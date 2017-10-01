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 Политика Украины
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 "Украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - Ирина Геращенко

геращенко

Вопрос освобождения украинских заложников, удерживаемых террористами на оккупированных территориях Донбасса, остается заблокированным уже год.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"На самом деле очень важно добиваться выполнения Минских соглашений Россией и ее марионетками, начиная от пункта по безопасности и заканчивая гуманитарным. Это неприлично, что у нас уже год заблокирован вопрос освобождения заложников. Нас шантажируют заложниками. И очевидно, что украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - сказала Геращенко.

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Она убеждена, что Украина должна поставить обязательное требование освободить всех украинских заложников как на оккупированной части Донбасса, так и в России.

"Это должен быть не только крик украинского президента, который в своем выступлении в ООН посвятил блоку заложников большое время и вспомнил их по фамилиям и по историями. Но об этом должны все говорить. Это неправильно, что на фундаментальное право человека на свободу так мало сегодня обращают внимание наши международные партнеры", - заявила Геращенко.

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Девочка взлетела в небеса аля РАДА...забыла обо всем...
Как говорят в народе.. попала шлея под ман....
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Возможно проблема в том, что вопрос освобождения тех самых заложников украинская власть доверила путенскому куму медведчуку?


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кацапня готовится хуйлоину...резьба по тыкве

"Украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9277
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- Мне сосед сказал,
что бы я спалил свой дом потому что на чердаке фашисты завелись. Я так и
сделал. - Может быть,
тебя сосед обманул?- Нет, не обманул. Он сам мне помогал сжигать. Теперь
к себе взял - батраком назвал. Нет, не обманул.
https://www.youtube.com/watch?v=svgY9dmAkBc#t=59
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Тетка или гениальная актриса с троллингом 80+, или полная идиотка.
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Коллеги! Есть хорошее известие!
Сообщается о гибели в Дейр-з-Зоре(Сирия), комбрига морской пехоты МО РФ, полковника Валерия Федянина. Земля стекловатой и вечная ипотека, херою!
"Украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 946

ёпть!
"Украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8032
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Будем искать такое правительство,которое сможет сделать освобождение уже завтра. А вы отдохните. Кто в тюрьмах. Кто на помойке.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - Ирина Геращенко
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