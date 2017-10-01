 "Это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС", - Порошенко о новых торговых преференциях для Украины. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Facebook в воскресенье.
"Отныне вступают в действие автономные торговые преференции для Украины, которые являются дополнительными к Соглашению о зоне свободной торговли из ЕС. Это означает увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, которую Украина может экспортировать в ЕС без уплаты пошлины на протяжении трех лет", - написал он.
При этом Порошенко привел инфографику, согласно которой: начальная беспошлинная квота на поставки меда в ЕС увеличена с 5 тыс дополнительно на 2,5 тыс тонн в год, круп и обработанного зерна - с 6,3 тыс дополнительно на 7,8 тыс тонн, на виноградный и яблочный соки - с 10 тыс дополнительно на 500 тонн. Квоты на поставки овса увеличены с 4 тыс тонн еще на 4 тыс, кукурузы - с 400 тыс тонн дополнительно на 625 тыс тонн, ячменя - с 250 тыс тонн на 325 тыс тонн, обработанных томатов - с 10 тыс на 3 тыс, пшеницы и пшеничной муки - с 950 тыс тонн еще на 65 тыс.
"Для нас это еще одно свидетельство экономической и политической поддержки ЕС и тех усилий, которые страна прилагает к осуществлению реформ", - отметил Порошенко.
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- черт возьми, куда подевался наш главбух?
- ушел на скачки…
- в рабочее время? офигеть!
- да! но это единственный шанс свести годовой баланс
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Неужели у нас в стране нет предприятий способных сварить металлоконструкции ?
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Глава
Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян сумел украсть из
бюджета половину средств, выделенных на разгрузку антрацита из США в
украинском порту Южный. Об этом сообщил на своем сайте ведущий программы
"Схемы" украинский журналист Александр Дубинский.
По
его словам, торжественная встреча министром инфраструктуры Омеляном
баржи с американским углем в одесском порту Южный была связана с тем,
что на этой барже он вместе с депутатом "Блока Петра Порошенко"
Сольваром "заработали" на двоих 90 миллионов гривен.
Афера
стала возможной благодаря тому, что подконтрольный Омеляну порт Южный в
последний момент вышел из конурса на перевалку купленного у Трампа угля,
поэтому тендер выиграла подставная компания-"прокладка" депутата
Сольвара, предложившая вдвое большую цену.
При этом перевалку фактически все равно проведет порт Южный, однако уже за половину цены, которую получит фирма Сольвера.
"Таким образом, из бюджета, так как уголь идет на госкомпанию "Центрэнерго", украли 90 миллионов гривен", - заключил журналист.
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Или эти преференции годятся только только для пиара ..?
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