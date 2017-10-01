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Все про:культура (671) образование (1693) Россия (72469) санкции (6472) США (13515) Трамп (1406)

 Трамп продолжил культурные и образовательные санкции против РФ

санкции

В документе указано, что на Россию, Китай, Сирию, Венесуэлу и другие страны накладываются односторонние экономические санкции.

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, направленный на борьбу с торговлей людьми, сообщает пресс-служба Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112. Новый проект затрагивает в том числе Россию.

Письмо направлено госсекретарю США Рексу Тиллерсону. В документе указано, что на Россию, Китай, Сирию, Венесуэлу и другие страны накладываются односторонние экономические санкции.

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Штаты не будут оказывать вышеупомянутым странам гуманитарную помощь или выделять финансирование в рамках культурного или образовательного обмена. Подобные меры разрешаются, если правительства стран предпринимают действия, не соответствующие американскому законодательству, в отношении торговли людьми. В ряде случаев финансирование может быть выделено.
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Санкції - понад усе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.................................
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Ага! Особенно больно по педерации ударили культурные санкции..
Ну прямо с ног свалили...
Теперь уж совсем недолго осталось..
Счет пошел на дни...
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значит убирать в подъездах после Трампа теперь будет некому
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Если отменят санкции, поможет ли это экономике России?
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нет конечно - санкции ведь им только на пользу и искандеры грустить начнут без санкций
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ПаРаше уже ничего не поможет. Трамп сказал «В морг!»
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прикол в тому, що на педерації немає ні культури, ні освіти. трамп бореться з вітряними млинами
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Штаты не будут оказывать вышеупомянутым странам гуманитарную помощь... Источник: https://censor.net.ua/n457612

Это как-же? Ножки Буша - все? Подыхай иван с голоду?
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Ветеран АТО предупредил: в Украине активизируется российская агентура

Об этом в комментарии "Обозревателю" сказал ветеран АТО, военный эксперт Юрий Колесников.
"Сейчас еще начнется, что называется запасайтесь попкорном. Российская агентура активизируется. Они будут прощупывать места, до которых могут дотянуться. Вы же видите, что, например, сейчас перед учениями "Запад" над Херсоном свободно летал Ка-52. И они будут дотягиваться. Потому что заниматься контрразведывательной деятельностью СБУ не интересно. Им интересно заниматься экономикой", - сказал Колесников.https://www.obozrevatel.com/crime/vzryivyi.htm
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"Им интересно заниматься экономикой" - какой нафиг "экономикой"?
Ахметова с Медведчуком они не трогают.
Обеспечивать монополию табачным концернам экономика?

Хунта, захватившая власть, просто бабки заколачивает...
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там где деньги там и они. а где могут и пристрелить их нет.
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"Трам-пам-пам! Америка наша! Без єдінава вистрела! Не зря Винипух в совєтском мультіке напєвал Трам-пам-пам!"
(с) Ернестик Макаренко, руццкий поцреот, исперд і просто феєричний довбень.
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так санкции - это уже и культурно и образовательно (назидательно то бишь)
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Трамп продолжил культурные и образовательные санкции против РФ, да к тому же назначил Тиллерсона председателем ликвидационной комиссии РФ.
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Одно дело "рисковать жизнью" при кровавой хунте в Украине, другое - вякнуть против власти в родной кацапской гавани.
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Сладкое слово санкции Ток чет непонятно, санкции чтоб Россия людьми не торговала?
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мордва, вам всегда непонятно, непонятливые вы, ракоцапы.
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налякали культурніми санкциями варваров!(
економические..єто все,что их торкнет!! голодное пузо!!
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Почему восторг,рыжий до сих пор не начал выполнять наложенные санкции Конгресса....отмазка для идиотов
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....в конце октября будет - ''ЧУДН_ОЕ МГНОВЕНИЕ"
....да совершится сие...
Трамп продолжил культурные и образовательные санкции против РФ - Цензор.НЕТ 3059
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп продолжил культурные и образовательные санкции против РФ
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