 Минобразования уже предложило новый подход к стипендиям, - Гриневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Обозреватель" сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.
"Пока подход по академическим стипендиям строится на рейтинге. Мы уже внесли проект постановления Кабмина, где урегулировали некоторые технические вопросы. Например, такой момент: в маленьких группах, где учатся очень сильные студенты, лишь 45% могли получить стипендию. Студенческие организации настояли на том, чтобы мы урегулировали пропорции по каждой специальности. Теперь мы сделаем более широкий подход, когда в пределах факультета будет возможность перераспределять стипендии. То есть в общих чертах по факультету - 45%, а между специальностями можно перераспределять", - рассказала Гриневич.
Министр образования и науки отметила, что в целом стипендии увеличены на 30% и отныне они равны прожиточному минимуму. "Этого показателя нужно и держаться: когда прожиточный минимум вырастет, надо будет увеличить и размер стипендии", - отметила она.
В Украине, по словам Гриневич, академические стипендии получают 40% студентов, 5-7% получают социальные стипендии.
2630 35
Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич(77)
Прошу МОН, чтобы мы не были пассивными "ждунами" и активно защищали свое видение закона "Об образовании", - Порошенко(19)
Украине следует обратиться за оценкой закона об образовании в Совет Европы или Венецианскую комиссию, - Мингарелли(97)
400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 школах в Украине, - Гриневич(25)
Троянський кінь від Гриневич(0)
Гриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств(62)
Встреча с министром Венгрии пройдет в середине октября, с министром Румынии – 27 сентября, - Гриневич после подписания закона "Об образовании"(18)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А если повысится успеваемость, деньги ведь всё те-же?
Ответить
Ответить
Кто-то или через кого-то должен обратить на это внимание.
Насчёт ВУЗов - необходимо разбираться, имея достаточно информации...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как будет реализовано, будет видно, а вот момент, что на разных специальностях учатся студенты с разной степенью подготовки, это факт. На более престижные специальности поступают те, кто лучше учился в школе, такие, как правило, лучше учатся и в ВУЗах.
Ответить
Ответить
Ответить
Ну приезжий талан отучился в университете блестяще, рвётся в науку, а дальше что, если у него жилья в Киеве нет?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хорошо бы если бы Минобразования сначала уже предложило новый подход к самому образованию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить