 В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют инфографика, которую разместил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин.
Сообщается, что за указанный период правоохранители изъяли 857 единиц огнестрельного оружия, а также 393 единицы взрывчатки.
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В США уже давно-бы посадили на пожизненно таких "генералов" из полковников и подполковников, созданных очередным президентским указом Украины из своих ближайших президентских "любіх друзів та кумовйов"
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Такое в статистику попадает?
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Зато Сабаков пригрел сепара.
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