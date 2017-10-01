 Международный день пожилых людей: правительство настаивает на принятии пенсионной реформы

Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день пожилых людей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Правительство опубликовало поздравление с праздником.
"В нашем государстве проживает 12 млн. пенсионеров, которые заслуживают достойных условий жизни. Именно поэтому Правительство, путем пенсионной реформы, стремится восстановить социальную справедливость. Реализация реформы позволит осовременить пенсии, повысить их, а также обеспечить бездефицитность Пенсионного фонда. Надеемся, народные избранники уже в ближайшее время поддержат такое решение, - сказано в поздравительном сообщении. - Здоровья, мира, семейного уюта и долгих лет жизни, дорогие наши пенсионеры".
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- извините, как звучит тема вашего доклада?
-«черные дыры»!
- да? а вы - астроном, экономист или... проктолог?
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А так, это видимость бурной деятельности..лицемерные мрази..........
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Ну конечно, правительство печётся о пожилых людях.
гройсману СПАСИБО!
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