поводу крымчан. Автобус был экскурсионный, местных практически не было. В салоне громкий смех на все комментарии. Ведут себя так, как будто лично осчастливили крымчан своими визитами. И ещё сказала, что из бесед с местным населением поняла, что многие ялтинцы уже не очень довольны присоединением к россии. Короче говоря, выпускала свой злой пар почти под аплодисменты туристов" https://twitter.com/Kosstik8/status/914372815570325504 (скрин).
10. Наша любимая рубрика про двустульежопых гордых севастопольских моряков: "Подскажите, пожалуйста, как и где лучше оформить визу США? Моряк, украинские документы, первый раз", "Вы можете подавать на визу США в любой стране, где есть посольство США, как не резидент. Но быстрее и проще будет через Украину в Киеве, учитывая, что время ожидания даты интервью в Киеве не более недели" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914441549559320576 (скрин).
11. Русскомировая ватница обменяла украинское водительское удостоверение на "российское". Была в "загнивающей" Европе. Стала пешеходом.
12. Посмотрел новости по "россия-24". Америка, Каталония и Украина занимают 95% эфирного времени. В россии проблем нет!
13. Севастополь. Новости бизнеса. Начался массовый снос торговых павильонов. На набережной собираются сносить даже "Коффишку", которая столь любима многими севастопольцами. На днях рабочие с полицаями начали демонтаж магазина "Золотая рыбка" прям в процессе его работы. Эвакуаторщик, который вывозит демонтируемые объекты, говорит, что уже страшно - у людей забирают собственность, место единственного заработка, а ещё обкладывают неподъёмными штрафами. Боится, что скоро люди от отчаянья начнут стрелять. А так обстановка хорошая… Осень…
14. "Жизнь на полуострове с момента оккупации заметно ухудшилась, что признают даже самые махровые "российские патриоты" из Севастополя. Протестные настроения в регионе растут, но открыто выступать против "власти" население не рискует. Митинги и пикеты - крайняя мера, и только в случае, если оккупационная "администрация" намеревается отобрать у людей последнее. Все три года Москва и её ставленники "развивали" Крым только по телевизору, не решив при этом ни одной из стратегических задач. Воду на полуостров не дали, полноценный энергомост с Кубанью не построили, хвалёное российское благоденствие обернулось ростом цен и падением доходов. Достойными заработными окладами могут похвастаться только военные, сотрудники спецслужб, полицейские и руководители в бюджетных организациях. Остальным крымчанам приходится довольствоваться 12-15 тысячами рублей в месяц. Москва, не имея возможности обеспечить Крым минимальными благами цивилизации, включит зомбоящик на полную громкость. Тему социального благополучия окончательно заменят мобилизационно-патриотической риторикой и культом осаждённой крепости. Сытую жизнь крымчанам теперь не обещают. "Кругом враги!" - единственный лозунг, который могут предложить населению". Полностью мнение из Крыма прочтите по ссылке https://ru.krymr.com/a/28764394.html
15. Далеко ли то время, когда в крымских ломбардах будут лежать медали "За возвращение Крыма"?
16. В Симферополе неизвестные на стене остановки в районе 7-й городской больницы написали "СЛАВА УКРАИНЕ!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/914491651766341632 (фото).
P.S. В заключение выпуска вернусь к первому пункту дайджеста, в котором говорилось, что оккупанты призвали стучать на тех, кто проявляет симпатию к своей Родине - к Украине. Сам этот призыв меня нисколько не удивил - он вполне вписывается в стратегию поведения российского оккупационного режима. Но в этот раз призыв сдавать патриотов Украины сделан в рамках программы "Антитеррор", из чего следует, что оккупанты, не скрывая, записали всех проукраинских жителей Крыма в террористы. Вот так всё просто у них: За Украину? Террорист! Но предателям не стоит от удовольствия потирать руки, ведь в последнее время всё чаще террористами, шпионами и диверсантами оккупанты назначают в том числе тех, кто махал триколорами и радостно бежал в 2014 году ставить галочку, соглашаясь на лишение собственных прав, свобод, перспектив и будущего.
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Вот почему OSCE не видит и не слышит Градов.
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"Это было в 2010 году во время церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата в молдавском городе Бельцы. Церемония проводилась в честь памяти миллионов мужчин и женщин, которые пожертвовали собой в борьбе с фашизмом», - сказано в сообщении ОБСЕ на ее официальной странице"
https://news-front.info/2017/03/14/v-obse-napomnili-ukrainskim-patriotam-kak-lidery-majdana-georgievskie-lentochki-nosili/
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Т.е. кацапы в обсе, полностью удовлетворяют порошенко и к.
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