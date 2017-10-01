 Трамп продолжил культурные и образовательные санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, направленный на борьбу с торговлей людьми, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Новый проект затрагивает в том числе Россию.
Письмо направлено госсекретарю США Рексу Тиллерсону. В документе указано, что на Россию, Китай, Сирию, Венесуэлу и другие страны накладываются односторонние экономические санкции.
Штаты не будут оказывать вышеупомянутым странам гуманитарную помощь или выделять финансирование в рамках культурного или образовательного обмена. Подобные меры разрешаются, если правительства стран предпринимают действия, не соответствующие американскому законодательству, в отношении торговли людьми. В ряде случаев финансирование может быть выделено.
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Ну прямо с ног свалили...
Теперь уж совсем недолго осталось..
Счет пошел на дни...
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Трамп до сих пор не начал выполнять закон о санкциях против РФ - МакКейн.
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Это как-же? Ножки Буша - все? Подыхай иван с голоду?
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Об этом в комментарии "Обозревателю" сказал ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников.
"Сейчас еще начнется, что называется запасайтесь попкорном. Российская агентура активизируется. Они будут прощупывать места, до которых могут дотянуться. Вы же видите, что, например, сейчас перед учениями "Запад" над Херсоном свободно летал Ка-52. И они будут дотягиваться. Потому что заниматься контрразведывательной деятельностью СБУ не интересно. Им интересно заниматься экономикой", - сказал Колесников.https://www.obozrevatel.com/crime/vzryivyi.htm
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Ахметова с Медведчуком они не трогают.
Обеспечивать монополию табачным концернам экономика?
Хунта, захватившая власть, просто бабки заколачивает...
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(с) Ернестик Макаренко, руццкий поцреот, исперд і просто феєричний довбень.
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економические..єто все,что их торкнет!! голодное пузо!!
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ТРАМП ГОТОВИТ ГЛОБАЛЬНУЮ КОНФИСКАЦИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ КАПИТАЛОВ ПУТИНА 27.09.2017
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....да совершится сие...
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