 Прокуратура в Польше открыла дело против владельца магазина за дискриминацию украинцев

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", представитель окружной прокуратуры Иоанна Бирановская-Сохальская рассказала, что прокуратура автоматически инициировала следствие по этому делу сразу после появления информации в СМИ.
Владелец магазина Ежи Битель распорядился снять табличку и извинился за нее. Он добавил, что решение о ее вывешивании было эмоциональным, поскольку имели место кража в магазине, совершенные украинцами.
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Например, неоднократно наблюдал картину - все чинно стоят в очереди на проезд через сужение дороги. Можно обьехать и справа и слева и по обочине и через "лесок", но все стоят в очереди - видимо, понимают, что это неуважение друг-к-другу лезть вперёд.
Так вот, если кто-то, всё-таки, ломится внаглую - можн даже не смотреть на номер машины - это будет украинский автомобиль! Везде такое говно происходит - просто ппц как не удобно за наших сограждан
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"В одном из интервью Макаревич рассказал, чем белорусы отличаются от русских. «Разница есть, конечно. Хотя бы даже в отношении к природе. У вас это отношение европейское, у нас - испорченное кочевниками. Кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах: они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», - добавил Макаревич. По его мнению, когда «племя все время передвигается, им нет смысла убирать за собой, так как у них завтра будет новое чистое место»." у украинцев тоже бывают такие негативные черты, но всегда ценился порядок в хате, украшенные рушниками стены, беленькие мазанки простых людей, опрятность в одежде и не только, стремление украсить одежду и быт
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http://nnm.me/blogs/west_yura/na-avtozapravkah-v-finlyandii-dlya-rossiyskih-turistov-vyvesili-instrukciyu/
Жителям Финляндии приходится бороться с привычками российских туристов
https://point.md/ru/novosti/v-mire/zhitelyam-finlyandii-prihoditsya-borotjsya-s-privichkami-rossijskih-turistov/2
Финская пресса негодует - российские путешественники, заполонившие дороги, магазины и аэропорты страны, не только грубы и бесцеремонны, но и не имеют самых простых навыков пользования общественными туалетами. Даже трехлетние финские дети знают: на унитаз садятся, а не встают ногами. Российские туристы, привыкшие к адской грязи отечественных общественных сортиров, так рисковать своим здоровьем не привыкли.
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"Heute gestohlen - morgen in Polen" (Хойте гештолен - морген ин полен)
Сегодня украдено - завтра в Польше...
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Полицаи сказали - так румыны домой едут...
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Іменносаме...
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