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Все про:евроинтеграция (1946) Швеция (499)

 Нужно поддерживать дискуссию о членстве Украины в ЕС, - спикер парламента Швеции Алин

алин

Страны Северной Европы и страны Балтийского региона должны поддерживать идею расширения Европейского Союза, в том числе возможное принятие в будущем в состав блока Украины и Молдовы.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Эспрессо.TV", об этом заявил спикер парламента Швеции Урбан Алин во время выступления на "Рижской конференции-2017".

"Страны Северной Европы и Балтии должны быть тем голосом в Евросоюзе, который будет призывать быть более открытыми к глобализации... Мы должны быть во главе дискуссий о том, что страны имеют право быть членами ЕС. Я говорю про такие страны, как Украина и Молдова", - сказал Алин.

Он отметил, что выступает против любых призывов о закрытии границ, ведь люди, которые приезжают в страны Скандинавии и Балтии, могут воочию увидеть преимущества интеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы недооценили Соглашение об ассоциации: никто не думал, что это вызовет такую жестокую реакцию Кремля, - экс-премьер Великобритании Кэмерон

Алин также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе никто не имеет желания говорить о расширении, хотя подобный отказ от дискуссии, по его мнению, большая ошибка.

"В определенный момент в будущем будет хороший период для расширения ЕС и мы должны продвигать эту идею", - добавил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "План Маршалла" для Украины предусматривает, как минимум, 5 млрд евро ежегодно для поддержки реформ, - Кубив. ФОТО
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хватит, наобещали, народ в глубокой беспросветной жопе и нищете, полностью независим от денег- их просто нет
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Швеция вам что то лично обещала,что вы в полной заднице?
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получается нам никто ни чего не обещал, украинцы за просто так на майдане скакала, за печенье от нуланд и кружевные трусы из ЕЭС. Нам обещали открыть свои рынки для наших товаров, а что получилось? мы свои рынки открыли , а они нам квоты на наши товары. Прав был Янукович, что не подписывал ассоциацию не выгодную Украине, но пришли барыги и слили интересы Украины.
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Шапкокрад і румунештами правив? Не знав, аднака...
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бла бла бла нужно продолжать бл бла бла, кинули народ Украины!!!
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Глобализация... Ну Ну...
Возымели ся в духе всевышнем...
Читайте ВЕДЫ.. там прописано все..
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да-да, читать веды и в добавок порядки завести которые существовали в 4500-ом году до нашей эры, главное шоб окаянная глобализация не пришла. Глобализация сама по себе началась с применением телеграфа. А чтоб она исчезла нада отказаться в первую очередь от средств связи, всемирной паутины и вернуться к почтовым голубям. При таких раскладах тока и останется те веды читать, и никакой глобализации
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когда им селедка надоест возмутся за украинские продукты. Сало - оно и в Африке и в Европе сало.
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Во, нагадав! З араз іду обідати. Треба дістати з морозилки сало. М"яке, аж рожеве, та з гірчицею... Мммм.)))
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дам совет не ешь сало, если не хочешь быть свиньёй в следующем воплощении, не ешь животных и птиц более рыбы и курицы
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а представляешь у 5 копеек будет последнее воплощение и он вовсех мирах останется свиньёй
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блин... так селедки захотелось...
(от зачем Вы это написали?)
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т.е. в открытую говорит, что палку с морковкой нужно перед носом держать....
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для расеи актуальнее палка без морковки над задницей .такова ваша рабская судьба.
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" Нужно поддерживать дискуссию о членстве Украины в ЕС "

Не нужно . Нам пока хватит ассоциации и безвиза . А там , посмотрим ...
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туркам тоже долго поддерживали дискуссию, пока вконец их не зае**ли Нужно поддерживать дискуссию о членстве Украины в ЕС, - спикер парламента Швеции Алин - Цензор.НЕТ 5960
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Не мною сказано.
Украинцы будут в Европе.
Или полноправными членами Евросоюза, или механиками на руських танках.

Мы уже были внеблоковыми. Результат - сегодняшний день и положение в стране.
У страны и ее жителей должна быть позитивная цель.
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надо садиться в "руських танках" и ехать в Европу. Приближать Евросоюз.
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На тих бляшанках, судячи з бурятів, далеко не заїдеш, а заїдеш, так все попідгорає.
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ну не сосем так, вон Крыма нет у власти семиты, а сами хотят построить хазарский каганат на территории Украины рассказывая нам , что они идут в УЭС.
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Крим лишився на тому самому місці, по-перше. Те що він окупований, так і Фінляндія, й країни Балтії були колись окуповані лаптьожніками вонючімі... Але все змінюється в цьому світі, не змінюються тільки москалі, а просто подихають.
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ты что то имееш против евреев украинцы всегда дружили с евреями не путай их с мафией мафия интернациональна. это все равно что я буду тебя упрекать что русской армией командует узкоглазый бурят Шойгу и только поэтому русские живут в говне
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Тебе вона нічому не навчить, єбанькі взагалі нєобучаємиє.
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не спорю, не научит, я не собираюсь быть рабом в иудейском раю и убивать людей за иудейского бога-яхве
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Мабуть тора,вчит кушать человеков,щоб воплотиться в человека
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тора учит иудеев как получать рабов (таких как ты) в иудейском раю
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угу дружили,семит Владимир крестили мечом и огнём Киев, при христианизации славян из 12 млн человек в живых остались только 3млн человек
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Когда-нибудь, может в 2019 г., может позже, закончится власть жадных миллионеров которые стараются из всех сил стать олигархами. У которых даже нет имени, одни клички: Кролик, Жулька, Грося и др. Придут новые люди, думающие о государстве, а не собственном желудке. И тогда может они подумают стоит присоединяться к Евросоюзу. А может вместе с народом решат жить самостоятельно, по типу Швейцарии. Пока это звучит также как утопия Кампанеллы "Город Солнца", но такое время обязано наступить.
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блажен, кто верует. откуда эти люди возьмутся, если ростут и воспитываются в этой же среде.
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их тамнет из РФ
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Ну, прям, прозрение... Не нужно время, чтобы сформироваться гражданскому обществу, а надо потерпеть до доброго царя президента... Где интересно формируются новые люди? Вне общества, которое только в ожиданиях доброго президента?
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Реальность такова, что скорее всего выборы 2019 года выиграет Порошенко, шансы примерно 90:10. Чтобы пришли во власть новые люди, должен измениться электорат, по вашему гражданское общество. Сейчас по стране ездит Саакашвили и пропагандирует новую октябрьскую революцию, или проще меняет шило на мыло. С Саакашвили идут во власть те же люди, просто их немного отодвинули от кормушки. Вот между этими группировками и будет происходить делёж. Изменения произойдут когда нечего будет уже делить, тогда и появятся новые люди. А пока делим землю.
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Саакашвили всё больше стал напоминать Лукашенко своими пиарами и тем,что все мешают. Саакашвили по-закону не может стать президентом, зачем он будоражит электорат?
За кого он агитирует или кого он выдвинет? Это Саакашвили сказал - перетягивайте меня к себе......
Его результаты в Грузии были после 8 лет его правления, при абсолютной власти, а Порошенко должен всё сделать за 3 года и при этом Порошенко занят возвращением территорий, чего не делал Саакашвили, и совершенно других территорий, с точки зрения связанности экономики, чем грузинских.
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Я не фанат Саакашвили, считаю его авантюристом. Грузия как была одной из самых бедных стран Европы, так ею и осталась, одни понты. Но я и не фанат Порошенко, так как считаю, что он разрушает Украину. Это относится и к экономике и коррупции, да и территории не очень возвращает, скорее наоборот всё делается, чтобы они не вернулись. Но в отличие от Саакашвили то, что делает Порошенко меня задевает существенно. В конце концов Михеил отработает Бенины деньги и свалит, Пётр Алексеевич останется.
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Аргументы, а не громкие заявления о том, что Порошенко разрушает страну, хотелось бы услышать, пожалуйста.
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Судячи з того, що Балтійські країни вже в ЄС та НАТО, то цілком можливо, що й Україна буде там за умови нормального цивілізованого розвитку країни. Взагалі, все що викликає істерику у кацапів - правильне й потрібне для України та народу.
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ты знаешь численное соотношение население, имеют прибалтийские страны и Украина?Нас на.бали расходимся
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Поясни, кацап, що ти маєш на увазі, поки тебе не забанили.
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Не встиг кацапик. Чик, і його нема. )))
Нехай звикає. Краще тут, ніж в житті.
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фантазёр, вот так и твоё мнение семиты, чик и тебя нет,в жизни. А не тут.
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раслабся я украинец, поясняю у нас очень большая численность населения, прожиточный минимум которых не соответствует ЕЭС
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Так все це через багаторічну окупацію кацапами. Там де кацапа не було, там і життя в людей нормальне.
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нет это из за правителей Украины, семитов:кравчуков,вальцманов,гнойсманов,яйценхов,аваковых и др-БПП-Банда панамских патриотов. Которые 26 лет грабят мою страну , увозя награбленное в Европу.УССР на момент распада СССР имела численность более 51млн чел, входило в 10 мира по уровню ВВП на душу населения,стратегические бомбардировщики(которые уничтожили сша) ядерное оружие и другое оружия, армия была одна из сильнейших не то , что в Европе но и во всём мире. А теперь ещё и территория стала меньше, а у тебя во всём кацапы виноваты.
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Іди вже... Там xyйлопутін фанфурікі дозволив брать в нєогранічєном колічєствє в адні рукі.
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и ты иди. На майдане семиты на коленях разрешили скакать.
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Вірити потрібно, але й діяти так само... Вже потрібен візовий режим з расєйською педерацією, а на східному кордоні бази НАТО.
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верить как в еврейского бога-яхве? Лучше знать , чем верить
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Все правильно. Нужно поддерживать дискуссию. Пока страной управляют люди ничего общего не имеющие с гражданами Украины, надо просто подождать.
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Пусть дискутируют, в будущем все может быть, а пока ЕС представляет для Украины чистое зло, Украине нужно еще пережить последствия европейских ценностей навязываемых венецианской комиссией и сделать так, чтобы работала ассоциация, которую с таким трудом подписали.
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Чистое зло , а можно поподробнее? Или русиш швайне факты назвать не может !
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Я живу в Дании с 1992 года , и хочу сказать что у меня больше уважение к скандинавов . Эти люди действительно очень правильнее , у меня сложилось такое мнение о них , что они живут по Библии , не словами о Библии как в Украине, а делом .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно поддерживать дискуссию о членстве Украины в ЕС, - спикер парламента Швеции Алин
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