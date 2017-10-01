EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  45  2
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6950) Антитеррористическая операция (17502) наемник (280) наемники РФ (133)

 Сутки в АТО, 20 обстрелов, 3 воина ВСУ получили ранения и травмы,. - штаб

ато

В конце прошллых суток обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 20 раз нарушили перемирие. Украинские военные 12 раз огнем принуждали противника к соблюдению мирных договоренностей. В результате боевых действий один наш боец ​​был ранен, еще двое получили боевые травмы.

Основная активность противника и в дальнейшем сохранялась на Донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Шахты Бутовка, Невельского и Майорская.

Также читайте: Заявления террористов о якобы обстреле оккупированного Докучаевска со стороны ВСУ - дезинформация, - штаб АТО

На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал наших защитников на подступах к Лебединского и Водяного. А с 21.00 и в течение часа боевики били с 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСутки в АТО, 20 обстрелов, 3 воина ВСУ получили ранения и травмы,. - штаб
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти