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 Политика Украины
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 Нацсовет по ТРВ предлагает СНБО выстроить систему глушения российского телерадиосигнала из Крыма

вышка чонгар

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предлагает Совету национальной безопасности и обороны Украины выстроить систему для глушения телерадиосигнала из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал член Нацсовета Сергей Костинский.

"На сегодняшний день есть стратегия глушения вражеского сигнала, в первую очередь, это касается зоны проведения АТО. Нацрада уже направила письмо в СНБО, где мы проинформировали относительно всех телеканалов и радиостанций, которые работают с Крыма, из Красноперекопска, которые вещают на юге Херсонской области. Мы предлагаем СНБО выстроить систему для глушения этого сигнала", - сказал Костинский.

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вышку воробьева демонтировать?
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Та не сигналы надо глушить а надо перестать лгать,воровать,заниматься коррупцией и тихо-спокойно передать власть людям ,которые будут поднимать Украину из разрухи.
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Можно увидеть список новых людей и услышать рассказ о стране в которой не луг, не воруют и нет коррупционеров?
В Крыму коррупция уменьшилась, лгут меньше, чем в Украине и совсем не воруют? Может послушать Захерченко, что под его руководством олигархи побеждены?
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Потрібно глушити всі сигнали окупованого Криму. Інакше ми самі визнаємо його анексію.
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Насчёт признания - сомнительный вывод, но вражеская пропаганда поддерживает мифы о величии и сракальности у малоразмышляющих...
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А спутники сбивать планируете,наверное???Денег некуда девать,вот и эту ерунду обсуждают.
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для этого нужно собрать Верховну Раду и подготовить законопроект
после того как его примут в 3 чтении, обратиться к Папе Римскому с просьбой выделить хор поющих мальчиков и женскую капеллу бандуристок
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Долго думаете. Дали бы команду специалистам и начали бы глушить.
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взорвать, а то столько сказок про украинские дрг кацапня нарассказывала своим хомячкам... пора сказку делать былью.
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Ахтунг! Ахтунг! Хунта сообщает! Есть хорошее известие!
Сообщается о гибели в Дейр-з-Зоре(Сирия), комбрига морской пехоты МО РФ, полковника Валерия Федянина. Земля стекловатой и вечная ипотека, херою!

Нацсовет по ТРВ предлагает СНБО выстроить систему глушения российского телерадиосигнала из Крыма - Цензор.НЕТ 1267

епть
Нацсовет по ТРВ предлагает СНБО выстроить систему глушения российского телерадиосигнала из Крыма - Цензор.НЕТ 1909
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Трата бабла бессмысленная... Вате рузьке мира хоть целый день крути украинские новости - все равно ватой и останется.., тоже верно и для украинского патриота - срать ему на раше-пропаганду, если в голове железобетонный аргумент - Крым НЕ наш!!
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Для владельцев идеи не бессмысленная трата. Личное обогащение никогда не бессмысленно.
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совдеп у чистому вигляді...супутникове тб теж глушити будете ... я не простіше влаштувати людям людське життя в Україні ?
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развивать рэб, учить специалистов, усовершенствать оборудование - это гуд..
но если тело любит смотреть эфирное ватное говно.., то это уже неизлечимо
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Украина превращается в совок.Лишение гражданства.глушилки и прочее.Поздравляю.верной дорогой идете товарищи.
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Очередной идиотский проект для распила денег. Какое "глушение" радио- и телесигналов!!?? Это в наше время сетевой электронной и космической коммуникации.
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Нікчеми й імпотенти! Ви спочатку у себе "заглушіть" "Інтер" та "Україну"!
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Совкодрочеры в чистом виде.Лузеры противно уже читать новости из Украины.Сами себя подставляете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по ТРВ предлагает СНБО выстроить систему глушения российского телерадиосигнала из Крыма
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