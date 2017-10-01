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Все про:Испания (413) независимость (236) референдум (1222) Каталония (22)

 Сегодня в Каталонии попытаются провести референдум о независимости от Испании

каталония

На 1 октября в автономной области Каталония (Испания) запланирован референдум о независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в столице Каталонии Барселоне состоялась демонстрация за единство Испании. Противники референдума разбили окна в здании городской ратуши и попытались сорвать лозунг на каталанском языке с призывом к расширению демократии.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что удалось закрыть большинство избирательных участков в Каталонии, только в некоторых помещениях забаррикадировались сторонники референдума. Верховный суд Испании запретил использовать общественные здания для голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия привержена позиции властей Испании по вопросу референдума в Каталонии, - Юнкер

Ранее полиция захватила центр телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне, где должны были фиксироваться результаты онлайн-голосования. В Барселону переброшены десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон - сторонник независимости - призвал избирателей принять участие в голосовании. В свою очередь, мэр Барселоны Ада Колау призвала Евросоюз выступить посредником для урегулирования вопроса о статусе Каталонии при любом исходе референдума.


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Внгую, что референдум ни к чему не приведет.
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¡Viva España unida!
Xuilo es un hijo de puta.
Слава Украïнi!
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У Испании, тоже есть свой даунбасс, но вот "спасителей" нет, повезло
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В Испании проживает около 100.000 ватников с бывшего СэСэСэР, как бы напрягает...
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Іспанський ватник та кримський, то два різних ватника. То як чоботи порівнювати, іспанські та кірзаки. Тому, не напрягайтесь.
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Так ваты хватает везде, это как чума, как раковая опухоль.
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Нічого що в Німечинні близько 3 мільйонів проти ваших 100 тисяч ватанів?
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Будет что-то типа Майдана. Интересно как среагирует Европа.
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Во Франции майдан раздолбали к е*еням.
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Я принципиально не голосую. Вы все равно уродов выбираете.
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Урода выбрали вы, поэтому не голосую я. Но суть в другом - ты даунбасчанин.
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Сложно им придётся, провокаций думаю будет много.
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Испания - это остатки былой и могущественной империи (Кастилии), а все империи рано или поздно рушатся, так что не нужно сравнивать Каталонию с даунбассом и лугандоном, корректно сравнивать с Украином и мордорской империей (бывшим СССР и нынешней "рф")!
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испанская "вата" - это как раз те ИМПЕРИАЛИСТЫ, которые выступает за единения с ИМПЕРИЕЙ!
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да здравствует республика ГРАЖДАН, в жопу МОНАРХИЮ!
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Американских патриотов в период войны за независимость от Британского престола, тоже называли "изменниками и предателями" королю Георгу (как ныне "сепаратистами"), на деле причины в экономике (налогах и бюджете) как и сейчас у Каталонии (она не распоряжается собственными средствами и экономическим потенциалом), у ней есть перспектива развития , а у Испании в целом - нет (чтоб лучше жить, работать нужно лучше, а не сидеть на пособиях и требовать социалки)!
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Ложь и провокация!

На долю Каталонии приходится 25% от всего размера дефицита испанской системы СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ, что соответствует €4,7 миллиардам. Только в период с января по июнь 2017 года этот дефецит составил €1,9 миллиарда, из которых €1,4 миллиарда пришлись на провинцию Барселона, являющуюся лидером по данному показателю.
Прекрасно отдавая себе отчет о сложившейся ситуации, каталонское правительство хотело бы, чтобы пенсии жителям независимой республики, - если таковая вдруг будет образована, - платило центральное правительство.

Ничего не напоминает?!
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плевать кто и чего хочет, независимость предусматривает ответственность, поэтому жить придётся всем по средствам
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я много слушал от кацапов баек, что Украина экономически недееспособно и не проживет сама без москалей, поэтому её нужно "спасть" (саму от себя) - это всё уловки империалистов.
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Испания это унитарное европейское государство, а референдум в Каталонии не более лигитимен чем в Крыму, но вам под прокси веднее конечно...
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Да в задницу это слово как "легитимность", вы знаете историю испанской империи, захватнические и религиозные войны по порабощению соседних народов и превращение их в провинции ИМПЕРИИ тоже были "легитимны", не пишите ерунды, не будьте идиотами и не давайте современным УЗУРПАТОРАМ (которые нынче у власти) себя дурачить!
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Вам под флагом прокси из USA веднее конечно. Прошу прощение за ошибку, но смысл сказанного мною от этого не меняется. А вот от вас ольгинской пропагандой за милю пахнет, ой простите сэр, по вашему это будет за версту!
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нечего меня обвинять в кацапничестве и мордорском империализме (это от вас им несёт), а я просто знаю историю цивилизации и понимаю развитие исторического процесса, при этом руководствуюсь лишь собственной головой и знаниями, а не МНЕНИЕМ "экспертов и аналитиков" в истории.
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Вы собственной головой еще и гвозди можете забивать, попробуйте.
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только Португалии на Перенейском полуострове удалось отстоять свою независимость (от Кастилии) и что они тоже "сепаратисты"?
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Португалия независимое королевство с X века
У вас там что, кроме православного ынтранета уже все запретили?!
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Каталония тоже была независима, но не смогла отстоять свою независимость перед алчными монархами Арагона и Кастилии, дай бог, потомки исправят позор предков и восстановят историческую справедливость!
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меня просто тошнит от того "героического" образа Изабеллы католички истерички, который официально навязывается (в "официально истории" и дешевых и тупых сериалах) потомками кастильских УЗУРПАТОРОВ.
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Вам ольгинским ботам хоть в глаза нассы, для вас все равно "сакральные скрепы".
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...я хату покинул -- пошёл воевать -- шоб землю в Гренаде крестьянам отдать...
...смущает слово "хата" ...*)
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Хата санскрит, потом слово перешло в фарси👦
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Было себе нормальное исламское государство, с неграми воглаве... ...пока евреев не выгнали...
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Все буде Україно! ... у нас больше 5 лимонов рабочих мест некому занять! -- катастрофа реально ... ...работяг не хватает -- на всех уровнях! ... Тож нехай наші хлопці подбаються за гансюків...*)
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Али, у меня на фирме -- а это GEIS! ... 500 евро каждому дадут, кто нового водилу приведёт!
...но шо-то пока нихто не нажился... Новых людей уже года два нет. -- ни одного -- всё старики пашут...
Подняли ЗП на сотку -- тоже никого... ..."может что-то в консерватории исправить?" *)
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Вы путаете с югом Испании.В Каталонии ислама никогда не было.
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Ну и путаю, так шо? -- полюбє все евреи в Израиль свалили из черты оседлости... *)
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Черта оседлости евреев была в Российской Империи. На территории современной Беларуси и Украины.
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Воля народам! Воля людині! Каталонці - окрема нація і вони мають право на самовизначення. Українці 360 років були в кацапському поневоленні. Хіба нам було добре? Хіба ми не мали права бути господарами на своїй богом даній землі? Іспанська влада діє ганебними методами Пукіна і Парашенка з дозволу лицемірної Європи.
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Каталонiя це як Крим, москалику! Нехай щастить!
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Не бачу зв`язку, йолопе. Судячи з твоєї недоумкуватості і хамських манер, кацап сред нас лише ти! У Криму проживають і українці і татари і греки, а Каталонія належить каталонцям
Каталонія (кат. Principat de Catalunya «князівство Каталонія») - історичний регіон (область) на південному заході Європи, а саме на південному сході Іберійського півострова, етнічні землі каталонцівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/Каталонія_(історична_область)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСегодня в Каталонии попытаются провести референдум о независимости от Испании
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