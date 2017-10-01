 В правительстве Каталонии сообщили, что во время стычек в Барселоне пострадали 38 человек

В Испании в столкновениях с полицией, которая пытается помешать проведению референдума о независимости Каталонии от испанской короны, пострадали 38 человек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в сообщении правительства Каталонии в Twitter.
"Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненых в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, еще у троих - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от испанской короны. Сообщалось, что с самого утра на избирательных участках начали образовываться очереди из желающих проголосовать. В 9:00 по местному времени избирательные участки начали работу. Позже сообщалось о первых стычках сторонников референдума и представителей правоохранительных органов.
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Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО(336)
Референдум в Каталонии: на участках начали собираться очереди(239)
Сегодня в Каталонии попытаются провести референдум о независимости от Испании(357)
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Это же не тысячи убитых и миллионы беженцев
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Ирина Геращенко: За последний год в мониторинговой миссии ОБСЕ вдвое выросло присутствие россиян, в несколько раз - сербов, белорусов
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потерял аппетит, ем только ананасы и бананы
нужно обратиться в ПАСЕ
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Все это вызвало недовольство многих граждан «остальной» Испании, а также крупного капитала и церкви. Партия нынешнего премьера Мариано Рахоя, который в 2006-м затеял обжалование реформы в Конституционном суде, пришла к власти, в том числе на волне «борьбы с сепаратизмом».
В 2010 году Конституционный суд отменил реформу автономного статуса Каталонии: каталонцы снова потеряли возможность сохранять у себя большую часть налогов, а также право называться нацией.
С этого времени и начался очень быстрый рост «протестных настроений» в Каталонии: за последние семь лет число сторонников отделения от Испании выросло с 15 до 40 с лишним процентов.
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они же сепары
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Сообщается о гибели в Дейр-з-Зоре(Сирия), комбрига морской пехоты МО РФ, полковника Валерия Федянина. Земля стекловатой и вечная ипотека, херою!
ёпть
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Пусть заберут у нас штепу, и еще можем отдать в довесок сотню-другую тысяч настоящих каталонских ватников, штук пиисят депутатов ВР, и будет вам своя КНР за неделю. Суркова вам кацапы выпишут.
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В 1999 году Венецианская комиссия изучила вопрос о самоопределении и отделении с точки зрения конституционного права. Комиссия не нашла в текстах конституций положений, предусматривающих отделение части территории страны. Напротив, многие конституции это запрещают, провозглашая неделимость государства, национальное единство или территориальную целостность. Некоторые конституции оставляют возможность для отделения посредством конституционных поправок. С другой стороны, термин «самоопределение» в текстах конституций может означать деколонизацию, независимость уже сложившегося государства и, наконец, «внутреннее» самоопределение - право народов свободно определять их политический статус и осуществлять своё развитие в пределах государства. По мнению Венецианской комиссии, сегодня самоопределение следует понимать главным образом как внутреннее - в рамках существующих границ, а не как внешнее - через отделение.
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и они не имеют права на свою страну?
тогда кто имеет?
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