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 Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС

калиновка

За время ликвидации последствий пожара в Калиновке два человека получили травмы, погибших нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "112 Украина" сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Винницкой области Александр Кутовой.

"В медицинские учреждения, в результате взрывов на арсенале попали два человека. У них были переломы от взрывной волны. Информации о том, что есть угроза их жизни, сейчас нет, они идут на поправку. Можно сказать, что удалось избежать самого худшего - человеческих жертв", - отметил Кутовой.

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Он добавил, что на данный момент за полдня в районе Калиновки можно услышать 1-2 взрыва.

"Эти взрывы не несут угрозы жизни людей. Привлечено 108 человек и 41 единица техники", - добавил представитель ГосЧС.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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Хто відповість за Калинівку? Хто відповість за інші знищені склади ЗСУ?
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ща порохосуинни зайдут,заспамят,жалобу накатают - єто и будет весь ответ.
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Власть, которая может все, обнаглевшая до предела, думает, что она вечная будет и безнаказанная.
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от кого скрываешься,кацапка?надеюсь не ревнивого мужа?
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офшорный и ко - это гнилая отрыжка дважды не судимого
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Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС - Цензор.НЕТ 907
Шкварки News‏ @ShkvarkiUA 5 ч.5 часов назад

- Альо! Терміново потрібні жертви!
- Зараз зробимо, шеф.
...
- Загиблі? Від АРТУДАРІВ?! А здохлих мишей і щурів чому не врахували? А тарганів скільки загинуло?!
- Шеф, то буде наступний сюжет. Про масові жертви артударів.
- А-а-а. Ну, ОК.
#медіабляді

Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС - Цензор.НЕТ 7960
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Гыга, ты как не Пономаря, так росСМИ сюда с какой целью таскаешь? Кстати, там правда погибло очень много домашних животных, не вижу в этом ничего смешного.
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Гыглик - первый патриот . А ты - кремлевский агент
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Шо ты мене гыгыкаешь ? Гыглик несет в массы все светлое и красивое - нашего великого пророка Пономаря !
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Хорош пророк.)))) Сидя в Торонто стрижет бабки с туповатых украинцев))))
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Шо ты можешь понимать ? Пономарь должен хорошо питаться , мы же не можем себе позволить , шоб наше светлое сонечко Пономарь голодало ...
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А ты уже перечислил деньги на издание новой книги этого уникума или новой партии кофе "Пономарио"? Нет? Тогда нам с тобой не по пути!
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Я все перечислил дважды . Я даже эсэмэски по 5 гривен на армию до сих пор отправляю , скоро клавиатуру на телефоне задрокаю
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смешного ничего,кроме того,что нтн украинский канал,а не кацапский
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Только если твоя картинка с официального сайта телеканала. Потому что диалог над картинкой чисто кацапский.
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Уже посмотрела. Ссылки, что эта картинка с официального сайта нет.
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на скрин экрана в правом верхнем углу посмотри...
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Гыга, не тупи. Это делается легко и просто. Вот ты эту картинку где взял? На официальном сайте?
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Интересно, а кого нибудь из лампасников или папахников из ГШ посадят на цугундер за свою воровитость или откровенное предательство ? Или их наградят очередными званиями за тушение кацапской провокации в Калиновке, как любіх друзів олигархов нами керуючих?
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Где хоть в одной цивилизованной стране на такие происшествия не было бы ни одной отставки и никто не понес бы наказание?
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вот и мо рф отставки муженка требует...совпадение?
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До чого тут кацапи? Ну дуже вже примітивно Гиг.. Знову ніхно не понесе відповідальності? Ти це підтримуєш?
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целиком с тобой согдасен,кроме одного...конечный результат.если результат нравится хуйлу-то это не мой результат. так понятно?
а так да,благими намерениями можно дороги мостить.только не мешало бы узнать,куда та дорога ведет.
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Гиг - хто відповів за Сватове, хто відповів за Балаклію? Ось так буде і з Калинівкою.Але доведеться Петрові прийняти на себе негатив суспільства , щодо нездатості притягнення до відповідальності винуватців , а не "шісток" і "стрілочників".. Згадай часи Горбачова - теж було все гірше і гірше, і ніхто не ніс за це відповідальності..
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меня сильно поражает как можно защищать барыг и их хенералов ведь практически все имеют военных родственников и прекрасно знают как штабные крысы пилили и пилят нашу родину. а после уничтожения улик уже на 4 складе находятся опущенцы которые их покрывают... земля будет под вами гореть.
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кацапка ,кому интересны твои ихтамнетовские ваеные родственники?
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****
Нет уж, извините! Но если говорить объективно,
то во взрывах на украинских складах боеприпасов виноваты
вовсе не "беспилотники", а "бесхребетники" из СБУ, МО и Генштаба..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС
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