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 Общество, За рубежом
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Все про:дискриминация (74) Польша (4114) прокуратура (3214) уголовное дело (2330)

 Прокуратура в Польше открыла дело против владельца магазина за дискриминацию украинцев

украина польша

Окружная прокуратура в Щецине (Польша) открыла уголовное производство против владельца магазина в Барлинеке за размещение на входе надписи "Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", представитель окружной прокуратуры Иоанна Бирановская-Сохальская рассказала, что прокуратура автоматически инициировала следствие по этому делу сразу после появления информации в СМИ.

Владелец магазина Ежи Битель распорядился снять табличку и извинился за нее. Он добавил, что решение о ее вывешивании было эмоциональным, поскольку имели место кража в магазине, совершенные украинцами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На телеканале в Польше начала выходить украиноязычная программа
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на территории хозяев
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К сожалению, наши граждане ведут себя заграницей довольно стрёмно!
Например, неоднократно наблюдал картину - все чинно стоят в очереди на проезд через сужение дороги. Можно обьехать и справа и слева и по обочине и через "лесок", но все стоят в очереди - видимо, понимают, что это неуважение друг-к-другу лезть вперёд.

Так вот, если кто-то, всё-таки, ломится внаглую - можн даже не смотреть на номер машины - это будет украинский автомобиль! Везде такое говно происходит - просто ппц как не удобно за наших сограждан
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слава богу! украина заселена только укро арийцами!
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А владелец говорит, что уже тридцать лет эта табличка. И вот власть Польши проснулась.
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но в польше до 37 украинцев считали за собак
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не вы,свиньи, а я плохой?
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извини, он был не прав. Свинособака ты. А теперь пшла вон отсюда, водки нет.
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песик, а ще мені дуже подобаються написи на заправках у Фінляндії, які зроблено навмисно кацапською мовою, на них написано на рюзьге "Не срать мимо унитаза и не залезать на унитаз ногами".. Нещасні фіни вже напевно запєкалісь після раша-швайне прибирати свої вбиральні, вони ж бідні не знають, що кацапи по іншому срати не вміють))))
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украинцев называть свиньями странно, ведь наоборот сало считается украинским наркотиком, а вот выражение "русиш швайн" есть, а почему так, может из-за того что порядка нет, мусорят в лесах после пикников, не все доносят мусор до контейнеров прямо у себя же во дворе, как будто проблема пройти десять может больше но всё равно недалеко, вот например -
"В одном из интервью Макаревич рассказал, чем белорусы отличаются от русских. «Разница есть, конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас это отношение европейское, у нас - испорченное кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», - добавил Макаревич. По его мнению, когда «племя все время передвигается, им нет смысла убирать за собой, так как у них завтра будет новое чистое место»." у украинцев тоже бывают такие негативные черты, но всегда ценился порядок в хате, украшенные рушниками стены, беленькие мазанки простых людей, опрятность в одежде и не только, стремление украсить одежду и быт
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ось тут, пєсик, можеш помилуватись, на чистісінькій мокшанській мові))
http://nnm.me/blogs/west_yura/na-avtozapravkah-v-finlyandii-dlya-rossiyskih-turistov-vyvesili-instrukciyu/

Жителям Финляндии приходится бороться с привычками российских туристов

https://point.md/ru/novosti/v-mire/zhitelyam-finlyandii-prihoditsya-borotjsya-s-privichkami-rossijskih-turistov/2

Финская пресса негодует - российские путешественники, заполонившие дороги, магазины и аэропорты страны, не только грубы и бесцеремонны, но и не имеют самых простых навыков пользования общественными туалетами. Даже трехлетние финские дети знают: на унитаз садятся, а не встают ногами. Российские туристы, привыкшие к адской грязи отечественных общественных сортиров, так рисковать своим здоровьем не привыкли.
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поляки наши союзники, а вы мрази - русские ублюдки, идите на хуй
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довелось спілкуватись з поляками свого часу, не буду брехати, дуже давно, років 15 тому. Враження від них залишилось не дуже приємне, як від зустрічі з шахраями. По-перше - вони практично ніколи не були тверезими, по друге, весь час розмовляли про якісь махінації та "навар". Скоріш за все, не всі поляки такі, але, ті, що мені "попались" точно були НЕ шляхетними лицарями))
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Ну прорада так устроена - все люди хорошими не могут быть и не будут . Важно какой ты и как ТЫ себя поставишь .
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ну что ребята, значит Mairis Briedis встретитса с Усиком - будет интересно
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в Италии модно на мотоциклетах сумочки срывать . там же одни цыгане .никогда не ищи в себе недостатки и неставь себя ниже других . избавляйся от комплекса меньшевартости и никогда не опрадывайся .
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правильно, пизди всё из магазинов, а когда тебе будут бить за это ипло, кричи " А мене за шо"?
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ти, дивлюсь, в цій "справі" досвідчений "пользоватЄль"
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Я в Дании и скажу что поляки воры ещё эти . Когда 2012 году был чемпион Европы в Польше, то в Германии по телевизору шла такая реклама : идут 2 немца , к ним подходит поляк и уходит, немец смотрит часов нет . Намёк понятно ? Из за этой рекламы был скандал между Польшей и Германии. Ещё была такая реклама , немец спрашивает немца , поедешь ли в Польшу на чемпионат Европе 2012 . Тот отвечает что да , немец говорит , езжай , езжай , твоя машина уже там . Мол ее поляки уже своровали . Вот так .
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Статьи, лет 10 назад смотрел новости по телику с Польшы , так там показывали что владелец магазина сварил клетку , что бы держать там тех , кто ворует до приезда полиции . Вот так . Так что сами поляки воруют .
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У немцев - любимая поговорка:
"Heute gestohlen - morgen in Polen" (Хойте гештолен - морген ин полен)
Сегодня украдено - завтра в Польше...
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Так и я об этом же. Поляки были затронуты совком. И тоже воруют😏
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Да . Это то вопше пипец . Недавно писали в газете что румуны в Дании воровали на кладбище кресты , что бы сдавать на металлолом. Менты их поймали.
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А вы правда из Дании? Где у них кресты на кладбищах? Про румын не спорю. Достали всех.
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Я тоже на протестанских кладбищах не видел крестов.
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Я тоже на протестанских кладбищах не видел крестов --- в Дании не только есть протестанские кладбище, но и например есть в Копенгагене и русское кладбище.
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Удивительно, но Вы полёте по-русски как в Украине.
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У меня друг в Швеции с 1990 года, но ментально не изменился. В Украине до сих пор каждые полгода идут ментальные изменения. Но это видно тем, кто работает с людьми.
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Это не правда , что в Украине идут вообще какие-то изменения. Я небыл 10 лет , приехал посмотрел , как буто вчера уехал, сегодня приехал . Совдепия! Совдепия!
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А Швеции красивая . Очень мне нравится Скандинавия .
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Но это явно не в Киеве были. Я родился и работаю много лет и работаю с большим количеством людей. Изменения большие, просто Вам они были не видны из-за места и ограниченного общения.
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Я сам видел на Vestre Kirkegård , что сплиты был сорван крест с Иисусом, это католическое кладбище. Пойду туда 1 ноября , могу сфотографировать и фото послать .
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Я в 2002 году занимался металлоломом , и были места где брали все ! И ещё к тому датчане.
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А вы правда из Дании? Где у них кресты на кладбищах? - например русское в Копенгагене.
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У меня в году 2010 бензин из бака слили...
Полицаи сказали - так румыны домой едут...
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Звичайна картина,яка для нас не приємна.Але акцентувати увагу на тому,що крадуть іменно укрїнці це помилка,а промиляються всі не залежно від національності).
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В США мировые звёзды Голливуда попадаются на мелких кражах в супермаркетах .без национальностей . просто звёзды .
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К сожалению это так, хохлов везде не любят. У нас тоже.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПрокуратура в Польше открыла дело против владельца магазина за дискриминацию украинцев
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