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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10597) пенсионеры (642) пенсионная реформа (1017) пенсия (1687) праздник (1616)

 Международный день пожилых людей: правительство настаивает на принятии пенсионной реформы

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Кабмин опубликовал поздравление к празднику.

Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день пожилых людей. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Правительство опубликовало поздравление с праздником.

"В нашем государстве проживает 12 млн. пенсионеров, которые заслуживают достойных условий жизни. Именно поэтому Правительство, путем пенсионной реформы, стремится восстановить социальную справедливость. Реализация реформы позволит осовременить пенсии, повысить их, а также обеспечить бездефицитность Пенсионного фонда. Надеемся, народные избранники уже в ближайшее время поддержат такое решение, - сказано в поздравительном сообщении. - Здоровья, мира, семейного уюта и долгих лет жизни, дорогие наши пенсионеры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман поздравил учителей: "Для меня это особенный праздник - мой дед и моя мама были педагогами"

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Депутатам еще распределить матпомощь себе любимым надо, потом просмотреть какие статьи бюджета недопилили, конец года ити его мать, а вы тут со своими зажравшимися пенсионерами. Пусть лобстеров доедают, паразиты старые!
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Ніякого збільшення пенсій під час війни бути не може, якщо в Пенсійному Фонді з'являються додаткові гроші, то це має призводити до автоматичного зменшення державної субсидії пенсійному фонду 146 млрд грн і жодним чином не може бути причиною для підняття пенсій!
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Угу. Пожилые люди ваш день пришел. Переодевайтесь в чистое и ложитесь. Гнойсман будет сейчас рехворму над вами проводить, с трех пенсионеров сделает одного. Патамушта осень денег хочется от МВФ.
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Есть результаты голосования, там видно кто провалил повышение пенсий.
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Не хотят голосовать, опАзиционеры, воны и прочая шобла - чем хуже тем лучше для них.
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Повышение пенсий может быть спокойно принято постановкой Кабина. Для этого не нужно голосование ВР, как не надо оно было для упыриного повышения тарифов. Так что не суньте сюда ваши шоколадные манипуляции и шантаж
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Повышение это уменьшение коеффициента стажа с 1,35 до 1, то есть четверть пенсии тю-тю. Так что Педалик не педаль тут, лижи тихо!
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Це юлька-вароффка сяка-така зробила 1.35. Атмєніть!))
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ой угомонитесь шлюхоботы, вы себя так ведете как будто при вашей святой - пенсны по миру путешествовали, а теперь бедные стали. Чмошные врунишки. Пенсионеры с голоду мрут, а эти дауны коофициенты высчитывают. Лишнехромосомные не иначе.
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Не знаєш - не кажи. Варовка робила індексацію пенсій.
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да это все ыдовЬски вытребеньки типа давайте под видом рейФхормы украдем очередной транш МВФ нам бабки.... а вам гемморой и проценты... ублюдочное племя рабов Египта пора строить "пионерские лагеря" с колючкой и вышками и сказать ыдам -что каждому --свое... это СВОЕ-КАЖДОМУ ЫДЕНКУ
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Дык нахрена тогда весь это сброд, воны и русни в раде. А узаконить ежегодную индексацию тоже кабмин может? Или шлюхоботы оставляют себе возможность для маневров после прихода к власти пророссийских мразей?
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А ша пенсии разве повышали??? А я думал трудовой стаж повышали и пересчет пенсий. Нужно следить за руками етой власти. Когда проголосовали за отмену налогообложения максимальных пенсий которые получают чиновники и судьи, то все прошло как по маслу у етой власти.
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Принцип призначення пенсій для всіх громадян України повинен бути однаковим.. І для президента, і для депутата ,і для судді, і для прокурора, і для бабусі із глухого села.. Все інше - від лукавого..
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Нет, они так не считают. По их видению пенсии - это для электорального быдла. А для себя, любимых, они придумали пожизненное денежное содержание, которое под действие пенсионного закона не подпадает. И суммы там выплачиваются на порядки большие, чем будут даже "осовремененные" пенсии.
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Пенсія 80% від окладу для чинуш мотивувалась тим що у них тоді були малі оклади, ненормований робочий день та інша лабуда. Зараз розклади інші, а 80% так і залишились.
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ту писионную рехворму что вы проталкиваете засуньте себе в сраку барыги какаовые
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Это желание сделать пенсии на четверть меньше! Экономия пенс фонда.
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Надіємося,що народні обранці скоро таки вже вдавляться ... Всі до единого...Разом з урядом...
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Вероятно возраст повысят... Петя не может жить без транша..
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Просто интересно - а как это повышение сделает жизнь пенсов достойной?
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никак,к пенсионерам нужно идти в каждый дом.
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Хто в змозі купити той же часничок або зелень в бабусі - купуймо в них.. Торгові мережі це переживуть..Підтримаймо бабусь!
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Наше правительство может только предложить умереть достойно. Каждый пенсионер который окочурится до нового года получит орден от Гнойсмана.
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от это поздравил!
***

- извините, как звучит тема вашего доклада?
-«черные дыры»!
- да? а вы - астроном, экономист или... проктолог?
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Реформи може проводити влада, котра має довіру народу.. Якщо влада не має довіри народу, та не несе на собі тягар реформ разом з народом - реформ не буде, буде "імітація" реформ або "мантри" про реформи..
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"А жрали бы меньше, и пенсии бы хватало." -- Ваш Рева.
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Правительство воров,убийц,лжецов и подонков настаивает на ГЕНОЦИДЕ !!!!
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каралевская и юлька сказали что катигорически голосовать не будут
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Если бы Пеця и Грося захотели,то приняли,ведь в ублюдочной Раде большинство за ними..
А так, это видимость бурной деятельности..лицемерные мрази..........
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а без пенсионной реформы, пенсии не подымаются? как это делали другие руководители Кабмина на протяжении десятилетий,обычным постановлением?
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Барыжный лохотрон,а не реформа.Пенсии должны быть проиндексированы и повышены по закону без всяких хитровые..аных рехворм.Пи..ары.
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Пенсионеры все на Киев.От пули легче умирать чем от голода.
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Манипулирование людьми от правительства нам не нужно. Нет в новом законе реформы.
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Как же они, суки, достали прикрывать повышение пенсионного возраста, мизерным повышением пенсии
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Не майте людей за дурнів. Сьогодні дали кістку подихаючому Бобику, зате завтра у Сірка відберуть миску з баландою. От така суть "пенсійної (пекельної) рехворми"! Я пенсіонер, але не хочу, щоб за ті жалюгідні, такі, що знцінюються щоденно, гривні, на які "підвищать" мою пенсію, у подальшому люди похилого віку конали з голоду і від хвороб, "зменшуючи дефіцит пенсійного фонду". Задумайтесь, прорахуйте!. Разом з "медичною рехвормою" це - свідоме ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ людей похилого віку, а за статтею ККУ - "ВБИВСТВО". І знову офшорам і дерибану нічого не загрожує.
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Что бы все жиды жили по этой принимаемой их же единоверцами и без дополнительных сугубо еврейских (через Израиль?) субсидий, пенсионной реформе! Интересно, долго ли у них хватит терпения.
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Так не Кусякам потрібно млр. давати а людям у яких ці гроші вкрав. по словам Луценка , Янек
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Если правительство настаивает, значит ЧТО?
Ну конечно, правительство печётся о пожилых людях.
гройсману СПАСИБО!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународный день пожилых людей: правительство настаивает на принятии пенсионной реформы
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