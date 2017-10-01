EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия, Общество
  619  62
Все про:беспорядки (343) задержание (6266) Запорожье (1613) ЛГБТ-сообщество (217)

 Полиция задержала 17 человек, напавших на участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье

лгбт

В Запорожье полиция задержала 17 человек, причастных к нападению на участников Фестиваля равенства и потасовкам с правоохранителями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 60 участников Фестиваля, организованного по инициативе ЛГБТ, собрались в офисном помещении по ул. Сергея Серикова для проведения семинара. Туда подошли около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались препятствовать проведению мероприятия. Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции.

В это время с остановки "Автовокзал" на мероприятие шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из толпы и начали их бить. Когда полиция их разнимала, другие молодые люди воспользовались газовыми баллончиками, петардами и файерами.

Двух девушек с телесными повреждениями доставили в больницу.

В Коммунарское отделение полиции были доставлены 17 человек, часть из которых несовершеннолетние. Возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш равенства в Одессе прошел без нарушений, - полиция

Фестиваль Равенства проходит в Запорожье второй год подряд. По словам организаторов, на мероприятии поднимаются вопросы насилия в семьях, гендерной дискриминации, а также нарушения прав людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
впаяют пусть серьёзные сроки, и не условно, самым агрессивным ради кально настроенным, в следующий раз лишний раз подумают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну эти лгбд явная провокация для общества .ведь всем явно понятно -в Украине питухов ненавидят .это ментально .Семья - ячейка общества .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нормальное общество дома сидит порядок наводит в выходной день или отдыхает с семьёй где-нибудь, или на огороде "отдыхает" убирая его к зиме, полезный отдых на свежем воздухе
 показать весь комментарий
Ответить
 
от и чудненько, так какие проблемы? участники ЛГБТ ни прибегали мешать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та понятно шо нет .они ж бегают человек по десять в окружении тысячи ментов .я тебе не верю .
 показать весь комментарий
Ответить
 
правильно олик-секи их,-мужеложцев, розгами
 показать весь комментарий
Ответить
 
И так проблем по горло, ещё эта петушня повылазила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И так проблем по горло, ещё эта трольчатина повылазила...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну я не тролль . и ещё ни одного человека не видел чтобы он был за питухов . это бред .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А можно статистику где представители ЛГБТ защищают возможность свободного волеизъявления в Украине в условиях агрессии со стороны РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В это время с остановки "Автовокзал" на мероприятие шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из толпы и начали их битьИсточник:https://censor.net.ua/n457605

что за девушки из толпы такие, это не девушки это какие-то злобные коровы бешенные раз бодатся лезут ни с того ни с сего, какое их дело до того как другие живут и какие фестивали проводят
 показать весь комментарий
Ответить
 
В себе на кухні проводь подібні шабаші і трахайся з ким і куди хочеш. Але якого дідька ти на вулицю прешся і вимагаєш, щоб чоловіки сцяли як ти, навприсядки?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"щоб чоловіки сцяли як ти, навприсядки"?

ы.), мне по-правде говоря как-то всё равно как чоловіки будут ... , даже никогда не задумалась, чего это должно волновать) мне просто не нравится грязь тупость и насилие любое, как и любому нормальному человеку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насилие немножко можно ... вот я не отказываюсь от случая - настучать по голове грязным и тупым! Вообще, быть тупым «позорнее, чем быть гомосексуалом ибо первых презирают все, а вторых только те, кого презирают все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня тоже совершенно не волнует кто с кем и куда трахается до той поры, пока не вылазят на улицу особи провонявшиеся спермой в перемешку с говном.
 показать весь комментарий
Ответить
 
це явно якась провокація з цими секс меншинствами я нерозумію суті ходити по місту і кричати там якусь ахінею що їх притісняють їм влада недає там щось робити мол порошенко невиконує гей закони якісь ! там з такими плакатами стояли що я зразу подумав мітинг саакашвілі ! ороче явно опоблок організували
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что они кричат что-то не слышно, плакаты транспоранты есть а чтобы они кричали не слышно зато противники их глотки свои дерут будь здоров, и матерятся, быдло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
матирі дітей хоронять а вони гепаради влаштовують дратують людей 1 це явна провоація
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чиновники воруют из бюджета, а ещё цены никто не регулирует, а ещё зарплаты, пенсии ниже уровня плинтуса и нет необходимой мед. помощи и люди мрут хотя их можно было спасти, население вымирает, чиновники платят баснословные залоги из тех же денег что украли из бюджета
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це все закономірно в нас незбудована країна і немає народу просто стадо яке хоче халяву робити нехочуть пити і красти ! тому так і живем чиновники незнеба побадали це зріз нашого суспільства
 показать весь комментарий
Ответить
 
нет сыворотки от ботулизма, а он давным давно в мире успешно лечится, криминальная обстановка почти как в Колумбии, незаконная добыча янтаря и вырубка деревьев нарушающая экологии и приводящая к катаклизмам природным, вернее не природным а спровоцированным человеком, а деньги за лес, народное богатство, уходят небольшому количеству упырей за кордон, в оффшоры, а в, ще треба продолжать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
країна яка невідбулась а це все наслідки ! дав гречку плєпсу вони проголосували за тебе і грабуй ! вибрати довгого в раду це як так ? а от так дав гречки і плєпс довольний
 показать весь комментарий
Ответить
 
це все накупу ті бурштин риють лісники ліс крадуть чиновники корупцією займаюця хто де може увірвати там і рвуть кусок а ці заробляють гроші провокаціями влаштовуючи якісь марші
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот тут ты прав - лэгэбэдэ точно тут никаким боком - это провокация - и нужно заводить уголовное дело на этих организаторов этой лэгэбэдэ провокации .
 показать весь комментарий
Ответить
 
они не нарушили законы Украины, про акцию было заявлено, всё безупречно, преступники - напавшие на мирную гражданскую акцию, в правовой стране это серьёзное преступление и карается соответственно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет, врать не буду, ..могла бы сыграть но с этого сразу надо было начинать, с позиции непосредственно, а я уже говорила про свою ориентацию, но какая в принципе разница аргументы которые я привожу с любой стороны правильные, но а если б была/был? так надо всё оценивать - если бы быть геем, негром, рыжим тд.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прикука,а в Киеве кто организовал гей-шабаш,давай угадаю,саакашвили,тимошенко,садовый
 показать весь комментарий
Ответить
 
так і ще бойко це шобло провокаторів антидержавне має бути заарештоване
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та хто ж бойка арестует,он же памятник рыгам
 показать весь комментарий
Ответить
 
треба арештовувавти ввести надзвичайний стан і арештувати всіх бойків і ко вону мішу садового ! ну все кодло всі на лагера відправити !а майно націоналізувати і це булоб справедливо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Предлагаю фестивалить по линии фронта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может протестовать против фестивалей по линии фронта? к месту проявлять размахивание граблями, м? агрессивность, а не раскалывать общество ещё и в таких мелочах и нагнетать, ну и портить репутацию страны, в Конституции которой, о, как страны в которой попирается основной закон, почитайте про права граждан и в том числе про право проведение массовых мероприятий
 показать весь комментарий
Ответить
 
радикалы получили заказ на то чтобы показать что у нас не соблюдаются европейские ценности (не бить людей за их секс. ориентацию) и чтобы европа была недовольна и начала отказывать нам в поддержке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас не соблюдаются европейские ценности
Твою мать, трахаться в зад ты считаешь ценностью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ценность - не бить людей за такую куйню. а то христианские начнут тебя на костре сжигать что ты трахаешься не в миссионерской позе
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты свои эротические фантазии лучше оставь при себе... а то не равен час... всякое может быть...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бьют не за секс. ориентацию, а за то, чтобы ты не лазил по улицам демонстрируя низменные инстинкты. Ведь мочеиспускание и каловыделение такая же физиологическая функция организма как семяизвержение. Но почему-то люди посещающие сортиры не рекламируют эту свою способность обществу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
если тебя начнут бить за что ты трахаешься в презервативе, ведь это противоестественно как и допустим секс до брака, то поймешь. думаешь это невозможно, а в некоторых странах можно отгрести за то что ходишь с непокрытой головой, без бороды, те веришь (неверный), не совершаешь молитву, рисуешь людей и животных и так далее
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот кто настоящие голубые, задерживать надо зачинщиков а не нормальных граждан. Может они растроились из-за картины содомитских кривляний, которые напугали маленьких детей? Так это ж самозащита.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ещё скажи что то было 150 прохожих. нормальные люди не идут специально на гей-парад чтобы рожи там бить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дегенераты всех стран соединяйтесь. Старая каббалисткая песня в либерастическом исполнении.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Украине воспроизведена совдепия. На месте поляка дзержинского армян аваков. На месте кагановича гройсман. На месте джугашвили вальцман, сменивший фамилию. Совдепия 2.0 под либерастическим соусом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вместо голодомора - бл*домор, уничтожение народа блудом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в стране духовных педерастов,нет места натуральным педерастам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одни провокаторы против других провокаторов . гы
Никто гомиков не притесняет... Ну не больше, чем женщин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так как там в итоге с пидорасами мусорами в запорожье ?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала 17 человек, напавших на участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти