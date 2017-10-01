 Во время ликвидации последствий пожара в Калиновке еще два человека получили травмы, – ГосЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "112 Украина" сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Винницкой области Александр Кутовой.
"В медицинские учреждения, в результате взрывов на арсенале попали два человека. У них были переломы от взрывной волны. Информации о том, что есть угроза их жизни, сейчас нет, они идут на поправку. Можно сказать, что удалось избежать самого худшего - человеческих жертв", - отметил Кутовой.
Он добавил, что на данный момент за полдня в районе Калиновки можно услышать 1-2 взрыва.
"Эти взрывы не несут угрозы жизни людей. Привлечено 108 человек и 41 единица техники", - добавил представитель ГосЧС.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Шкварки News @ShkvarkiUA 5 ч.5 часов назад
- Альо! Терміново потрібні жертви!
- Зараз зробимо, шеф.
...
- Загиблі? Від АРТУДАРІВ?! А здохлих мишей і щурів чому не врахували? А тарганів скільки загинуло?!
- Шеф, то буде наступний сюжет. Про масові жертви артударів.
- А-а-а. Ну, ОК.
#медіабляді
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а так да,благими намерениями можно дороги мостить.только не мешало бы узнать,куда та дорога ведет.
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Нет уж, извините! Но если говорить объективно,
то во взрывах на украинских складах боеприпасов виноваты
вовсе не "беспилотники", а "бесхребетники" из СБУ, МО и Генштаба..
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