 Во время столкновений в Барселоне пострадали 11 правоохранителей, власти Каталонии заявляют о 337 пострадавших

"На данный момент 9 агентов полиции и два офицера гражданской гвардии получили ранения при исполнении судебного приказа", - говорится в сообщении.
Por ahora y en total, 9 agentes de @policia y 2 de @guardiacivil han resultado heridos cuando cumplían las órdenes de la juez#EstamosporTI- Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.
В то же время представитель правительства Каталонии Жорди Турулл сообщил, что в ходе столкновений в день референдума о независимости Каталонии от Испании пострадали 337 человек.
Spokesman @jorditurull: "337 people have been injured by the Spanish state police violence. We ask them to file a complaint with @mossos"- Catalan Government (@catalangov) 1 октября 2017 г.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Придут в себя,может начаться гр война.
А это очень плохо!
Ну даже если и не война.Вспоминаем басков и их террористическую организацию ЭТА.
Ну и кому это надо.
И ведь уверен проведи они референдум,не было бы никакого отделения,ну вот не было бы!
Ответить
да и собаки эти хорошо знают законы , что с ними будет если тронут полицейского , под расписку не выйдут и депутатами не станут
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Є в міжнародному праві дві взаємовиключні норми: право націй на самовизначення та непорушність кордонів. Наскільки я пам'ятаю, непорушність корднові має пріоритет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не правильно испанская полиция делает, ох не правильно.....
========
Не правильно делали у нас в лугандонии,потому десятки тысяч жертв и миллионы беженцев....а правильно в Одессе и Харькове...ограничилось пару десятками ватанов и спокойными городами
Ответить
Ответить
Ответить
Киев должен четко заявить о поддержке Мадрида
=======
Та нихрена мы никому ничего не должны,они плевать на нас хотели,когда наши люди гибнули на Майдане....да и сейчас в лугандоне тоже
Ответить
Ответить
Ответить
Украина определила своё историческое
=======
Главное,придурок ватный,Украина определила,что будущего у вас нет...аминь
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Мало того,сепары на домбабве и крыму,это миф!
Там есть регулярная мацковская оккупационная армия.
И война идет не между Украиной и Донбассом,а между Украиной и мацкофией!
Ответить
Различие между лугандоном, крысчанами и каталонцами тока в том, шо такой народ как каталонцы действительно подтверждается исторически чего не скажеш о "народе дамбаса" и "народе крыма". А так они ничем и не отличаются
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Железное правило, которое пора было бы и усвоить.
Ответить
Ответить
Треба було дати проголосувати, а тоді політичними методами вирішувати за результатами голосування.
І ще.. Не ототожнюйте Каталонію з ОРДЛО. Це кардинально різні ситуації.
Ответить
У вас в Украине мало проблем? К чему вам эти пляски с бубном за много тыс. км?
========
Ты прав.....но....а почему ты круглосуточно здесь?
Ответить