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Все про:Россия (72467) Сербия (182)

 Глава МИД Сербии Дачич рассказал Рогозину о "большой антироссийской истерии" Запада

дачич

Сегодня на Западе существует "большая антироссийская истерия".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи с вице-премьер-министром РФ Дмитрием Рогозиным.

Темой встречи был сербско-российский гуманитарный центр. Глава МИД утверждает, что запад оказывает на Сербию большое давление из-за центра и вероятности предоставления дипломатической неприкосновенности российским чиновникам в нем.

По его словам, решение о неприкосновенности еще не принято, но Сербия будет действовать в своих интересах.

"Очевидно, есть большая антироссийская истерия в западных странах и все трактуется так, что у России большое влияние в нашем регионе. Запад думает, что влияние вредное. Но я говорил им, что у нас разное впечатление, что влияние других стран, с другой части полушария, более вредно, чем России, - по крайней мере, на Сербию и сербов", - сказал Дачич.

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Напомним, ранее премьер-министр страны Ана Брнабич заявила, что если Сербия будет вынуждена сделать выбор между более тесными связями с Россией или вхождением в Евросоюз, официальный Белград пойдет вторым путем.
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одна русафобія !куди неглянь скрізь русафоби
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Ватник пожаловался ватнику, на русофобию А потом они хряпнули за дидов ))
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только что Червоненко сказал что он не нацменьшинство .
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А чего пионэры поют другую песню и губы не совпадают со словами (говорю профессионально)?
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Тоді дайте пояснення до чого ця пісня під моїм коментарем.
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Этот дяденька был бы рад, если бы его губы пришили к жопе хотя бы Рыгозина
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только что червоненко сказал что нужно провести реституцию и поотдавать всё полякам венграм и ещё там кому то. где они берутся эти уроды в Украине ?
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Я когда увидел что оно в Одессе ,после того как оно не прошло собеседование на должность сказало - пусть эта страна горит в огне я афигел просто .оно чмо .
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все у кого россия в друзьях - руки по локти в крови
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РЕТРОВЗГЛЯД. Жириновский рассказал о планах евреев, когда еще «не знал», что сам еврей ВИДЕО кому интересно посматрите на кавказцентер.
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пусть пойдет и пожалуется к своему премьерминистру там бабенка со свободными взглядами на жизнь ...
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сербы есть русские свиньи Центральной Европы.
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Хотят в НАТО и ЕС аж пищат , а тут как бэ...брат Кремль с укором смотрит , невдобняк прям
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Тупие сербы уже не помнят как их Россия кинула , когда НАТО бомбило ?
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Это не истерия, просто конец терпению наступил.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Сербии Дачич рассказал Рогозину о "большой антироссийской истерии" Запада
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