Гройсман поздравил учителей: "Для меня это особенный праздник - мой дед и моя мама были педагогами".

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил учителей с профессиональным праздником на своей странице в Фейсбук.
"Сегодня - День учителя! Праздник людей, которые приходят в жизнь каждого из нас, казалось бы, временно, но в действительности остаются в ней навсегда. Я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей, тех, кто давал мне знания и закладывал жизненные ценности. Для меня это особенный праздник еще и потому, что мой дед и моя мама были педагогами, - пишет он. - В эти дни, почти каждый год, если только есть возможность, я посещаю свою родную школу, чтобы поздравить своих педагогов. И, хоть на миг, вместе с ними окунуться в счастливые годы своего школьного детства. Приветствуя вас, дорогие наши педагоги, хочу сказать самое главное слово: "Спасибо!". Сил вам, покоя и мира!"
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пусть трусельман - в исраиль валит, нечего пейсатым в Украине делать..
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Педагог известный
Вадик-пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист
Наш Вадик был на все горазд
Он пианист и педагог
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а брехать он у барыги научился ?
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Ох вонь наверное стоит у них там на мордоре... Рабский дух туман стелется.
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Давно замечено, что чем хреновше дела у духовноскрепных в Сирии, тем больше "штабов ИГИЛ" уничтожает МО РФ по телевизору.
Вчера выдалии вообще феерический бред: "2500 террористов уничтожены и 2700 ранены в результате операции сирийской армии и ВКС России."
Ну, не за один день, конечно. Наврать про 5200 боевиков за день даже МО РФ не способно. Это за десять дней. Т.е. всреднем по 520 рыл в день.
Вот только вопрос, а было ли столько боевиков ИГИЛ на правом берегу Евфрата? И кто же тогда усиленно чистит морды асадитам и духовноскрепным южнее Дейр-эз-Зор? Ожившие мертвецы?
Ведь дела там с точностью до наоборот по сравнению с тем, что вещает российский зомбоящик.
28-го числа ИГИЛ захватил и продолжает удерживать практически всю трассу Пальмира - Дейр-эз-Зор. Сухна - главный населенный пункт на этой трассе - окружен и штурмуется бармалеями. Да и к духовноскрепной Пальмире ИГИЛ уверенно продвигается, явно намереваясь охватить её с севера и юга.
Вот так вот. А всё началось с того, что американцы осерчали на )(уйла и Асада, которые начали крошить батон на поддерживаемых ими курдов. Американская авиация перестала бомбить ИГИЛ на правом берегу Евфрата - пусть )(уйло сам с бармалеями там разбирается, раз такой умный. Вот он и "разобрался".
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Мабуть, вони щось не те викладали, якщо гройсман став брехуном, злодієм та має куплений диплом про вищу освіту.
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