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Все про:Испания (419) конфликт (750) референдум (1228) травма (762) Каталония (26)

 В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек

До этого полиция начала стрелять резиновыми пулями.

В Испании в столкновениях с полицией, которая пытается помешать проведению референдума о независимости Каталонии от испанской короны, пострадали 38 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в сообщении правительства Каталонии в Twitter.

"Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненых в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, еще у троих - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО

Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.
В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек 01
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А че это страна каталония и её правительство? Может это Испания и область входящая в её границы. Тоды все члены правительства каталонии являются ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ и должны нести за это наказание в полном объёме.
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История Каталонии более древняя чем Испании, точно так же как история Украины более древняя чем московии.

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Неправда. Еще в Евангелии ап. Павел собирался посетить ИСПАНИЮ. А ап. Яков там уже был и останки его похоронены в Галисии, в г.Сантьяго-де-Компостелла. Это знаменитая дорога св. Якова. Про тех же тогда ни-слуху-ни-духу.
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Королевство Испания или Пиренейский полуостров ?
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Гиркин, быдло козломордое, твой выход. Пора захватывать что-нибудь.
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Там такой фокус не пройдет. Хуйлостан далеко, подпитывать сепаратистов нет возможности.
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Боже, храни Испанию от сепаратизма !

Это же не тысячи убитых и миллионы беженцев
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http://gordonua.com/news/war/irina-gerashchenko-za-posledniy-god-v-monitoringovoy-missii-obse-vdvoe-vyroslo-prisutstvie-rossiyan-v-neskolko-raz-serbov-belorusov-209924.html

Ирина Геращенко: За последний год в мониторинговой миссии ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз - сербов, белорусов







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"порох" еще пригласил рухьке офицеров в сцкк. но об этом писать не принято
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Сразу стрелять начали... А как же заявлять, что силовой сценарий недопустим, начать сочинять законы об особом статусе Каталонии, определять формат переговоров? Украина в качестве переговорщиков безвозмездно (то есть, даром) может для этого Мертвечука с Кучманом одолжить - у них большой опыт в таких делах... Глядишь, лет через 20 все и рассосется... может быть...
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Это потому что каталонцы еще в ответ стрелять не начали.
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Он только за русский мир, каталонский ему не интересен.
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Скажите им, чо Барса не будет в ЛЧ играть!..ватниги и разойдутся!)))
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та дело в том что они уже привыкли к футболу такого уровня и им это не интересно кстатье фанаты барсы очень поддерживали Украину в период горячей стадии войны
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Необходима линия разграничения между пошицейскими и протестующими.
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Национализм и сепаратизм - однокоренные явления и общая беда всех демократических стран.
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ты не прав Национализм и сепаратизм абсолютно разные вещи национализм соединяет а сепаратизм разьединяет людей
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Выражаем свою глубокую озабоченность, и обеспокоенность.
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крайне озабочен событиями в Барселоне
потерял аппетит, ем только ананасы и бананы
нужно обратиться в ПАСЕ
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В 2005 году в Испании прошли реформы, в результате которых каталонцы получили право называться нацией (являющейся частью испанской), им оставили часть налогов (в частности, НДС и налог на доходы). За эту реформу проголосовали обе палаты испанского парламента, каталонский парламент и, наконец, за нее каталонцы высказались на разрешенном испанскими властями референдуме 18.06.2006.

Все это вызвало недовольство многих граждан «остальной» Испании, а также крупного капитала и церкви. Партия нынешнего премьера Мариано Рахоя, который в 2006-м затеял обжалование реформы в Конституционном суде, пришла к власти, в том числе на волне «борьбы с сепаратизмом».
В 2010 году Конституционный суд отменил реформу автономного статуса Каталонии: каталонцы снова потеряли возможность сохранять у себя большую часть налогов, а также право называться нацией.

С этого времени и начался очень быстрый рост «протестных настроений» в Каталонии: за последние семь лет число сторонников отделения от Испании выросло с 15 до 40 с лишним процентов.
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Украинцы тоже были сепарами, когда боролись за отделение от России. Надо было в Сибирь их всех.
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отделение от Рахи - это гигиеническая процедура. Та ведь попу в туалете подтираешь?
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а, Мессі. Та ні, іспанський чемпіонат чомусь взагалі не приваблює (не дивлячись на його силу), АПЛ і бундесліга - інша річ.
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ну, пока машины времени нет, а так все рассмотрят и руками потрогают если не брезгливые , конечно
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сторонниками отделения Каталонии от Испании могут быть тока каталонцы, но даже таких меньше половины. Кроме этого каталонцы не являются преобладающим населением Каталонии, и при этом они ещё какие-то реферндумы пытаются мутить. По ходу, каталонцы в ближайшее время останутся и без тех вольностей которые у них до сих пор были, им оставят тока возможность пожаловаться в сортлото.
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Даже нечего сказать.. ну разве - бей сепаров !!! Иначе ТАМ будет разруха кровь и так далее.. а правительство Каталонии ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно свозить на экскурсию в Абхазию Осетию Приднестровье ну а бриллиантом этой экскурссии и коллекции из НЕДОГОСУДАРСТВ станет ДЫ-РА (ОРДЛО) и экономическое положение людей в ней !!!!!!!!!
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Коллеги! Есть хорошее известие!
Сообщается о гибели в Дейр-з-Зоре(Сирия), комбрига морской пехоты МО РФ, полковника Валерия Федянина. Земля стекловатой и вечная ипотека, херою!

В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек - Цензор.НЕТ 8604

ёпть
В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек - Цензор.НЕТ 2537
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нихера не умеют правильно процесс организовать. Резиновые пули... безалкогольное пиво...
Пусть заберут у нас штепу, и еще можем отдать в довесок сотню-другую тысяч настоящих каталонских ватников, штук пиисят депутатов ВР, и будет вам своя КНР за неделю. Суркова вам кацапы выпишут.
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Я предлагаю сесть за стол переговоров в Познани, можно в Риме, и начать вырабатывать план о внесении изменений в конституцию Испании и примерении сторон. Пока, безусловно, будет правильным создание собственных полиции , судов и прокуратуры в Каталонской Народной Республике. Необходимо также присвоить каталонскому языку статус государственного, желательно единственного государственного в Испании. Целесообразным является национализация всех предприятий, отелей и т.д в пользу молодой рЭспублики.
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Даже если все резко и мирно закончится - Каталония многое потеряет. Международный бизнес скорее будет вкладывать деньги в другие регионы - в Каталонии, которая в любой момент может оказаться независимой и без Евросоюза можно потерять деньги.
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Ну так каталонцам и дали возможность самоопределиться, а вот уже каталонцы как и ты понимают самоопределение только как отделение, что уже не самоопределение а сепаразм.
В 1999 году Венецианская комиссия изучила вопрос о самоопределении и отделении с точки зрения конституционного права. Комиссия не нашла в текстах конституций положений, предусматривающих отделение части территории страны. Напротив, многие конституции это запрещают, провозглашая неделимость государства, национальное единство или территориальную целостность. Некоторые конституции оставляют возможность для отделения посредством конституционных поправок. С другой стороны, термин «самоопределение» в текстах конституций может означать деколонизацию, независимость уже сложившегося государства и, наконец, «внутреннее» самоопределение - право народов свободно определять их политический статус и осуществлять своё развитие в пределах государства. По мнению Венецианской комиссии, сегодня самоопределение следует понимать главным образом как внутреннее - в рамках существующих границ, а не как внешнее - через отделение.
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Каталонцы - отдельная нация и имеют право на самоопределение. Так же как украинцы, поляки, чеченцы, шотландцы и т.п. Как же утомляют люди, путающие коллаборантов (людей, работающих на врага) и нации, стремящиеся к правильному делу - независимости. А то эдак можно и Черновола, Бандеру, Шептицкого и прочих сепарами назвать. У русских есть своя страна - и они в Крыму, на Донбассе - оккупанты. У каталонцев ее нет, и они в своем праве.
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да, у людей своя культура, язык, национальная одежда и еда...
и они не имеют права на свою страну?
тогда кто имеет?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек
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