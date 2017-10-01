EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  420  13
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (2856) Донбасс (16223) Донецкая область (4723)

 Российские наемники не пустили миссию ОБСЕ в село Щербак на Донетчине из-за "спецоперации", - отчет

обсе

Российские наемники из террористической организации "ДНР" не пропустили в подконтрольное им село Щербак Донецкой области наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 29 сентября, опубликованном на сайте организации.

"Трое вооруженных мужчин в одежде военного типа с закрытыми лицами перекрыли перекресток примерно в 1 км к востоку от подконтрольного "ДНР" села Щербак, поставив поперек транспортное средство с надписью "полиция". Они не позволили патрулю СММ проехать дальше на юг, ссылаясь на то, что в том районе проводится спецоперация", - сообщает миссия ОБСЕ.

Как отмечается, что другие гражданские автомобили в южном направлении наемники РФ тоже не пропускали.

Также читайте: ОБСЕ зафиксировала на Луганщине 15 грузовиков с российской "гуманитарной помощью"

"К членам патруля миссии подошел человек в штатском, представился "начальником полиции" и сказал, что поскольку этот район расположен "у границы", СММ должна координировать свое передвижение с "ДНР". Позже команде СММ позволили проехать в южном направлении к подконтрольному "ДНР" городу Новоазовск только в сопровождении", - сказано в отчете.

Миссия ОБСЕ сообщила об инциденте в Совместный центр по контролю и координации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается избежать ответственности за инциденты с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, - МИД
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот так будет с миротворцами ООН, если они не россияне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так твои раиссянцы уже там, зачем тебе еще? мало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Россияне там есть и они воюют против моих родственников, вкоторые воюют в ВСУ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понял, значит твое предыдущее сообщение надо читать как " Вот так будет и с миротворцами ООН, потому что они не кацапы"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Именно. Читать надо так, что обычные миротворцы там ничего не сделают и их зашугают. Кацапским миротворцам разрешат быть, но это нам не нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поживем - увидим как будет. Если рошен доведет до позора - оф. присутствия вооруженных сил раисси... не хочу даже говорить сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Об этом и речь, что могут протянуть такой вариант. Пример: Приднестровье.
 показать весь комментарий
Ответить
 
спецоперация это типа : бабка ! сало , млеко , шнапс давай ! асвабадители пришли
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ФСБ придумывает украинских шпионов и диверсантов, чтобы потом их же разоблачать. Подобными действиями Кремль пытается показать международному сообществу, что Украина якобы ведет серьезную диверсионную деятельность против России. И не исключено, что чем ближе к выборам президента РФ , тем эти случаи будут чаще повторяться. Ведь внешняя угроза будет консолидировать российское гражданское общество.Скоро Кремль доведёт своих россиян до такого состояния ,что они начнут выпригивать с пятого этажа с криками "УКРАИНЦЫ ИДУТ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты прав .был опрос в россии - кого бы вы больше всего боялись встретить ночью на улице? большинство ответило что Украинцев .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самогон,мабуть,трусили. Спецопераціія,а фуле...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники не пустили миссию ОБСЕ в село Щербак на Донетчине из-за "спецоперации", - отчет
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти