 Катастрофа Ан-12 в Конго: МИД выясняет информацию о возможной гибели украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют информацию о возможной гибели граждан Украины в результате авиакатастрофы в Демократической Республике Конго, передает Цензор.НЕТ. Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.
"Что касается катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию относительно погибших граждан Украины", - сообщила пресс-секретарь.
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