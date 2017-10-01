 Российские наемники не пустили миссию ОБСЕ в село Щербак на Донетчине из-за "спецоперации", - отчет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 сентября, опубликованном на сайте организации.
"Трое вооруженных мужчин в одежде военного типа с закрытыми лицами перекрыли перекресток примерно в 1 км к востоку от подконтрольного "ДНР" села Щербак, поставив поперек транспортное средство с надписью "полиция". Они не позволили патрулю СММ проехать дальше на юг, ссылаясь на то, что в том районе проводится спецоперация", - сообщает миссия ОБСЕ.
Как отмечается, что другие гражданские автомобили в южном направлении наемники РФ тоже не пропускали.
"К членам патруля миссии подошел человек в штатском, представился "начальником полиции" и сказал, что поскольку этот район расположен "у границы", СММ должна координировать свое передвижение с "ДНР". Позже команде СММ позволили проехать в южном направлении к подконтрольному "ДНР" городу Новоазовск только в сопровождении", - сказано в отчете.
Миссия ОБСЕ сообщила об инциденте в Совместный центр по контролю и координации.
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