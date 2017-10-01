" Миротворцы - не панацея для восстановления мира на Донбассе. Это лишь один из механизмов - Ирина Геращенко "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН рассказал первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что миротворческая миссия будет на Донбассе в любом формате, она ответила отрицательно. "Мы не можем сказать, что это будет 100% миротворческая миссия ООН. Потому что это серьезная работа. Мы являемся оптимистами. Мы считаем, что нам удастся все-таки добиться того, что будет принята украинская инициатива. Но в то же время хочу отметить, что одна лишь миротворческая миссия не является панацеей для восстановления мира и стабильности. Это лишь один из механизмов", - сказала Геращенко.
По ее словам, свое предложение о миротворцах Украина отстаивает еще с 2015 года, но "только сейчас лед тронулся, и эта инициатива начинает набирать сторонников".
"Наша инициатива миротворческой миссии была абсолютно понятной. Ее мандат должен распространяться на всю оккупированную территорию. Ее мандат - это должно быть сопровождение миротворческих процессов, сопровождение мониторинга, помощь в деоккупации, в деэскалации и в демилитаризации этого региона. Очевидно, что миротворцы должны работать вплоть до украинско-российской границы и контролировать эту границу… Абсолютно очевидно, что в этой миссии не должно быть ни одного россиянина… Именно на этом мы настаиваем", - напомнила первый вице-спикер.
На вопрос, представителей каких стран Киев хотел бы видеть в гипотетической миссии ООН, Геращенко отметила, что "не можем здесь навязывать, более того - Украина должна уважать и международное сообщество, и наши международные соглашения".
"Проектируя выводы, которые можно делать из присутствия наблюдателей (ОБСЕ. - Ред.) на возможную миротворческую миссию, мы выдвигаем одно условие и требование: там не может быть россиян, представителей страны-агрессора. Другие страны не являются агрессорами в отношении Украины. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сентименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но россиян там быть не может", - подчеркнула она.
По ее словам, это и требование украинской стороны, и украинская дипломатия сейчас доносит эту позицию на всех своих двусторонних встречах. Кроме того, на размещение миссии должен дать мандат украинский парламент. "Демократические фракции и вообще коалиция никогда не дадут голоса за миссию, где будет присутствовать Россия", - отметила Геращенко.
589 29
В Вооруженных силах Украины служат почти 24 тысячи женщин, - Ирина Геращенко(35)
В законе о реинтеграции Донбасса миротворцы ООН упоминаться не будут, - Ирина Геращенко(46)
Все президенты, с которыми встречался Порошенко, восприняли с позитивом позицию власти по закону об образовании, - Ирина Геращенко(50)
Террористы включали Штепу в свои списки на обмен заложников, но она сама категорически отказалась участвовать в этом, - Ирина Геращенко(31)
Федералізація - черговий блеф, яким пробують нас налякати(1)
"Я полностью разделяю возмущение", - первый вице-спикер Геращенко о приговоре фигурантам "2 мая"(91)
Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко(621)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Про це розповіла Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, повідомляє ТСН.
Вона додала, що також у кілька разів зросла присутність сербів та білорусів.
Проектуючи висновки, які можна робити з присутності спостерігачів, на можливу миротворчу місію ми висуваємо одну умову і вимогу: там не може бути росіян, представників країни-агресора. Інші країни не є агресорами щодо України,
- додала Геращенко.http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
Ответить
Ответить
Хоооооо-спаааааа-дииииииииииииии !!!!!!!! Избавьте меня от таких стратегов . Помолова , зроби добру справу ... Скажи этой Ире , шоб она заткнулась . Бо я вже не можу це чути
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2. Місія ОБСЄ.
3. СЦКК
4. Миротворча місія ООН.
Це все завуальовані етапи капітуляції України від Пороха.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Разговоры о пресловутом "мире" со стороны недобросовестных чиновников, которые длятся уже четвертый год агрессии вместо адекватного сопротивления агрессору, - это лишь способ увести внимание граждан от необходимости выполнения этими чиновниками этой своей конституционной обязанности.
Ответить