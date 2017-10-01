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 С сегодняшнего дня за пределами города водители обязаны включать ближний свет фар, - полиция

фары

Эта норма необходима для снижения аварийности.

В Украине водители с 1 октября по 1 мая вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар, передает Цензор.НЕТ. Об этом говорится в сообщении Управления безопасности дорожного движения.

"В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар", - говорится в сообщении.

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В указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

За игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.
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дневные ходовые огни включаются автоматически при запуске двигателя...но это на последних моделях, если же колхозил ДХО сам, то надо предусмотреть автоматическое включение, а не отдельной кнопкой включать....
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Видать полицаи плохо видят,хотя,грызунки туда слепых,косых,хромых и даже туберкулёзных набирали,так что ничего удивительного
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Чучело ватнорогое, что за тупой высер? В методичке такого явно нет, поэтому ты решил самостоятельно блеснуть своим "интеллектом". У тебя получилось - ты впечатлил
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А вот говноеды сопливые с методичками начали выползать,кретин ты наш одноклеточный
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По списку лайкающих вижу бригаду лишнехромосомных ватников. Поспали бы подольше в воскресенье - не бережете вы себя, все в трудах, аки пчелы
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О сезонная кормушка открылась. Ментам к зиме жирка надо нагулять.
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А ты не нарушай и никого подкармливать не будеш. Но для "нормальных" пацанов в западло ж свет включить и пристегнутся.
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Бесполезно что либо всепропальщика объяснять. Если бы Жуля или Чурчхелла, или кто-то другой из кремлевских ставленников был президентом, то тогда это было бы правильно.
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А тебе что не ймется порохобот, тебя кто звал. Тут люди про технические вопросы разговаривают, а ты как шавка подгавкиваешь.
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Опять Юля виновата , ну ты и прикукушенный.
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У меня ДХО стоят, но такой проФФесор меня останавливает и с умным видом начинает доказывать, что они не заводского исполнения, поэтому дай чего нибудь.
А я спросил а насколько вы компетентны в конструкции автомобиля, вы что представитель завода-изготовителя. От таких слов у него операционка зависла, а я заявил, что некогда и уехал, но обещал вернуться и еще пообщаться
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согласен, конкретным пацанам еще и сигналы поворота в падлу включать..... остальные доя них - олени отмороженные....
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Штраф 425 грн. Что все до копеечки отправят в бюджет, или будут "договариваться" что бы на месте за 100-200 грн оплатить.
Весь прикол, что свет фар не надо в городе включать, а только за городом, вот на этом и попадаются, тупо забывая его включать, при выезде за табличку с названием населенного пункта.
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За игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.Источник: https://censor.net.ua/n457616
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А безпека на дорозі? Чому тільки з 1 жовтня і тільки за містом? Треба як в цілому в світі, цілий рік і всюди, в місті і поза містом.
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У нас включают в городе в начале учебного года, чтобы видели школьники, после того за лето отвыкли от городского движения.
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Багато хто з водіїв не вимикає світло за містом цілий рік. І я в тому числі.. Для мене - це правильно, незалежно від швидкості. Вже звик так їздити..
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В ЕС круглый год обязательный ближний свет за пределами населённых пунктов,а вот ели ещё и противотуманки включишь в ясную погоду,могут оштрафовать
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Не в ЕС, а только в некоторых странах- в Польше точно да.
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спорное конечно положение в пдд...больше всего необходим свет фар именно в черте населенных пуктов,где более интенсивное движение и множество пешеходов.а за городом наоборот,поспокойнее.
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За городом важнее - при обгонах автомобиль с включенными фарами лучше виден и точнее определяется дистанция до него и т.д.....Люди часто не понимают, что им в лоб выедут , если их плохо видно и трудно определить расстояние до их машины правильно....Идиотов на темных машинах, едущих в туман или дождь даже без габаритов, на дорогах тьма....даже маршрутки полные людей...
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просто это копирование правил евросоюза...но там в населенных пунктах многие проблемы решены-и контроль скорости,и контроль выполнения пдд,и инфраструктура,и дисциплинированность пешеходов.а у нас -не решены
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Это пример правильного копирования - в основе лежит безопастность водителей и пассажиров.Лично я последние 10 лет всегда езжу за городом с включенным ближним светом или дневными ходовыми, не зависимо от изменений в ПДД....Законы физики еще никому обмануть не удалось..
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Вопрос в скорости - т.е. в расстоянии, с которого нужно успеть заметить автомобиль.
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Ну наконец то ! А то едут уже в темноте довбни на габаритах или вообще без всякого света
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Когда в ясную погоду солнце светит во всю, как дебил должен с включенными фарами ездить, это что правильно.
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Ну едь, как дебил, тебе же никто в этом не мешает?
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В Германии без всякого закона (да и не только в Германии) народ ездит - 99% с ближним светом и в день и в городе и за городом , не раз уже было доказано всеми солидными конторами што езда со светом уменьшает аварийность . Так што все европейцы считай дебилы
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Движение зажженных фар при изменении движения/маневре автомобиля в большинстве случаев видно и в солнечный день.
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А в черте города включать мозги и отключать хамство.
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....и для РИНАТА АМЕДОВА...и для ЛЕОНИДА С ДНЕПРА
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идиотская норма, введенная идиотами, для идиотов...
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Белый день. Едет машина фары, чуть видно при дневном свете светятся... и думаешь себе: "Какой идиот это придумал?"
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При будь-якому освітлені сонцем - машину з світлом , видно набагато краще, ніж машину без світла.. Як спереду, так і в дзеркала..
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Дружище , под этот шумок находятся уникумы , которые на дальнем ездят , плюс галогенки глаза режущие. Я таких своим дальним тушу.
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понаставят китайских ламп и слепят твари
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Да, им совсем нечем заняться. Может лучше посадить груш побольше и пусть околачивают.
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"Эта норма необходима для снижения аварийности" --- Дороги нормальные сделайте, и сразу снизится аварийность !! Уроды козлорогие !!
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"Дороги супер, знаки установлены согласно ГОСТ" - счастливому водителю осталось только свет включить...
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Мы и по городу уже несколько лет так ездим ,привыкли и да для винторогих ,давно доказано ,что так безопасней.
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земляки, а чего собственно говоря вы все завелись? ну не хотите - не включайте! у богатых ведь свои причуды.....да и без фар расход меньше и лампы не перегорают.....и оленем отмороженным в глазах других конкретных пацанов выглядеть не будешь, а может и на небо побыстрее остальных!!! блин каждый день смотрю на вас вышивальщиков - как же вы меня своей ездой достали!!!! не включайте, вам уже всеравно ничего не поможет дебилы!
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Вы - смельчак! После стольких постов про дебилов сказать поперёк...
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Тоже не вижу смысла в этом! А дураки в любом случае найдут приключения на свою .опу! Хоть с фарами , хоть без ! 😏
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Уряяяя! Я настроила цифровое ТВ! Сама ! И уже не первый раз ! Все таки я в технике разбираюсь !!
Ээхх, мне бы машинку ! 😄
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС сегодняшнего дня за пределами города водители обязаны включать ближний свет фар, - полиция
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