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 Политика Украины
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Все про:оружие (4170) Нацполиция (8927) Аброськин (451)

 В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА

В период с 6 сентября по 1 октября 2017 года сотрудники Национальной полиции Украины задокументировали 2083 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют инфографика, которую разместил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя НПУ Вячеслав Аброськин.

Сообщается, что за указанный период правоохранители изъяли 857 единиц огнестрельного оружия, а также 393 единицы взрывчатки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала торговца оружием на Ривненщине. ФОТОрепортаж


В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 01В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 02В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 03В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 04В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 05В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 06В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 07В сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин 08
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Можна було озброїти батальйон... Просто капєц.
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Боеприпасами со сгоревшего склада, можно было обеспечить несколько военных округов.
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Думаю, что таки обеспечили. Надеюсь, что где-то в Африке, а ведь может быть и похуже...
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Такі от вони - реалії нинішнього життя на Україні................
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По последнему фото возникло несколько вопросов ...
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Если бы не растащили,на хранение,то и продали бы в Африку,або згорело.
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Цензор , по блату подгоняю крутую тему - В Германии два гея поженились . напечатай и иди спать - два дня на одной странице все висеть будут . .
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Ну тобі ж, сєпару, зброю дали. От вже і раз. І таких злочинів багато.
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Правильно,благодаря вот таким сепарам мусорам,вооружены все ,кроме законопослушных граждан.У нас мусора мастаки для галочки показывать типа свою "работу".
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Аброськин, а когда ты ответишь за Иловайск и за сожженные кацапами склады вооружения под Харьковом, в Мариуполе, потом в Калиновке на миллиард долларов + миллионы на эвакуацию людей.
В США уже давно-бы посадили на пожизненно таких "генералов" из полковников и подполковников, созданных очередным президентским указом Украины из своих ближайших президентских "любіх друзів та кумовйов"
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То Авакяни нароздавав, а Пашинський показав як можна.
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Когда заканчивается срок действия разрешения на хранение и ношение оружия, а владелец забыл его продлить, то оружие тоже изымают.
Такое в статистику попадает?
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Аброськин устраивался на работу к оккупантам в Крыму в 2014. Не взяли.
Зато Сабаков пригрел сепара.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ сентябре зарегистрировано 2083 преступления, связанных с оборотом оружия, - Аброськин. ИНФОГРАФИКА
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