 Нацсовет по ТРВ предлагает СНБО выстроить систему глушения российского телерадиосигнала из Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.
"На сегодняшний день есть стратегия глушения вражеского сигнала, в первую очередь, это касается зоны проведения АТО. Нацрада уже направила письмо в СНБО, где мы проинформировали относительно всех телеканалов и радиостанций, которые работают с Крыма, из Красноперекопска, которые вещают на юге Херсонской области. Мы предлагаем СНБО выстроить систему для глушения этого сигнала", - сказал Костинский.
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В Крыму коррупция уменьшилась, лгут меньше, чем в Украине и совсем не воруют? Может послушать Захерченко, что под его руководством олигархи побеждены?
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после того как его примут в 3 чтении, обратиться к Папе Римскому с просьбой выделить хор поющих мальчиков и женскую капеллу бандуристок
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(кулечками или мешочками)
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Сообщается о гибели в Дейр-з-Зоре(Сирия), комбрига морской пехоты МО РФ, полковника Валерия Федянина. Земля стекловатой и вечная ипотека, херою!
епть
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но если тело любит смотреть эфирное ватное говно.., то это уже неизлечимо
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