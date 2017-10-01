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Все про:Испания (418) референдум (1227) Каталония (25)

 Референдум в Каталонии: на участках начали собираться очереди

барселона каталония

В Каталонии на избирательных участках, где сегодня должен пройти референдум о независимости региона от Испании, начали выстраиваться очереди.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом 1 октября сообщает Reuters.

"В воскресенье утром тысячи избирателей собрались на назначенных избирательных участках, чтобы бросить вызов испанским властям, проголосовав на запрещенном референдуме", - говорится в сообщении.

"Я встала рано, потому что моя страна нуждается во мне. Мы не знаем, что произойдет, но мы должны быть здесь", - сказала журналистам 65-летняя женщина, пришедшая к избирательному участку. Так, возле одного из участков уже сформировалась очередь в 100 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в Каталонии попытаются провести референдум о независимости от Испании

Ранее планировалось открыть 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков должны были обеспечить более семи тысяч волонтеров.
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ну вообще то подобные вопросы должны быть в конституциях стран записаны
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80 процентов населения в ЛЮБОЙ стране это одноклеточное быдло, управляемое политтехногами, работающими в свою очередь на элиты, которые занимаются политикой, формируя такую общественно-политическую модель при который быдло пашет сорок часов в неделю на крупный капитал и не мычит. Остальное от лукавого, если бы все вопросы решались на референдуме то никакое государство не смогло бы существовать.
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Памне право самопредиления должно быть увсех каренных народов а не завезённых искуственно.
Также не вежу нечего страшнога и апаснога в параде сувиринитетов главное что люди должны проголосовать и также новаобразованные гасударства могут вхадить в саюзы.
Например католония хочет пусть праводят и если выйдут то легче будет для абоих стран если астануться то тоже патому что этот вапрос на карню будет закрыть и не будуражить умы людей
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устав оон немного по другому излагает...поэтому туманны перспективы каталонии..ну если они кровью не будут отстаивать независимость
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Аби не було вiйни чи АТО, а так хай голосують, вони ж вiльнi люди.
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Кацапи підривають Іспанію !



Відповідь на арешти в Іспанії роїської мафії!
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навряд.

Обострение национального самосознания
В 2006 году Каталония под шумок только что завершившегося успокоения сепаратистских амбиций Страны Басков сумела повысить автономный статус до нового уровня, превратившись в область, имеющую самые широкие финансовые полномочия в стране. После чего, в полном соответствии с принципом «чем больше есть, тем больше хочется», в Барселоне все чаще и весомее стали говорить и о том, что пора провести настоящую границу с Испанией и стать самостоятельным государством.
В 2009 - 2010 тогдашнее руководство автономного сообщества стало готовить общество к неизбежности расставания с Испанией. В регионе были проведены глобальные социальные исследования - своего рода квазиреферендумы - но законного права менять государственное устройство не имевшие. Что, впрочем, позволило получить точную информацию о настроениях народа и перспективах реализации программы сторонников независимости. Скрытые плебисциты демонстрировали, что идею отделения от Испании разделяют до 90 процентов населения.
На Диаду 2012 года каталонские смутьяны устроили «Марш за независимость», в котором по всей автономии приняли участие полтора миллиона человек. Мадрид выступление каталонцев стерпел без особой реакции, решив, что лучше не заметить события, чем предпринимать что-то в ответ. По правде сказать, правительству Мариано Рахоя было не до сепаратистов: в стране свирепствовал кризис, финансово-банковская система могла рухнуть в любую секунду, безработица росла угрожающими темпами… В общем, демонстрации с каталонскими флагами и освистывание испанского гимна болельщиками «Барселоны» в финале Кубка короля решено было оставить без возмездия, в надежде, что весь пар уйдет в свисток.

НЕ УШЕЛ.
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каталонию никто не пАставит на кАлени! хватит кормит гышпанию! знакомо?
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Так что плохого в этом референдуме?
Зачем его сравнивать с народом даунбасса и крысчанами?
тогда давайте сравнивать с выходом Великобритании из ЕС
чего уж там)))
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Хотят и сравнивают, что еще делать - работать что ли?
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ну счас придет Ирада и детально тебе объяснит все отличия...великобритания--это союз государств типо, и ангия не возражала насчет референдума в шотландии...а в испании все по другому
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дійсно.. у референдумі у Каталонії і у Криму одне спільне -назва..
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А в европейской Украине есть закон о референдуме или ещё не доросли?
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не доросли депутати.

Закон Є і навіть референдум успішно був проведений у 2000 році(про зменшення кількості депутатів до 300 і двохпалатний Парламент).

Але ДЕПУТАНИ НА результати ..."уй забили"...
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пора перемещать эту байду с референдумами в казластан там есть где развернуть эту тему
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кто ж им там даст развернутся то?еще в зародыше всех инициаторов посадят...ну а массово вряд ли там будут выступать
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Скучно мабуть каталонцам жить.Хотят с автоматами побегать.Без света под Градами посидеть
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ну посмотрим, на что они готовы, ради независимости...и на что готов федеральный испанский центр
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Зараз каталоньцi менi,нагадують Британию з Брекситом.Месят воду в ступе,короче
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"Аааааа!!!Бамбас Каталонія корміть всю Україну Іспанію!!!Не дають абларіть на радном язігє!!!У нас чєлюсті не развіти под кастельяно!!!Дайош рехверендум!!!Дайош 146 прОцентов!!!"
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интересно, а как ты кукарекал в 1991 году?или тогда такая школота еще только в проекте была?
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Ти, сявка шмарката,не повіриш.Я не кукарікав,а спокійно,без істерики, на референдумі затвердив пропозицію,запропоновану Кравчуком-Шушкевичем-Єльциним.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРеферендум в Каталонии: на участках начали собираться очереди
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