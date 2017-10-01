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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1006) миротворцы (497) Донбасс (16223)

 Миротворцы - не панацея для восстановления мира на Донбассе. Это лишь один из механизмов, - Ирина Геращенко

геращенко

Миротворческая миссия На Донбассе сама по себе не является залогом восстановления мира на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН рассказал первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что миротворческая миссия будет на Донбассе в любом формате, она ответила отрицательно. "Мы не можем сказать, что это будет 100% миротворческая миссия ООН. Потому что это серьезная работа. Мы являемся оптимистами. Мы считаем, что нам удастся все-таки добиться того, что будет принята украинская инициатива. Но в то же время хочу отметить, что одна лишь миротворческая миссия не является панацеей для восстановления мира и стабильности. Это лишь один из механизмов", - сказала Геращенко.

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По ее словам, свое предложение о миротворцах Украина отстаивает еще с 2015 года, но "только сейчас лед тронулся, и эта инициатива начинает набирать сторонников".

"Наша инициатива миротворческой миссии была абсолютно понятной. Ее мандат должен распространяться на всю оккупированную территорию. Ее мандат - это должно быть сопровождение миротворческих процессов, сопровождение мониторинга, помощь в деоккупации, в деэскалации и в демилитаризации этого региона. Очевидно, что миротворцы должны работать вплоть до украинско-российской границы и контролировать эту границу… Абсолютно очевидно, что в этой миссии не должно быть ни одного россиянина… Именно на этом мы настаиваем", - напомнила первый вице-спикер.

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На вопрос, представителей каких стран Киев хотел бы видеть в гипотетической миссии ООН, Геращенко отметила, что "не можем здесь навязывать, более того - Украина должна уважать и международное сообщество, и наши международные соглашения".

"Проектируя выводы, которые можно делать из присутствия наблюдателей (ОБСЕ. - Ред.) на возможную миротворческую миссию, мы выдвигаем одно условие и требование: там не может быть россиян, представителей страны-агрессора. Другие страны не являются агрессорами в отношении Украины. Они уважают нашу территориальную целостность и суверенитет. Другие страны могут иметь сентименты к России, такое бывает, но они не являются агрессорами. Поэтому с нашей стороны мы действительно не имеем никаких оснований подозревать представителей этих дружественных стран в чем-то некорректном. Но россиян там быть не может", - подчеркнула она.

По ее словам, это и требование украинской стороны, и украинская дипломатия сейчас доносит эту позицию на всех своих двусторонних встречах. Кроме того, на размещение миссии должен дать мандат украинский парламент. "Демократические фракции и вообще коалиция никогда не дадут голоса за миссию, где будет присутствовать Россия", - отметила Геращенко.

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панацея - это не раскачивать лодку, выбирать пороха на 2, 3... и так далее, не принимать закона об импичменте, просирать арсеналы один за другим, не делать реформ, не делать анткорр суд...короче сидеть тихо
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Тебе еще не лайкнула Vera Ramires, хотя суть ваших комментариев одинакова.
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Написал Миротворцы - не панацея для восстановления мира на Донбассе. Это лишь один из механизмов, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6147 VotEtoPovorot, что россии грабить можно Это у него логика кацапа.
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Али, это не логика, а норма кацапского бытия
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Кількість росіян у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за останній рік зросла вдвічі.

Про це розповіла Член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, повідомляє ТСН.
Вона додала, що також у кілька разів зросла присутність сербів та білорусів.
Проектуючи висновки, які можна робити з присутності спостерігачів, на можливу миротворчу місію ми висуваємо одну умову і вимогу: там не може бути росіян, представників країни-агресора. Інші країни не є агресорами щодо України,
- додала Геращенко.http://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
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" Миротворцы - не панацея для восстановления мира на Донбассе. Это лишь один из механизмов - Ирина Геращенко "

Хоооооо-спаааааа-дииииииииииииии !!!!!!!! Избавьте меня от таких стратегов . Помолова , зроби добру справу ... Скажи этой Ире , шоб она заткнулась . Бо я вже не можу це чути
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Очередной высер одной из тварей на гособеспечении...
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Все это нереально, какие миротворцы могут быть на Донбассе, если на оккупированную территорию их никто не пустит да и сами миротворцы не будут себя подвергать опасностям. Это все мягко говоря, разговоры.
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так понял сегодня на всех темах одни эксперты рулят это же какой то ужас
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Которые даже хорошему противопоставляют плохое.
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Хочеш миру- готуйся до війни. Ніякі миротворці загарбані території нам не повернуть. Такого в історії не було. Проте з нинішніми головнокомандувачами нам можна готуватися лише до програшу війни.
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Что эта корова промычала ? Если главнокомандующий трус и вор и фабрика в Липецке стоит дороже страны, а украсть у страны десятки миллиардов гривен, когда она истекала кровью под Илловайском не считает это , мягко скажем, чем то плохим, то в такой ситуации не толдько миротворцы не помогут, а и американская армия в полном составе.
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миротворцы слово очень уж спокойное. жандармы тоже не очень... деоккупанты подойдет и это только ВСУ.
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1. Мінські договорняки.
2. Місія ОБСЄ.
3. СЦКК
4. Миротворча місія ООН.
Це все завуальовані етапи капітуляції України від Пороха.
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А може всю ту групу від України здати саме туди в ОРДЛО і взагалі ще Олесь Гончар сказав: «Донбасс - это раковая опухоль, поэтому отрежьте его, бросьте в рот империи, пусть подавится! Потому что метастазы задушат всю Украину! Что дает Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология! Единственную украинскую школу и ту затравили ... Нет, пусть нас будет меньше на несколько миллионов, но это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью... А так никогда порядка не будет. Будет разбой и вечный шантаж». Скільки можна слухати той Донбас і цю владу???
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Т.е. белорусы могут быть миротворцами... или переодетые под белорусов кацы..? Им же переодеваться не в первой
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,,,и ртом ее, кум кум ла ла ла глаголит....а для рошена, для Петра,как впрочем для мацковского куйла.... лапша народу Украины, о том,чего не будет никогда...
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РуSSко-фашистское отродье выпроводить из Донбасса в путлеростан можно только одним способом - грузом 200.
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Согласно Конституции Украины не мир, а территориальную целостность Украины следует восстанавливать (о мире и речи нет в Конституции)

Разговоры о пресловутом "мире" со стороны недобросовестных чиновников, которые длятся уже четвертый год агрессии вместо адекватного сопротивления агрессору, - это лишь способ увести внимание граждан от необходимости выполнения этими чиновниками этой своей конституционной обязанности.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиротворцы - не панацея для восстановления мира на Донбассе. Это лишь один из механизмов, - Ирина Геращенко
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