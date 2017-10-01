 Сегодня вступают в силу новые торговые преференции ЕС для Украины

С 1 октября экспорт из Украины в Евросоюз большинства видов сельскохозяйственной продукции будет проходить без применения таможенных пошлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине.
Отмечается, что введение новых торговых преференций в ближайшем будущем позволит упростить доступ на европейский рынок также для некоторых промышленных продуктов.
"Это важный знак того, что ЕС и далее оказывает ощутимую поддержку гражданам Украины, самой Украине и ее реформам в экономической и политической сферах. Благодаря Регламенту ЕС относительно автономных торговых преференций Украина в рамках Соглашения об ассоциации сможет осуществлять беспошлинный экспорт в ЕС большее количество сельскохозяйственной продукции. Также в соответствии с Соглашением об ассоциации этот регламент ускорит процесс отмены импортных тарифов ЕС для нескольких промышленных товаров", - говорится в сообщении.
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Жить по европейски, подразумевается прежде всего, платить налоги как ЕС и иметь коммунальные платежи с ценами на горючку, тоже соответственно - ну походу уже и сами поняли)
Не зря в Литве с Латвией народу не осталось - ну не прожить там на 400 евро минималки, которую получает 40% работников в месяц. При этом иметь цены в магазинах дороже немецкого Лидла с Алди и только за отопление квартиры отдавать 120 евро...слышал там ждут украинских сварщиков и строителей, так вы не едьте - пропадете...ещё и с зарплатой кинут. Фактов уже немеряно.
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Ты реально считаешь, что народ с Балтии разбегается от зарплаты в 1000 евро?))
Просвещайся:
В первом квартале этого года на основном рабочем месте нетто-зарплату до 450 евро получали 41,9% работников, что на 1,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление.
В том числе 21,4% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее (20,6%).
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У меня есть товарищ, живущий в Америке. Он занимается мелким бизнесом. Я его спрашиваю: «Ты платишь налоги?» Он отвечает: «Иногда плачу». «Что значит «иногда»?» - удивляюсь я. «Это значит, что президент у нас умный, - объясняет он. - Дал команду малый бизнес не трогать. Принес 100 долларов - слава тебе господи. Не принес? Ничего страшного. И только если малый бизнес вырастет в большой, вот тут-то с него и будут брать налоги». Это мудрое решение.
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пушнина за год не вырастает,как и деревья.
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Ананас 3,98 за 1 кг
Грудка куриная 11,49 за 1 кг.
Фарш индюшатина 4,19 за 500 грамм
Свинина мякоть 9,99 за 1 кг
Индюшатина гуляш 4,39 за 400 грамм
Сосиски куриные 3,49 за 300 г
Молоко 3,2% 1,56 за 1 литр
Йогурт 0,44 за 200г
Огурцы-корнишоны 2,99 за банку 370 мл.
Консерва мясная тушенка, 2,85 за 400 грамм
Кофе 100% арабика, молотый, 5,19 за 250 грамм.
Вода минеральная 0,45 за 0,5 литра.
Арахис жареный, лущеный 11,18 за 1 кг.
Пиво Перленбахер 1,89 за 0,5л
Минимальная зарплата в Польше (уборщицы, сторожа), установленная государством -2000 злотых "грязными".
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