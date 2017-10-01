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Все про:авиакатастрофа (1082) Конго (49) МИД (4318) украинцы (2603)

 Катастрофа Ан-12 в Конго: МИД выясняет информацию о возможной гибели украинцев

В ДР Конго разбился самолет.

В Министерстве иностранных дел Украины выясняют информацию о возможной гибели граждан Украины в результате авиакатастрофы в Демократической Республике Конго, передает Цензор.НЕТ. Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.

"Что касается катастрофы военного самолета в Конго: почетный консул Украины в ДРК выясняет информацию относительно погибших граждан Украины", - сообщила пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный самолет АН-12 разбился в Конго, среди погибших могут быть украинцы, - СМИ. ФОТО

Катастрофа Ан-12 в Конго: МИД выясняет информацию о возможной гибели украинцев 01

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Что делали украинцы с кацапами в военном самолёте?
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ан 12 в африке используются просто для перевозки грузов и пассажиров.в числе других задач.кто хочешь мог оказаться на борту.
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Иногда демократическая звучит смешно, как в случае Конго.
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Руснявые в коментах сообщают,что все 12 членов погибшего экипажа,были русскими...с большим сомнением?
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а судя по фото,разбился таки не самолёт,а вертолёт ми 24
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С конца 90-х на этой рухляди летали пенсионеры ВС СССР чтобы заработать на квартиру, ведь на выдаваемый сертификат нихрена не купишь и очень даже неплохо и реально зарабатывали.... (друг штурман тоже летал). Основная причина этих катастроф (а их было немало именно с АН-12) - изношенная техника и перегруз(денег очень хочется)...
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горючее..в Африке это серьёзная проблема..летуны, поправьте, если не прав..
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