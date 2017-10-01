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 Минобразования уже предложило новый подход к стипендиям, - Гриневич

гриневич

Министерство образования и науки внесло на рассмотрение Кабинета Министров Украины постановление о правилах начисления стипендий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Обозреватель" сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Пока подход по академическим стипендиям строится на рейтинге. Мы уже внесли проект постановления Кабмина, где урегулировали некоторые технические вопросы. Например, такой момент: в маленьких группах, где учатся очень сильные студенты, лишь 45% могли получить стипендию. Студенческие организации настояли на том, чтобы мы урегулировали пропорции по каждой специальности. Теперь мы сделаем более широкий подход, когда в пределах факультета будет возможность перераспределять стипендии. То есть в общих чертах по факультету - 45%, а между специальностями можно перераспределять", - рассказала Гриневич.

Министр образования и науки отметила, что в целом стипендии увеличены на 30% и отныне они равны прожиточному минимуму. "Этого показателя нужно и держаться: когда прожиточный минимум вырастет, надо будет увеличить и размер стипендии", - отметила она.

В Украине, по словам Гриневич, академические стипендии получают 40% студентов, 5-7% получают социальные стипендии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На стипендии студентам вузов в проекте госбюджета-2018 планируется предусмотреть 6,3 млрд грн, - замглавы Минфина
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Правильно! И так жрете сильно много - перед немцами стыдно за вас!
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да, студенты не только много кушают, но еще и выпивают немножко...
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а Вы не знаете, что студентом не были, благодатное время - пить и жрать, но и еще учиться...
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Та откуда мне знать? Я с малярных работ на кладбищах и продаж нижнего белья на базарах начинал - в премьер-министры готовился, хотел еще контрабандой позаниматься, чтобы, значит, и в президенты, если вдруг что смочь, но передумал.
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Раніше отримували ті, хто здав сесію на 4 і 5, а тепер 45% з однієї спеціальності. Тобто з 30 студентів 13. Незалежно від оцінок. Крім тих, хто перездавав по талонах. На математичних спеціальностях стипендію отримують деколи з одними трійками. Ви кажете неправду, Ви просто ХАМ, Ваші батьки погано Вас виховали...
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Ну значит 5 из 30 студентов магистратуры по менеджменту(причем разных направлений) = 45%. Твои родители тебя научили быть ботом провластным, да, додик?
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Скоро так и будет. Многие считали,что после нововведений с этими 45 процентами студенты на улицы выйдут,но проглотили они, к сожалению. Значит и снизить процент ещё ниже можно.
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Со стипендиями будет тоже, что и с материальной помощью матерям-одиночкам? Барыги такие барыги
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"в пределах факультета будет возможность перераспределять стипендии Источник: https://censor.net.ua/n457621 "

А если повысится успеваемость, деньги ведь всё те-же?
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Точно, что не добавят. Вообще ряд ВУЗов просто нужно убрать.
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Это же необходимо как-то учесть в этом новом подходе.
Кто-то или через кого-то должен обратить на это внимание.
Насчёт ВУЗов - необходимо разбираться, имея достаточно информации...
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У нас в Европе про стипендии не слыхать, это наверное наследие проклятого совка?
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ты бы гугл почитал про отсутствие стипендий в Европе! чтобы врать более убедительнее!!
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Раньше стипендия зависила от успеваемости что хоть как то стимулировало учится лучше а счас учишься не учишься все равно хер получишь! возникает вопрос и в чем тогда смысл стипендии?!!
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"Например, такой момент: в маленьких группах, где учатся очень сильные студенты, лишь 45% могли получить стипендию. Студенческие организации настояли на том, чтобы мы урегулировали пропорции по каждой специальности. Теперь мы сделаем более широкий подход, когда в пределах факультета будет возможность перераспределять стипендии. То есть в общих чертах по факультету - 45%, а между специальностями можно перераспределять", - рассказала Гриневич.

Как будет реализовано, будет видно, а вот момент, что на разных специальностях учатся студенты с разной степенью подготовки, это факт. На более престижные специальности поступают те, кто лучше учился в школе, такие, как правило, лучше учатся и в ВУЗах.


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На каждом факультете есть физики и лирики.Физиков в группе от8 до 15 .Лириков от 15 до 30.Причем у физиков нет никого по контракту,а у лириков контрактников -до 50%Декан естесно распределит степухи на физиков.Мех мат-это не юрка.Гриневич правильно расставила приоритеты.
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ТЫ ДЕКАН? ЧТО УЖЕ В КУРСЕ ЧТО КУДА РАСПРЕДЕЛИТЬ?!! реально напрягают мудаки которые за других решают!!
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ВСё это бессмысленно.....
Ну приезжий талан отучился в университете блестяще, рвётся в науку, а дальше что, если у него жилья в Киеве нет?
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Общага НАНУ - для аспирантов. Кончилась аспирантура и?
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Если ты талант,тебя заберут на Запад ,там дети- тоже лодыри,учиться не хотят..
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У кума дочка в выше учится. Так там всякими "рейтингами" не заморачиваются. Тупо валят, что бы стипендию не платить.
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При этом забываем, что после учёбы учившиеся за счёт налогоплательщиков уезжают зарубеж. Пора вернуться к системе отработки по распределению.
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а еще лучше рабский ошейник и кандалы просто потому что тут родились в садик тут ходили тут школу окончил!! токо такой умный раскажи мне а бюджет он откуда взялся? с марса?
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Минобразования уже предложило новый подход к стипендиям...

Хорошо бы если бы Минобразования сначала уже предложило новый подход к самому образованию.
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Как преподаватель с 20-летним стажем (и бывший студент) - резко против "стипендии по рейтингам". Наличие стипендии и ее размер должны зависеть от личных показателей, а не от показателей одногруппника (или однокурсника). На нашем факультете уже появились случаи, когда некоторые отличники .(сдавшие все зачеты и экзамены в текущем семестре на A) не получили повышенную стипендию, потому что другие отличники получили те же A с более высоким рейтингом - напр., 98% против 95%.
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А рейтинг зависит от личной преданности старосте и декану.
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Рейтинг как раз зависит только от оценок, личная преданность тут ни при чем. Тем более к старосте - это всего лишь один из студентов, к тому же студентам обычно разрешают выбирать старост.
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Чтобы ни кому обидно не было, надо взять и всех лишить стипендии.
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За одну общагу нужно платить пол прожиточного минимума и четверть на дорогу от общаги до вуза и обратно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобразования уже предложило новый подход к стипендиям, - Гриневич
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