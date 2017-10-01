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 Политика Украины
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 Депутат Госдумы России Тайсаев побывал в Донецке на премьере фильма "Крым"

крым карта

В неподконтрольном Киеву Донецке при участии депутата Госдумы России Казбека Тайсаева состоялась премьера российского фильма Алексея Пиманова "Крым".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.

Также сайт со ссылкой на сепаратистские сообщает, что были опубликованы фото, на которых Тайсаев находится в зале донецкого кинотеатра "Звездочка" вместе с главой Компартии "ДНР" Борисом Литвиновым.

В России 28 сентября в широкий прокат вышел фильм "Крым" Алексея Пиманова. Действие картины разворачивается весной 2014 года, а в центре повествования - любовный роман журналистки из Киева и жителя Севастополя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК

Режиссер Алексей Пиманов с 2014 года является персоной нон грата в Украине - он попал в санкционный список, в который входят другие российские журналисты и артисты, которых Киев считает пропагандистами.
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Казбек вообще-то должен пастись на Казбеке....
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Это тот "хороший человек", про которого писал Иванов?
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депутат Госдумы России Казбек Тайсаев...

Очередное подтверждение...кацапоидной орды...
Глаз узкиий ... Значит руззззззкий....
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терорист з групіровки "КПРФ" відвідав терористів "ДНР". Хезбола з Хамасом теж співпрацює, нічого дивного немає
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Вот и Кавказ в Миротворцах... Антон негодуе..
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Ещё один православный славянский брат...
У лишнехромосомных давно крыша съехала и они на ней уже как петухи сверху сидят и в неё ходят...
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Теперь у Пиманова на очереди двухсерийный фильм "Лугандон". 1-я серия: "ЛНР", 2-я серия: "ДНР"
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нет ,филэм о том как она забрала его в Киев ,надела трусики,распяла и сьела вместе со снегирями...но уши на память прицепила к своим в качеатве серёжек...и теперь она с любимым не расстаётся...
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цитировать хуйла это конечно моветон,но выражение "мухи-отдельно,котлеты -отдельно" подходит
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Почему Украина не вводит санкции против тех,кто посещает террористов ? Или это не так ?
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Центр Москвы -- сегодня !!! Орда и есть Орда -- и не надо рассказывать сказки о БРАТЬЯХ в Украине !!!
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Немного не в тему, но мысль, мне кажется, стОящая:
Вот, собираемся вводить въезд в Украину свинособак по биометрическому паспорту. Понятно, зачем это делается, ведь рабов могут воровать друг у друга, сами могут пуститься в бега и т.п., поэтому требуется каждого метить трудно фальсифицируемыми бумагами.
Но это требует немалых финансовых затрат с нашей стороны на оснащение пунктов учета рабов соответствующей техникой. Гораздо проще и дешевле каждой свинособаке выжигать на лбу клеймом нечто подобное VIN-коду, используемому для маркировки автомобилей. Видно невооруженным взглядом, раба в базе можно будет проверить чуть ли не с любого телефона, и, главное, цена вопроса весьма дешевая...
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каждому кацапу обязательное чипирование и намордник за счет правительства Гройсмана
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РЕТРОВЗГЛЯД. Жириновский рассказал о планах евреев, когда еще «не знал», что сам еврей ВИДЕО кому интересно посматрите на кавказцентер
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Там еще были депупаты госдуры Рулон Обоев и Ведро Помоев.
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***
Смотрел недавно с малым Карлсона.
Удивительно актуально: у Карлсона на спине спиннер,
а кошку Фрекен Бок зовут… Матильда.
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"от винта! от винта! кричал Карлсон, отбиваясь от гомосексуалистов"
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А был бы визовый режим можно было бы сделать этого депутата невыездным, как и всех тех кто посетил Крым
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смотреть кино про "Крым",
сегодня ты приехал на Донбасс,
а завтра ты на "Миротворце",
с хештегом "#3,14рас"
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У Сирії загинув командир 61-ї окремої Кіркенеської бригади морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ Валерій Федянін, повідомляє його товаришів по службі.
Згідно з повідомленням, полковник підірвався на фугасі під час виконання бойового завдання. Із зони конфлікту його евакуювали в Москву в військовий клінічний госпіталь імені Бурденка, однак від отриманих ран Федянін помер.
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Ну, і нафіга нам треба те Шо куди та для чого кацапсяча вата їздила? Ну приїхало падло до іншого падли...
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Ну просто афігеть яка новина! Якийсь грьобаний касбек прихав на дамбас.Та і чорт з ними обома...
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В честь Казбека,назвали террикон,та открыли остановку,короче
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Госдумы России Тайсаев побывал в Донецке на премьере фильма "Крым"
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