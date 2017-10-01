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 Политика Украины
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 Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК

штаб ато

Украинская сторона СЦКК в который раз призывает российскую сторону Общего центра принять возможные меры, применить свое влияние на руководство ОРДЛО и заставить их предоставить письменные гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отмечает, что попытки российской стороны СЦКК, уполномоченным правительством Российской Федерации действовать в интересах соблюдения Меморандума и Протокола Трехсторонней контактной группы, самоотстраниться от выполнения взятых на себя обязательств, недопустимы и носят деструктивный характер. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Попытки российской стороны СЦКК отстраниться и направить украинскую сторону Общего центра к решению вопросов о содействии в предоставлении гарантий безопасности для планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса на прямые договоренности с непризнанным Украиной и мировым сообществом так называемым руководством на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО), являются нелегитимными и неконструктивными", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что ремонтно-восстановительных работ потребует следующие объекты: укрепление противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя третьей очереди на фенольном заводе (в населенном пункте Новгородское Донецкой области) и ремонт газопроводов-отводов к газораспределительных станций, вблизи населенных пунктов Марьинка и Крымское. Тем более, что эти объекты находятся вблизи линии разграничения сторон.

Украинская сторона СЦКК сообщает, что в кратчайшие сроки обеспечила получение гарантий безопасности со стороны Вооруженных Сил Украины по заявкам во время проведения ремонтно-восстановительных работ, в то время, как со стороны ОРДО и Орлоя таких гарантий нет.

"Неконструктивная позиция российской стороны СЦКК и затягивание предоставления по вине представителей ОРДЛО таких гарантий приведет к невозможности выполнить вышеуказанные работ из-за ухудшения погодных условий и обострения гуманитарной ситуации в районах населенных пунктов Марьинка и Крымское, а также росту угрозы чрезвычайной ситуации по загрязнению прилегающих почв и экологической катастрофы в районе населенного пункта Новгородское", - сообщают в СЦКК.

По мнению представителей СЦКК, руководство ОРДО и ОРЛО в очередной раз подтверждают свое игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение минскими договоренностями и стремление к дальнейшему обострению вооруженного конфликта на Донбассе, незаинтересованность в обеспечении экологической безопасности региона, а также восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса.


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Руководство ордло не обязано соблюдать договора, так как нет руководства и договоров.
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А чё логично, козломордые будут подрывать наши склады
- а мы увольнять свое руководство армии, и государства...
Руководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6788
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Шо вы говорите... Теперь - выразим озабоченность....Можно ещё - озадаченность и удивлённость...
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Очень грусно, но разницы в конченности руководств фейков-недостран и независимой Украины становится всё меньше поросякодло пробивает дно за дном ...
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а зачем им что-то восстанавливать?
вы их еще попросите (челобитной) начать асфальт укладывать
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им и так нехило живется нахер еще извилину последнюю напрягать?
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им не до этого ...на международную арену выходят , тоесть выезжают :D

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А-я-яй!Убийцы перед едой не моют руки.Как это можно.Это какой то абсурд. Сразу сделали террористов стороной с которой надо договариваться,а теперь плачут что они не соблюдают договоренности. У них руки аж по шею в Украинской крови терять им нечего.
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Послать им гуманитарку,снизить тарифы,обеспечить бесперебойную бесплатную поставку воды и хлеба...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство ОРДЛО не соблюдает договоренности о восстановлении инфраструктуры Донбасса, - СЦКК
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