 Полиция задержала 17 человек, напавших на участников фестиваля ЛГБТ в Запорожье

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 60 участников Фестиваля, организованного по инициативе ЛГБТ, собрались в офисном помещении по ул. Сергея Серикова для проведения семинара. Туда подошли около 150 радикально настроенных молодых людей в масках, которые пытались препятствовать проведению мероприятия. Для охраны общественного порядка было задействовано около 70 сотрудников полиции.
В это время с остановки "Автовокзал" на мероприятие шли две девушки. К ним подошли несколько девушек из толпы и начали их бить. Когда полиция их разнимала, другие молодые люди воспользовались газовыми баллончиками, петардами и файерами.
Двух девушек с телесными повреждениями доставили в больницу.
В Коммунарское отделение полиции были доставлены 17 человек, часть из которых несовершеннолетние. Возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Фестиваль Равенства проходит в Запорожье второй год подряд. По словам организаторов, на мероприятии поднимаются вопросы насилия в семьях, гендерной дискриминации, а также нарушения прав людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ.
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что за девушки из толпы такие, это не девушки это какие-то злобные коровы бешенные раз бодатся лезут ни с того ни с сего, какое их дело до того как другие живут и какие фестивали проводят
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ы.), мне по-правде говоря как-то всё равно как чоловіки будут ... , даже никогда не задумалась, чего это должно волновать) мне просто не нравится грязь тупость и насилие любое, как и любому нормальному человеку
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Твою мать, трахаться в зад ты считаешь ценностью?
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Никто гомиков не притесняет... Ну не больше, чем женщин.
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