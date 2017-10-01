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 Политика Украины
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 Посольство Украины в Польше: "Россия использует методы НКВД против украинцев и крымских татар"

сущенко

Посольство Украины в Польше запустило символический флешмоб к годовщине ареста российским судом украинского журналиста Романа Сущенко и обратилось к демократическому миру с призывом оказать давление на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. об этом 30 сентября дипломатическое ведомство сообщило в Facebook.

"Год назад в Москве незаконно арестовали украинского журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко и по сей день незаконно удерживают в российской тюрьме по предъявленным обвинениям. Россия использует репрессивные методы бывшего НКВД против украинцев и крымских татар", - говорится в сообщении.

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Ввиду этого украинское посольство "обратилось к демократическому миру, чтобы оказать давление на Россию, заставить Кремль прекратить нарушать международное право посредством своей агрессивной политики, оккупации части территории Украины и жестокого похищения и задержания российских политзаключенных в России".

Посол Украины в Польще и сотрудники дипведомства сфотографировались с плакатами, на которых написали призыв к освобождению Сущенко.

Посольство Украины в Польше: Россия использует методы НКВД против украинцев и крымских татар 01

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Крупнейший машиностроительный концерн россии - "Тракторные заводы" направлял деньги на
Крым, Донбасс, Сирию, Абхазию, Осетию, Приднестровье и дальше по списку?
Эт как? Механизм опиши
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а какие мы используем методы против своих же граждан, и тем более журналистов?
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пасольства Украины в Польше... а почему не МИД Украины? или климкина заклимкило?
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