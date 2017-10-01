 Нужно поддерживать дискуссию о членстве Украины в ЕС, - спикер парламента Швеции Алин

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Эспрессо.TV", об этом заявил спикер парламента Швеции Урбан Алин во время выступления на "Рижской конференции-2017".
"Страны Северной Европы и Балтии должны быть тем голосом в Евросоюзе, который будет призывать быть более открытыми к глобализации... Мы должны быть во главе дискуссий о том, что страны имеют право быть членами ЕС. Я говорю про такие страны, как Украина и Молдова", - сказал Алин.
Он отметил, что выступает против любых призывов о закрытии границ, ведь люди, которые приезжают в страны Скандинавии и Балтии, могут воочию увидеть преимущества интеграции.
Алин также отметил, что в настоящее время в Евросоюзе никто не имеет желания говорить о расширении, хотя подобный отказ от дискуссии, по его мнению, большая ошибка.
"В определенный момент в будущем будет хороший период для расширения ЕС и мы должны продвигать эту идею", - добавил спикер.
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Возымели ся в духе всевышнем...
Читайте ВЕДЫ.. там прописано все..
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Марнування харчів.
)))
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(от зачем Вы это написали?)
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Не нужно . Нам пока хватит ассоциации и безвиза . А там , посмотрим ...
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Украинцы будут в Европе.
Или полноправными членами Евросоюза, или механиками на руських танках.
Мы уже были внеблоковыми. Результат - сегодняшний день и положение в стране.
У страны и ее жителей должна быть позитивная цель.
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царяпрезидента... Где интересно формируются новые люди? Вне общества, которое только в ожиданиях доброго президента?
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За кого он агитирует или кого он выдвинет? Это Саакашвили сказал - перетягивайте меня к себе......
Его результаты в Грузии были после 8 лет его правления, при абсолютной власти, а Порошенко должен всё сделать за 3 года и при этом Порошенко занят возвращением территорий, чего не делал Саакашвили, и совершенно других территорий, с точки зрения связанности экономики, чем грузинских.
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Нехай звикає. Краще тут, ніж в житті.
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