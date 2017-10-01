 В Киеве сегодня ограничат движение на участке Набережного шоссе

С сегодняшнего дня, 1 октября, из-за проведения ремонтных работ будет закрыто движение на участке Набережного шоссе, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении КП Киевавтодор.
"С 1 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто", - говорится в сообщении.
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