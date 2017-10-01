 Посольство Украины в Польше: "Россия использует методы НКВД против украинцев и крымских татар"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии. об этом 30 сентября дипломатическое ведомство сообщило в Facebook.
"Год назад в Москве незаконно арестовали украинского журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко и по сей день незаконно удерживают в российской тюрьме по предъявленным обвинениям. Россия использует репрессивные методы бывшего НКВД против украинцев и крымских татар", - говорится в сообщении.
Ввиду этого украинское посольство "обратилось к демократическому миру, чтобы оказать давление на Россию, заставить Кремль прекратить нарушать международное право посредством своей агрессивной политики, оккупации части территории Украины и жестокого похищения и задержания российских политзаключенных в России".
Посол Украины в Польще и сотрудники дипведомства сфотографировались с плакатами, на которых написали призыв к освобождению Сущенко.
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Эт как? Механизм опиши
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