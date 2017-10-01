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Все про:Испания (420) референдум (1229) столкновения (484) Каталония (27)

 Во время столкновений в Барселоне пострадали 11 правоохранителей, власти Каталонии заявляют о 337 пострадавших

В Каталонии во время стычек сторонников референдума о независимости региона с сотрудниками МВД Испании 11 силовиков получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Испании в Twitter.

"На данный момент 9 агентов полиции и два офицера гражданской гвардии получили ранения при исполнении судебного приказа", - говорится в сообщении.

В то же время представитель правительства Каталонии Жорди Турулл сообщил, что в ходе столкновений в день референдума о независимости Каталонии от Испании пострадали 337 человек.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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а вот странно - когда шо-то подобное происходит в постсовке, то те же испанцы ревут белугой от вида "полицейского беззакония", требуя "диалога", "уважения прав мирных протестувальников" и пр. А у себя чото не очень - больше резиновыми пулями, да дубьем по репе...
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Не только в Испании. Франкфурт, Париж.... везде с протестующими жестоко разобрались. Они любят протесты, только не у себя.
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Счет 337 - 11 красноречив. Боюсь что если они нападут на полицию их начнут убивать.
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Georgy Alexseevich - ага..., пересмотрел кучу видео... менты дубасят и женщин и стариков и подростков.., а мужики и вообще толпа., как те бараны, дать ответку ни-ни... Вообщем не заслужили они свободы и независимости... - в стойло...
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Почитал комменты в твитере. Каталонцы шокированы. Все шокированы. Никто не ждал такого поведения полиции испании в стиле франко. Много задающих вопрос - ЕС! Это демократия? Думаю, быстро придут в себя и начнут действовать.
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Вот то очем я и писал.
Придут в себя,может начаться гр война.
А это очень плохо!
Ну даже если и не война.Вспоминаем басков и их террористическую организацию ЭТА.
Ну и кому это надо.
И ведь уверен проведи они референдум,не было бы никакого отделения,ну вот не было бы!
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так потомки конкистадоров имевших обе Америки - и продолжают иметь собак .
да и собаки эти хорошо знают законы , что с ними будет если тронут полицейского , под расписку не выйдут и депутатами не станут
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кацапы когда вы уроды повалите в каталонию спасать братушек праваславных от хунты ?
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Кому не спится ( неймётся) -в ночь глухую ! Так и каталонцам не спится в тихой мирной стране! Колотят референдум ( как лишнехромосомные у нас) на свою ж голову! Не буди лихо- поки тихо!
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Люди ви геть подуріли?Воля народам! Воля людині! Іспанська влада діє ганебними методами з дозволу лицемірної Європи.Каталонці - окрема нація і вони мають право на самовизначення.Етнічну основу Каталонії складають каталонці - західнороманський народ з власною культурою, етнічною історією, мовою і традиціями,якийстав жертвою імперських амбіцій могутніх імперій того часу, зазнавши поділу між Іспанським і Французьким королівствами заПіренейським договором 1659 р.Каталонія (кат. Principat de Catalunya «князівство Каталонія») - історичний регіон (область) на південному заході Європи,етнічні землі каталонцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Каталонія_(історична_область).Українці 360 років були в кацапському поневоленні. Хіба нам було добре? Хіба ми не мали права бути господарами на своїй богом даній землі?
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А як у нас завтра угорські села в Закарпатті свій референдум закатять? Та й Крим тоді нічого згадувати, бо українців (навіть з кримськими татарами) там точно меншість.
Є в міжнародному праві дві взаємовиключні норми: право націй на самовизначення та непорушність кордонів. Наскільки я пам'ятаю, непорушність корднові має пріоритет.
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Угорські села це- нацменшини, а не весь коренний народ. Немає такого народу як кримський чи лугандонівці. Різницю відчуваєш? Є право націй на самовизначення, а не окремих територій.
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Кримські татари - це народ. Правда, вони свої права на Крим до України не пред'являли. Поки що.
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Яковлевич, нельзя путать 150 тыс с несколькими миллионами
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UA Андрей Дидовик
Не правильно испанская полиция делает, ох не правильно.....
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Не правильно делали у нас в лугандонии,потому десятки тысяч жертв и миллионы беженцев....а правильно в Одессе и Харькове...ограничилось пару десятками ватанов и спокойными городами
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странно почему кацапы оружия туда не подбросили .для мясорубки ?
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UA Утилизация ватников
Киев должен четко заявить о поддержке Мадрида
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Та нихрена мы никому ничего не должны,они плевать на нас хотели,когда наши люди гибнули на Майдане....да и сейчас в лугандоне тоже
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Вот кого нельзя подпускать к евроразборкам на расстояние полёта томагавка, так это кремлядей и их друзей из игил.
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RU VotEtoPovorot
Украина определила своё историческое
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Главное,придурок ватный,Украина определила,что будущего у вас нет...аминь
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Каталония кормит всю Испанию? Где то я это уже слышал.
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От гнойсмана, когда он в очередной раз пел про децентрализацию
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Так уже задрался объяснять!
Мало того,сепары на домбабве и крыму,это миф!
Там есть регулярная мацковская оккупационная армия.
И война идет не между Украиной и Донбассом,а между Украиной и мацкофией!
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история историей но порядок выхода с состава страны регламентируется Конституциями и Международным правом, а в Каталонии сепары сами себе конституция и никакой упоротости с тупизной. И они ещё расчитывают, шо Каталонию признают субъектом международного права??? Лугандон, Приднестровье, Абхазия, СОсетия, Северная Корея и кнэшнажэ Бензоколонка признают её чем-то признанным, но это будет далеко от международно-правовой плоскости.

Различие между лугандоном, крысчанами и каталонцами тока в том, шо такой народ как каталонцы действительно подтверждается исторически чего не скажеш о "народе дамбаса" и "народе крыма". А так они ничем и не отличаются
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То что происходит в Испании это сепаратизм, который по конституции наказуем. Главное во время остановить.
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У вас в Украине мало проблем? К чему вам эти пляски с бубном за много тыс. км?
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Если сепаратиста вовремя не загнать в "дом профсоюзов" и не сжечь = он приведёт в твой дом "рюзьке мир".
Железное правило, которое пора было бы и усвоить.
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Допустить референдум - запустить принцип Домино: Хаос в мире обеспечен...
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Мені особисто ніколи не подобалося що озброєні поліцейські б'ють жінок, дівчат, літніх людей...А тут ніби -то Європа, а не кацапстан. Не сприймаю особисто такі методи саме в цій ситуації. Люди без зброї, немає гіркіних з зза-поребриковими терористами і т.д.
Треба було дати проголосувати, а тоді політичними методами вирішувати за результатами голосування.
І ще.. Не ототожнюйте Каталонію з ОРДЛО. Це кардинально різні ситуації.
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ES Juli Schubs
У вас в Украине мало проблем? К чему вам эти пляски с бубном за много тыс. км?
========
Ты прав.....но....а почему ты круглосуточно здесь?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВо время столкновений в Барселоне пострадали 11 правоохранителей, власти Каталонии заявляют о 337 пострадавших
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