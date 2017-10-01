 Сегодня в Каталонии попытаются провести референдум о независимости от Испании

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в столице Каталонии Барселоне состоялась демонстрация за единство Испании. Противники референдума разбили окна в здании городской ратуши и попытались сорвать лозунг на каталанском языке с призывом к расширению демократии.
Министерство внутренних дел Испании заявило, что удалось закрыть большинство избирательных участков в Каталонии, только в некоторых помещениях забаррикадировались сторонники референдума. Верховный суд Испании запретил использовать общественные здания для голосования.
Ранее полиция захватила центр телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне, где должны были фиксироваться результаты онлайн-голосования. В Барселону переброшены десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон - сторонник независимости - призвал избирателей принять участие в голосовании. В свою очередь, мэр Барселоны Ада Колау призвала Евросоюз выступить посредником для урегулирования вопроса о статусе Каталонии при любом исходе референдума.
691 54
Полиция Испании опечатала 1,3 тыс. избирательных участков в Каталонии(74)
Иракский Курдистан проголосовал за независимость, - Reuters(53)
В связи с проведением референдума генпрокурор Испании не исключил ареста руководства Каталонии(108)
В испанской провинции Каталония прошли митинги в поддержку референдума за независимость. ФОТОрепортаж(314)
Крым – не Каталония(0)
Партия Додона инициирует референдум о переходе Молдовы на президентскую форму правления(158)
Генпрокурор Испании начал расследование в отношении более 700 мэров каталонских городов в связи с референдумом о независимости(122)
Ответить
Ответить
Xuilo es un hijo de puta.
Слава Украïнi!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На долю Каталонии приходится 25% от всего размера дефицита испанской системы СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ, что соответствует €4,7 миллиардам. Только в период с января по июнь 2017 года этот дефецит составил €1,9 миллиарда, из которых €1,4 миллиарда пришлись на провинцию Барселона, являющуюся лидером по данному показателю.
Прекрасно отдавая себе отчет о сложившейся ситуации, каталонское правительство хотело бы, чтобы пенсии жителям независимой республики, - если таковая вдруг будет образована, - платило центральное правительство.
Ничего не напоминает?!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У вас там что, кроме православного ынтранета уже все запретили?!
Ответить
Ответить
католичкиистерички, который официально навязывается (в "официально истории" и дешевых и тупых сериалах) потомками кастильских УЗУРПАТОРОВ.
Ответить
Ответить
...смущает слово "хата" ...*)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...но шо-то пока нихто не нажился... Новых людей уже года два нет. -- ни одного -- всё старики пашут...
Подняли ЗП на сотку -- тоже никого... ..."может что-то в консерватории исправить?" *)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Каталонія (кат. Principat de Catalunya «князівство Каталонія») - історичний регіон (область) на південному заході Європи, а саме на південному сході Іберійського півострова, етнічні землі каталонцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Каталонія_(історична_область)
Ответить