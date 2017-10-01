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 Политика Украины, Экономика
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Все про:квоты (121) Порошенко (13962) торговля (869) Евросоюз (12180)

 "Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС", - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины. ИНФОГРАФИКА

Вступление в силу с 1 октября увеличение беспошлинных квот на поставки в Евросоюз украинской сельскохозяйственной продукции является свидетельством экономической и политической поддержки ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook в воскресенье.

"Отныне вступают в действие автономные торговые преференции для Украины, которые являются дополнительными к Соглашению о зоне свободной торговли из ЕС. Это означает увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС без уплаты пошлины на протяжении трех лет", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская

При этом Порошенко привел инфографику, согласно которой: начальная беспошлинная квота на поставки меда в ЕС увеличена с 5 тыс дополнительно на 2,5 тыс тонн в год, круп и обработанного зерна - с 6,3 тыс дополнительно на 7,8 тыс тонн, на виноградный и яблочный соки - с 10 тыс дополнительно на 500 тонн. Квоты на поставки овса увеличены с 4 тыс тонн еще на 4 тыс, кукурузы - с 400 тыс тонн дополнительно на 625 тыс тонн, ячменя - с 250 тыс тонн на 325 тыс тонн, обработанных томатов - с 10 тыс на 3 тыс, пшеницы и пшеничной муки - с 950 тыс тонн еще на 65 тыс.


Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС, - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины 01

"Для нас это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС и тех усилий, которые страна прилагает к осуществлению реформ", - отметил Порошенко.
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- черт возьми, куда подевался наш главбух?
- ушел на скачки…
- в рабочее время? офигеть!
- да! но это единственный шанс свести годовой баланс
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Да пашол ты нах. со своими приференциями. Надеть тебе их на голову и утопить.
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попрошенко, позорище ты конченное - как ты всем в Украине уже надоело..
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Если граждане Украины становятся беднее , а они становятся беднее . то все ваши графики и квоты это лапша на уши . Главный показатель успешности страны это улучшение уровня жизни каждого гражданина Украины , а не только судей , прокуроров , министров , депутатов с миллиардными Е- декларациями и дворцами .
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лес , пушнина , дёготь , мёд ...десь ми це вже чули
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Усе правильно За исключением пушнины Последняя выгодная продажа пушнины произошла больше десяти лет назад Когда ишшо юный но подающий надежды Грося втюхал втюхал на витнницком бавзаре Труселя на меху Нажива оказалась мизерной ТОли дело сейчавс Один Ротердам + чего стоит А уже мощно обмозговывается маланскими умами формула Ванкувер + Так что пушнине пушниново а Ванкуверу Ванкуверово
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Почему-то нет преференций на украинские тракторы и комбайны.
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Лишь бы с этого был толк, а не как обычно...
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Я в отличии от тебя нулевки живу в Украине. Тыже в своей россии завидуеш, что у нас есть что продавать в ЕС. На этом заработают люди, а не ваши олигархи.
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аграрный придаток Европы - это предел мечтаний Пети , при этом промпроизводство в Украине он сворачивает своими пухлыми липкими пальчиками со скоростью света ...ленинская кузня поставляет металлоконструкции доя Подольского моста в Киеве , а покупает их у рашки ...не у немцев или там шведов а у своих любимых торговых партнёров ,
Неужели у нас в стране нет предприятий способных сварить металлоконструкции ?
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Ну во всяком случае у нас есть аграрная продукция и продавать ее правильно, это рабочие места. А металлоконструкции правильно, но это другая тема.
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рабочие места в сельском хозяйстве в век гербицидов , удобрений и механизации ...врядли количество этих мест сопоставимо хотя бы с одним заводом металлоконструкций
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Тем не менее это плюс в бюджет. Другое тоже необходимо развивать и я согласен, что они запустили.
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Алень, просто ЕС квотирует СХ товары, чтоб защитить своих производителей, на всю остальную продукцию действует свободная торговля...
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И ублюдку милиардеру богатому Косюку опять выделят МИЛЛИАРД гривен помощи .Хотят повысить пенсионный возраст и рассказывают о каком то улучшении .
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в ес повышенный пенсионный возраст.может потому и живут лучше?
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пожарам пуканів зрадофілів присвоєнна найвища 5-категорія складності гасіння
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А що таке пожар? Це на якій мові, Штірлєце ліпєцький?
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Всі ресурси з України викачуються. Надра - руди, нафта, газ, бурштин, ліси... Потім кидають обгризену кістку. 20 мільярдів доларів щороку з України жидотатаровірменський криміналітет вигрібає з України і євробанки з радістю приймають, і ні у які інтерполи не заявляють. Потім в результаті "довгих і важких переговорів" нам всовують кабальні кредити.
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это смешно вообще то , немного с/х продукции в основном непереработанной... а где же наши товары , техника и т.д.
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Все труднее и труднее приходилось Петру Алексеевичу высасывать из пальца победы и реформы.....
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панове, продать больше мёда или овса, это не успех, а диагноз..продать больше технологий, машин и телефонов - скорее успех..как то так..
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Министр инфраструктуры Украины украл 90 миллионов гривен на разгрузке угля из США

Глава
Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сумел украсть из
бюджета половину средств, выделенных на разгрузку антрацита из США в
украинском порту Южный. Об этом сообщил на своем сайте ведущий программы
"Схемы" украинский журналист Александр Дубинский.

По
его словам, торжественная встреча министром инфраструктуры Омеляном
баржи с американским углем в одесском порту Южный была связана с тем,
что на этой барже он вместе с депутатом "Блока Петра Порошенко"
Сольваром "заработали" на двоих 90 миллионов гривен.

Афера
стала возможной благодаря тому, что подконтрольный Омеляну порт Южный в
последний момент вышел из конурса на перевалку купленного у Трампа угля,
поэтому тендер выиграла подставная компания-"прокладка" депутата
Сольвара, предложившая вдвое большую цену.

При этом перевалку фактически все равно проведет порт Южный, однако уже за половину цены, которую получит фирма Сольвера.

"Таким образом, из бюджета, так как уголь идет на госкомпанию "Центрэнерго", украли 90 миллионов гривен", - заключил журналист.
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а вальцман с гнойсманом сговора не видят и коррупции не наблюдают, как и контролирующие структуры?
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Если украинский журналист Дубинский, океанский балкер называет баржей, то можно предположить, что и другие познания, этого человека на уровне 3 класса средней школы, а выводы стоят дешевле туалетной бумаги!
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Петро Бляхер под конец срока окончательно крышей двинулся. О каких покращеннях оно постояно несет когда народу все хуже и хуже?
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а на канхфеты квоты на сколько увеличили?
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экономический эксперт Олег Устенко отмечает, что дополнительные преференции для Незалежной - это всего лишь «увеличение квот по так называемым "чувствительным для европейцев группам товаров", к которым относится сельскохозпродукция». По его мнению, ничего особо не измениться. Расширение квот будет ничтожным, учитывая потенциал Украины в аграрном секторе. Например, теперь увеличится экспорт зерна почти до одного миллиона тонн в год. «На слух это кажется много. Но что такое миллион тонн? Это менее 2% нашего урожая зерновых, который мы получим в этом году. Речь идет о незначительной величине», - объясняет Устенко. Так что европейцы хоть и выказали скупую заботу, но на самом деле это было сделано только для демонстрации того, что в Брюсселе «поддерживают Украину, но не более того». А вот украинский экономист Виктор Суслов вообще называет введение сомнительных торговых преференций попыткой пиара со стороны ЕС. По его словам, Брюссель рекламирует свой широкий жест - ослабление дискриминации. То есть европейцы пытаются подменить понятия. «Я, например, уверен, что с точки зрения экономической, это некоторое ослабление дискриминационных ограничений для украинского экспорта, это не является торговыми преференциями», - уточняет Суслов. Он добавляет, что отношения, когда для Украины существуют ограничения по экспорту вообще нельзя называть свободной торговлей. Хваленая свободная торговля со странами ЕС так и не принесла Киеву счастья: экспорт ограничивают, что больно бьет по экономике Незалежной, разорвавшей все связи с Россией. Зато европейцы в полной мере воспользовались открытостью украинского рынка, куда хлынули товары из Евросоюза. Взаимовыгодным сотрудничеством это никак нельзя назвать. Выигрывает только экономика ЕС за украинский счет.
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Иди ты нах. ублюдок кацапский со своей Рашкой. Если бы не Федорашка то сейчас в Украине не была бы такая тяжелая ситуация.
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быдло у тебя всё кацапы виноваты, но не семиты : вальцманы,гнойсманы,яйценюхи и др. грабящие Украину 26 лет.
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Ты тоже вали гнида отсюда. Посчитай сколько Рашистская Пидерация у нас миллиардов долларов украла, сколько тысяч людей убила, сколько заводов разобрала и вывезла на Рашку. А теперь еще и поддерживает ету власть.
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ну по сравнению с нашими кэревниками за 26 лет с 51 млн. чел. уменьшили до 35-40 млн это всё мелочи
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на.бали украинцев, правильно делал Янукович не подписывая не выгодное соглашение с ЕС. Но пришли порхатые и слили интересы Украины за печенье от нуланд и кружевные трусы из ЕЭС.
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Угу, расскажы как Януковищ выгодно потратил $3 миллиарда рашистского *кредита* за три недели, разворовал и разнес всю армию а потом продал крым и даунбас.
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а ты расскажи про кредиты вальцмана и гнойсмана, а так же про кредиты других сколько заводов они построили, тем более что и кредит от РФ достался твоим семитам
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это янукович уничтожал наши стратегические бомбардировщики и взрывает склады, что бы замести следы продажи оружия в трудное для страны время?
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Дерево грецького горіха обабіч доріг - обломані, обскубані. Так. Пішов горіх в ЄС.
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можно было бы и в ладоши хлопать , если бы у нас цены на сх продукцию были ниже в 5-10 раз как зарплата в ЕС , А ТО цены выше а зарплата ниже , так кому с какого хрена радоваться ?? чем больше вывезли , тем больше цена на внутреннем рынке !!
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не нашёл данных по гречке. скорее всего экспорт этого стратегического продукта просто запрещён в связи с будущими всевозможными выборами. а так да - житница европы.
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все заводы теперя рошеновские кенты за наш ндс купят
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о чем здесь не орали главное что кацапам это все не достанется
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Может начать в Европейскую лоторею играть,может чего и выиграем.
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Это просто смешно, всего по 8 позициям увеличили да и то ненамного.
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Для нас это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС и тех усилий, которые страна прилагает к осуществлению реформ"-это свидетельство гешефта украинских бврыг..реформы- это когда продают готовую продукцию,давая рабочие места в Украине для выпуска этой продукции
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Да, не знает что Барыга преподнести всё беднеющим людям, а впереди отопительный сезон . Как и папередник он все верит в деньги и технологии. Вот только папередник был старой закалки и все в наличке хранил и слинять достаточно было пару камазов, а вот этому персонажу даст Бог уйти далеко не дадут.
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Брехливый сволочь , как и его форумные шакалы.
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...просто противно читать фамилию этого продажного панамского хряка.
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Главнокомандующий во время войны должен сообщать о других достижениях.
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Скоро.. совсем скоро заживём.. как в Европе.. Преференции нам в этом же помогут? Ну там.. цены на продукты хоть чуть-чуть но упадут..? Коммуналка меньше станет? Ёб.. ну зарплату хоть 500 грн. подымут?
Или эти преференции годятся только только для пиара ..?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС", - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины. ИНФОГРАФИКА
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