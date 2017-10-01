 "Украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ТСН заявила член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"На самом деле очень важно добиваться выполнения Минских соглашений Россией и ее марионетками, начиная от пункта по безопасности и заканчивая гуманитарным. Это неприлично, что у нас уже год заблокирован вопрос освобождения заложников. Нас шантажируют заложниками. И очевидно, что украинские заложники на Донбассе не могут ждать миротворцев ООН, потому что это процесс не завтрашнего дня", - сказала Геращенко.
Она убеждена, что Украина должна поставить обязательное требование освободить всех украинских заложников как на оккупированной части Донбасса, так и в России.
"Это должен быть не только крик украинского президента, который в своем выступлении в ООН посвятил блоку заложников большое время и вспомнил их по фамилиям и по историями. Но об этом должны все говорить. Это неправильно, что на фундаментальное право человека на свободу так мало сегодня обращают внимание наши международные партнеры", - заявила Геращенко.
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Как говорят в народе.. попала шлея под ман....
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Сообщается о гибели в Дейр-з-Зоре(Сирия), комбрига морской пехоты МО РФ, полковника Валерия Федянина. Земля стекловатой и вечная ипотека, херою!
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