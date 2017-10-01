 Референдум в Каталонии: на участках начали собираться очереди

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом 1 октября сообщает Reuters.
"В воскресенье утром тысячи избирателей собрались на назначенных избирательных участках, чтобы бросить вызов испанским властям, проголосовав на запрещенном референдуме", - говорится в сообщении.
"Я встала рано, потому что моя страна нуждается во мне. Мы не знаем, что произойдет, но мы должны быть здесь", - сказала журналистам 65-летняя женщина, пришедшая к избирательному участку. Так, возле одного из участков уже сформировалась очередь в 100 человек.
Ранее планировалось открыть 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков должны были обеспечить более семи тысяч волонтеров.
4747 225
Лидер Каталонии Пучдемонт проголосовал на референдуме, несмотря на блокирование его избирательного участка. ФОТО(92)
Референдум в Каталонии: начались столкновения, полиция применяет резиновые пули. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(162)
Глава МИД Испании назвал референдум о независимости Каталонии "издевкой и пародией" на демократию(183)
США не признают референдум в Иракском Курдистане, - Тиллерсон(60)
Разборки в "маленьком ДНР": веселье продолжается(0)
В связи с проведением референдума генпрокурор Испании не исключил ареста руководства Каталонии(109)
Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости(122)
Ответить
Ответить
Также не вежу нечего страшнога и апаснога в параде сувиринитетов главное что люди должны проголосовать и также новаобразованные гасударства могут вхадить в саюзы.
Например католония хочет пусть праводят и если выйдут то легче будет для абоих стран если астануться то тоже патому что этот вапрос на карню будет закрыть и не будуражить умы людей
Ответить
Ответить
Ответить
Відповідь на арешти в Іспанії роїської мафії!
Ответить
Обострение национального самосознания
В 2006 году Каталония под шумок только что завершившегося успокоения сепаратистских амбиций Страны Басков сумела повысить автономный статус до нового уровня, превратившись в область, имеющую самые широкие финансовые полномочия в стране. После чего, в полном соответствии с принципом «чем больше есть, тем больше хочется», в Барселоне все чаще и весомее стали говорить и о том, что пора провести настоящую границу с Испанией и стать самостоятельным государством.
В 2009 - 2010 тогдашнее руководство автономного сообщества стало готовить общество к неизбежности расставания с Испанией. В регионе были проведены глобальные социальные исследования - своего рода квазиреферендумы - но законного права менять государственное устройство не имевшие. Что, впрочем, позволило получить точную информацию о настроениях народа и перспективах реализации программы сторонников независимости. Скрытые плебисциты демонстрировали, что идею отделения от Испании разделяют до 90 процентов населения.
На Диаду 2012 года каталонские смутьяны устроили «Марш за независимость», в котором по всей автономии приняли участие полтора миллиона человек. Мадрид выступление каталонцев стерпел без особой реакции, решив, что лучше не заметить события, чем предпринимать что-то в ответ. По правде сказать, правительству Мариано Рахоя было не до сепаратистов: в стране свирепствовал кризис, финансово-банковская система могла рухнуть в любую секунду, безработица росла угрожающими темпами… В общем, демонстрации с каталонскими флагами и освистывание испанского гимна болельщиками «Барселоны» в финале Кубка короля решено было оставить без возмездия, в надежде, что весь пар уйдет в свисток.
НЕ УШЕЛ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Зачем его сравнивать с народом даунбасса и крысчанами?
тогда давайте сравнивать с выходом Великобритании из ЕС
чего уж там)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Закон Є і навіть референдум успішно був проведений у 2000 році(про зменшення кількості депутатів до 300 і двохпалатний Парламент).
Але ДЕПУТАНИ НА результати ..."уй забили"...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
БамбасКаталонія корміть всю УкраїнуІспанію!!!Не дають абларіть на радном язігє!!!У нас чєлюсті не развіти под кастельяно!!!Дайош рехверендум!!!Дайош 146 прОцентов!!!"
Ответить
Ответить
Ответить