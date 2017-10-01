 Сутки в АТО, 20 обстрелов, 3 воина ВСУ получили ранения и травмы,. - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 20 раз нарушили перемирие. Украинские военные 12 раз огнем принуждали противника к соблюдению мирных договоренностей. В результате боевых действий один наш боец был ранен, еще двое получили боевые травмы.
Основная активность противника и в дальнейшем сохранялась на Донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики несколько часов из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на юго-восточных окраинах Авдеевки. Украинские бойцы жестко отвечали противнику. Также вечером пророссийские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Шахты Бутовка, Невельского и Майорская.
На Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал наших защитников на подступах к Лебединского и Водяного. А с 21.00 и в течение часа боевики били с 82-миллиметрового миномета, гранатометов и стрелкового оружия по укреплениям сил АТО вблизи Широкино.
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