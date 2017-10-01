 С сегодняшнего дня за пределами города водители обязаны включать ближний свет фар, - полиция

В Украине водители с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения.
"В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар", - говорится в сообщении.
В указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.
За игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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А я спросил а насколько вы компетентны в конструкции автомобиля, вы что представитель завода-изготовителя. От таких слов у него операционка зависла, а я заявил, что некогда и уехал, но обещал вернуться и еще пообщаться
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Весь прикол, что свет фар не надо в городе включать, а только за городом, вот на этом и попадаются, тупо забывая его включать, при выезде за табличку с названием населенного пункта.
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Ээхх, мне бы машинку ! 😄
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