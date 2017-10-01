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 Киевские новости
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Все про:дороги (1829) Киев (18277) ремонт (860)

 В Киеве сегодня ограничат движение на участке Набережного шоссе

дороги омелян

Движение перекроют в связи с проведением ремонтных работ.

С сегодняшнего дня, 1 октября, из-за проведения ремонтных работ будет закрыто движение на участке Набережного шоссе, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении КП Киевавтодор.

"С 1 октября в связи с выполнением работ по капитальному ремонту Набережного шоссе движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади будет закрыто", - говорится в сообщении.

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=)) "повезло" тем, кто сегодня будет возвращаться в Киев со стороны Обухова.
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