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Все про:образование (1693) поздравление (671) праздник (1615) учитель (293)

 Гройсман поздравил учителей: "Для меня это особенный праздник - мой дед и моя мама были педагогами"

гройсман

Премьер пожелал мира и покоя учителям.

Как передает Цензор.НЕТ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил учителей с профессиональным праздником на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня - День учителя! Праздник людей, которые приходят в жизнь каждого из нас, казалось бы, временно, но в действительности остаются в ней навсегда. Я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей, тех, кто давал мне знания и закладывал жизненные ценности. Для меня это особенный праздник еще и потому, что мой дед и моя мама были педагогами, - пишет он. - В эти дни, почти каждый год, если только есть возможность, я посещаю свою родную школу, чтобы поздравить своих педагогов. И, хоть на миг, вместе с ними окунуться в счастливые годы своего школьного детства. Приветствуя вас, дорогие наши педагоги, хочу сказать самое главное слово: "Спасибо!". Сил вам, покоя и мира!"

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Наш Вовик был на все горазд - он пианист и педагог!
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"были педагогами"..... так это они тебя воровать научили?
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А он школу не заканчивал, с 15-ти лет трусами на рынке торговал.
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а вы думали что джидаи слесарями на заводе напильником работают ? Так и у директора базара Вовочки предки пИдагоги.
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гнус-неуч - это позор Украины..
пусть трусельман - в исраиль валит, нечего пейсатым в Украине делать..
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Никто из нормальных учителей не примет поздравления этого подлого человека.
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а что принимать? В этот раз за последние 15 лет - даже премию не дали. А разговоры про микрорайон - так и остались еще одной 1444-й очередной "рихвормай"
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Да с гросей не только на детях но и на внуках...
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а судя по замашкам предки явно были ростовщиками и шинкарями..
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В шумном балагане был завсегдатаем
Педагог известный
Вадик-пианист
Пусть он гениален звезды пусть хватает
Но душою где-то не совсем он чист
Наш Вадик был на все горазд
Он пианист и педагог
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А де це Підагох(злий)? Вітаю з професійним святом.
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Да, учитель не простая профессия как многим кажется.У меня родная сестра учитель.Уже поздравил
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от него зависит формирование личности человека.
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Чудак с тремя классами базарного образования учителей поздравляет,дурдом
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"...были педагогами, но в итоге кровь взяла свое..."
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Лично мне глубоко пох кем были предки этого трусливого самовлюбленного эгоистичного клоуна. Но смотря на его поступки, понимаешь, что слабину дали родители при воспитании
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т.е. и школу закончил фиктивно... (базар все время отнимал)
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Дддааа.... Ботана с внука и сына явно не получилось....)))) Мальчика с ранних лет тянуло на базар
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Это карикатура на бепепешных отпрысков-вылупков ?
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Недопрацювали предки цього "талановитого " вінницького "реформатора" над своїм чадом..
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он вместо школы на базаре гири сверлил - зарабатывал свой первый мильйон...
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Что-то непохож он ...Брешет как всегда. Дед-баба учителя )) Кто их видел ? Кто их знает )
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А тролли, избавленные многих извилин в своей дурной голове, вместо поздравлений учителей, приплели сюда Премьер-Министра. Давайте уже Президента приплетите, ватоголовые. Поздравляю всех учителей. Я бы сам не смог быть учителем. Поубивал бы половину учеников) Шутка) Наснаги, терпения и будущих Биллов Гейтсов)
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Не позорься . шокобот . Ты выйди и среди людей пецю с гросей прославь.Думаю , что на неотложке поедешь в ближайшую реанимацию.
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ученик в благодарность , довел украинских дедушек и бабушек ,как и мам с папами к состоянию бедности
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То ж не його дідусі з бабусями.. То ж не його тато з мамою..
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теперь понятно, почему Ггойсман не осилил ни среднюю школу, ни ПТУ... сапожник без сапог (с).
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на сегодняшний день ему и нечем похвалится поэтому и изрыгивается треп про дедов и бабов. Вот кому и какой интерес до того кем были бабушка и дедушка Гройсмана
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Покойтесь с миром..... ну да, над этим трудится.
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Видать, хреновые с них учителя были, так и не научили вована элементарным вещам: воровать и лгать - это очень плохо. Писал и подумалось, какой длины у наших дятлов во власти были бы носы, если бы при каждом вранье они удлинялись бы, как у Буратино?))))
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Велика подяка Петрові за те, що привів це талановите вінницьке хлопченя на пагорби Печерська..Хвала Петрові..
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поедки гнойсмана были свиньями, как и он сам,
а брехать он у барыги научился ?
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Как и следовало ожидать - разрыв кацапских пердаков.
Ох вонь наверное стоит у них там на мордоре... Рабский дух туман стелется.
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((( как приятно - а админ на цензоре то же индеец) - Премьер пожелал мира и покоя уичтелям.Источник: https://censor.net.ua/n457617))))
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...индеец , когда будем трубку мира курить ?
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еее - жалуйся - шо случилось ? - кто обижает? - какая помощь нужна?)))
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А я давно говорю, что наши педагоги, это настоящие педа**сы и это их порождение. Всё что нужно знать о семействах педагогов, это то, что в третьем поколении у них получаются такие вот премьер-министры без образования. Подумать только, что дедушка учил- недоучил и мама такая же. Чему они учили чужих детей можно только представить. А вы ищите виновных в наших бедах.
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Оффтоп ))
Давно замечено, что чем хреновше дела у духовноскрепных в Сирии, тем больше "штабов ИГИЛ" уничтожает МО РФ по телевизору.
Вчера выдалии вообще феерический бред: "2500 террористов уничтожены и 2700 ранены в результате операции сирийской армии и ВКС России."
Ну, не за один день, конечно. Наврать про 5200 боевиков за день даже МО РФ не способно. Это за десять дней. Т.е. всреднем по 520 рыл в день.
Вот только вопрос, а было ли столько боевиков ИГИЛ на правом берегу Евфрата? И кто же тогда усиленно чистит морды асадитам и духовноскрепным южнее Дейр-эз-Зор? Ожившие мертвецы?
Ведь дела там с точностью до наоборот по сравнению с тем, что вещает российский зомбоящик.
28-го числа ИГИЛ захватил и продолжает удерживать практически всю трассу Пальмира - Дейр-эз-Зор. Сухна - главный населенный пункт на этой трассе - окружен и штурмуется бармалеями. Да и к духовноскрепной Пальмире ИГИЛ уверенно продвигается, явно намереваясь охватить её с севера и юга.
Вот так вот. А всё началось с того, что американцы осерчали на )(уйла и Асада, которые начали крошить батон на поддерживаемых ими курдов. Американская авиация перестала бомбить ИГИЛ на правом берегу Евфрата - пусть )(уйло сам с бармалеями там разбирается, раз такой умный. Вот он и "разобрался".
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А чого ж ти таке тупе-даже диплом і то фальшивий. Сидів би ти на базарі і нам би без тебе краще жилось.
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Ну что вы всё о Гройсмане,да его предках....С праздником,дорогие учителя!!!!Здоровья и благополучия.
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Назначают верных, а требуют как с умных. (о руководстве нашей страны)
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це вони навчили Володю, шо можна за 500 баксів заочний диплом з магістром забацати, навіть не відвідуючи занять?
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Гройсман поздравил учителей: "Для меня это особенный праздник - мой дед и моя мама были педагогами".

Мабуть, вони щось не те викладали, якщо гройсман став брехуном, злодієм та має куплений диплом про вищу освіту.
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С днём медика почему не поздравил? Жена врач...
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господи,так обгадить один-единственный день в году((((((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поздравил учителей: "Для меня это особенный праздник - мой дед и моя мама были педагогами"
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