 Международный день пожилых людей: правительство настаивает на принятии пенсионной реформы

"В нашем государстве проживает 12 млн. пенсионеров, которые заслуживают достойных условий жизни.

Именно поэтому Правительство, путем пенсионной реформы, стремится восстановить социальную справедливость. Реализация реформы позволит осовременить пенсии, повысить их, а также обеспечить бездефицитность Пенсионного фонда. Надеемся, народные избранники уже в ближайшее время поддержат такое решение, - сказано в поздравительном сообщении. -

Здоровья, мира, семейного уюта и долгих лет жизни, дорогие наши пенсионеры".