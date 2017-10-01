 Депутат Госдумы России Тайсаев побывал в Донецке на премьере фильма "Крым"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.реалии.
Также сайт со ссылкой на сепаратистские сообщает, что были опубликованы фото, на которых Тайсаев находится в зале донецкого кинотеатра "Звездочка" вместе с главой Компартии "ДНР" Борисом Литвиновым.
В России 28 сентября в широкий прокат вышел фильм "Крым" Алексея Пиманова. Действие картины разворачивается весной 2014 года, а в центре повествования - любовный роман журналистки из Киева и жителя Севастополя.
Режиссер Алексей Пиманов с 2014 года является персоной нон грата в Украине - он попал в санкционный список, в который входят другие российские журналисты и артисты, которых Киев считает пропагандистами.
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Очередное подтверждение...кацапоидной орды...
Глаз узкиий ... Значит руззззззкий....
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У лишнехромосомных давно крыша съехала и они на ней уже как петухи сверху сидят и в неё ходят...
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Вот, собираемся вводить въезд в Украину свинособак по биометрическому паспорту. Понятно, зачем это делается, ведь рабов могут воровать друг у друга, сами могут пуститься в бега и т.п., поэтому требуется каждого метить трудно фальсифицируемыми бумагами.
Но это требует немалых финансовых затрат с нашей стороны на оснащение пунктов учета рабов соответствующей техникой. Гораздо проще и дешевле каждой свинособаке выжигать на лбу клеймом нечто подобное VIN-коду, используемому для маркировки автомобилей. Видно невооруженным взглядом, раба в базе можно будет проверить чуть ли не с любого телефона, и, главное, цена вопроса весьма дешевая...
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Смотрел недавно с малым Карлсона.
Удивительно актуально: у Карлсона на спине спиннер,
а кошку Фрекен Бок зовут… Матильда.
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сегодня ты приехал на Донбасс,
а завтра ты на "Миротворце",
с хештегом "#3,14рас"
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Згідно з повідомленням, полковник підірвався на фугасі під час виконання бойового завдання. Із зони конфлікту його евакуювали в Москву в військовий клінічний госпіталь імені Бурденка, однак від отриманих ран Федянін помер.
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