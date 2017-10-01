 Глава МИД Сербии Дачич рассказал Рогозину о "большой антироссийской истерии" Запада

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи с вице-премьер-министром РФ Дмитрием Рогозиным.
Темой встречи был сербско-российский гуманитарный центр. Глава МИД утверждает, что запад оказывает на Сербию большое давление из-за центра и вероятности предоставления дипломатической неприкосновенности российским чиновникам в нем.
По его словам, решение о неприкосновенности еще не принято, но Сербия будет действовать в своих интересах.
"Очевидно, есть большая антироссийская истерия в западных странах и все трактуется так, что у России большое влияние в нашем регионе. Запад думает, что влияние вредное. Но я говорил им, что у нас разное впечатление, что влияние других стран, с другой части полушария, более вредно, чем России, - по крайней мере, на Сербию и сербов", - сказал Дачич.
Напомним, ранее премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что если Сербия будет вынуждена сделать выбор между более тесными связями с Россией или вхождением в Евросоюз, официальный Белград пойдет вторым путем.
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