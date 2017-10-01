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Все про:пошлина (266) торговля (868) Евросоюз (12179)

 Сегодня вступают в силу новые торговые преференции ЕС для Украины

европа

Большая часть сельхозпродукции отныне не будет облагаться пошлинами.

С 1 октября экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине.

Отмечается, что введение новых торговых преференций в ближайшем будущем позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов.

"Это важный знак того, что ЕС и далее оказывает ощутимую поддержку гражданам Украины, самой Украине и ее реформам в экономической и политической сферах. Благодаря Регламенту ЕС относительно автономных торговых преференций Украина в рамках Соглашения об ассоциации сможет осуществлять беспошлинный экспорт в ЕС большее количество сельскохозяйственной продукции. Также в соответствии с Соглашением об ассоциации этот регламент ускорит процесс отмены импортных тарифов ЕС для нескольких промышленных товаров", - говорится в сообщении.

Также читайте: Официальный журнал ЕС опубликовал решение о торговых преференциях для Украины

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Крупнейший машиностроительный концерн России - "Тракторные заводы" объявлен банкротом.
Его долг составляет 1,5 млрд долларов США. Все деньги ушли на Крым, Донбасс, Сирию, Абхазию, Осетию, Приднестровье
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дурня що власна хата палає ...головне що в сусіда хлів згорів ...
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залишилося відповідати встановленим в ЕС стандартам якості і безпеки продукції ...а так все добре
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А кто вам сказал, что по дороге в ЕС кормить будут?
Жить по европейски, подразумевается прежде всего, платить налоги как ЕС и иметь коммунальные платежи с ценами на горючку, тоже соответственно - ну походу уже и сами поняли)
Не зря в Литве с Латвией народу не осталось - ну не прожить там на 400 евро минималки, которую получает 40% работников в месяц. При этом иметь цены в магазинах дороже немецкого Лидла с Алди и только за отопление квартиры отдавать 120 евро...слышал там ждут украинских сварщиков и строителей, так вы не едьте - пропадете...ещё и с зарплатой кинут. Фактов уже немеряно.
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ГЫ. Флаг в руки, небось и аплиециба по латышскому языку есть ( удостоверение на знание госязыка) ?!)) А без этого тебя даже дворником не возьмут)
Ты реально считаешь, что народ с Балтии разбегается от зарплаты в 1000 евро?))
Просвещайся:
В первом квартале этого года на основном рабочем месте нетто-зарплату до 450 евро получали 41,9% работников, что на 1,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление.
В том числе 21,4% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее (20,6%).
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че, лишнехромосомный, КП перепечатываешь? Для тебя, мойщика туалетов, и 500 евро если только не предоставляешь дополнительные услигы ртом многовато
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Что, намекаешь, что в Х***остане лучше, ага. Отвали, гнида кремлёвская !
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Олег Басилашвили:
У меня есть товарищ, живущий в Америке. Он занимается мелким бизнесом. Я его спрашиваю: «Ты платишь налоги?» Он отвечает: «Иногда плачу». «Что значит «иногда»?» - удивляюсь я. «Это значит, что президент у нас умный, - объясняет он. - Дал команду малый бизнес не трогать. Принес 100 долларов - слава тебе господи. Не принес? Ничего страшного. И только если малый бизнес вырастет в большой, вот тут-то с него и будут брать налоги». Это мудрое решение.
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Олигархи станут еще богаче. Рядовому сельхознику эти преференции не светят.
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пэтя от того и бухает безпросветно, рад, что у него такие идейные сторонники ура пэрэможци
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пока я не отрицаю что ты алкаш если ты заметил
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Такие размытые сообщения типа "некоторые", "отдельные", "большая часть"... Нельзя ли по-конкретней о собственно товарах и заодно и квотах на поставку?
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в статье ссылка на сообщение ЕС. Базовый документ тому кому нужны детали тоже не составит труда найти. А вы с какой целью интересуетесь? Фермер?
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а вот брехать не надо... не для Украины, а для ее сверхмонополий...
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а ты пробовал продавать зерновые или мясо?
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сам нет...но близок с такими людьми.кроме красных директоров и бывшей партийной номенклатуры районного,областного звена,оседлавших бывшие колхозы-совхозы есть ведь еще череда более мелких предпринимателей,занимающихся этим бизнесом.и их количество растет.
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ЕС,від сьогоднішнього дня узаконила ще один свій сировинний придаток-український....сировину вивозимо-готову продукцію завозимо....
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та да,это же плохо,когда возобновляемую ежегодно продукцию экспортируем...гораздо лучше гнать невозобновляемые и догосрочно возобновляемые-нефть,газ ,древесину из тайги ,алмазы и пушнину китайцам за полцены
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пушнина как бы возобновляемый ресурс...а древесину и мы гоним за бугор, аж свистит
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не мы гоним,уточняй...патррриоты гонят.те которые за новый майдан,бо злочынна влада не дает копать бурштын и рубать карпаты.
пушнина за год не вырастает,как и деревья.
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Хорошая новость, + реализация для аграриев взамен закрытому рынку русских кидарасов. А для троллей и разной там киздоты опять зрада)
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Цены в Польше, супермаркет Lidl, в злотых:
Ананас 3,98 за 1 кг
Грудка куриная 11,49 за 1 кг.
Фарш индюшатина 4,19 за 500 грамм
Свинина мякоть 9,99 за 1 кг
Индюшатина гуляш 4,39 за 400 грамм
Сосиски куриные 3,49 за 300 г
Молоко 3,2% 1,56 за 1 литр
Йогурт 0,44 за 200г
Огурцы-корнишоны 2,99 за банку 370 мл.
Консерва мясная тушенка, 2,85 за 400 грамм
Кофе 100% арабика, молотый, 5,19 за 250 грамм.
Вода минеральная 0,45 за 0,5 литра.
Арахис жареный, лущеный 11,18 за 1 кг.
Пиво Перленбахер 1,89 за 0,5л
Минимальная зарплата в Польше (уборщицы, сторожа), установленная государством -2000 злотых "грязными".
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если б сразу в баксы или гривны перевел бы, цены бы тебе не было)
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