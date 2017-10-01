 При необходимости правительство Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском в Украине через частные школы, - FIDES

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Наша задача - добиться, чтобы они процветали на земле, где родились; могли учить венгерский язык и могли жить как венгры", - подчеркнул Орбан.
Заявления Орбана конкретизировали его однопартийцы. Они считают, что при необходимости правительство Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском на Закарпатье через частные школы и частные университеты. Об этом заявил в Будапеште Гергей Гуляш, руководитель проправительственной фракции FIDES (Венгерский гражданский союз. - Ред.) на презентации книги "Национальная политика: в тисках. Аспект - без границ".
Политик правящей коалиции положительно оценивает тот факт, что как правительство Венгрии, так и оппозиция выступают единым фронтом в вопросах национальной политики. Депутат Европарламента от ФИДЕС Дьердь Шепфлин, выступая на презентации, выразил обеспокоенность тем фактом, что поскольку Украина не является членом ЕС, новый закон Украины "Об образовании" нельзя рассматривать как вопрос компетенции Европейского союза.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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1. Они не будут учить украинский
2. Не сдадут ЗНО
3. Их дипломы венгерских вузов не будут признаны в Украине (т.к. они ни бельмеса державною мовою)
Итого: Чемодан-вокзал-Будапешт или строить дачи в Подмосковье
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Кто ж признает их венгерский диплом без знания специальности на державний мове ?
Лично я не пойду к врачу, менеджеру или банковскому служащему, который не сможет со мной разговаривать
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А не проще ли не выпендриваться и учиться в украинских школах (и вузах ) ?
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Казали-балакали.......... по мадьярски
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Это бред. Если они учатся чтобы потом работать в венгрии, то пусть в венгрии и учатся.
А иначе зачем эти частные школы?
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Надеясь получить свою долю при разделе.
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Сначала содержите (выплаты по рождению), учите за счёт государства в садах-школах,
а затем Румыния, Венгрия, Польша
приглашают их уже в ВУЗы бесплатно,
чтобы возвратившись в Украину они стали пятой колонной.
Затеяли референдумы
и вместе с украинской территорией присоединились к типа исторической родине.
А, кстати, Румыния первая нарушила границы определившиеся после Второй мировой войны. Создала прецедент. оттяпала по суду нефтеносные участки Чёрного моря у острова Змеиный, а трусло Ющенко поджал хвост и пустил слюни.
Украина потеряла территории и огромное количество ресурсов.
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Наоборот, сейчас всех обязывают учить язык страны пребывания даже тех, кто временно живёт !!!!
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а жид хедрант все подводит к тому, что - пожалуйста, но только за ваши деньги...
примитив иудейский.
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- если госчиновник не сдал TOEFL (как минимум) - нахуй его !
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вообще-то они налоги платят
01.10.2017 00:07
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Чиновники тоже налоги платят, так что нам теперь не сажать из в тюрьму за воровство . Все платят налоги, и законы ВСЕ должны исполнять одинаково
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Тогда и налоги должны быть частные.
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Продай тут, купи там..
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Вообще нет предмета для обсуждения.
Просто повод для путиноидов повыёживаться.
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Частные школы на другом языке - это херня.
Это допустимо для временных работников - посольство и т.д.
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Моя донька навчалася два роки тут у приватній французькій академії (початкова школа), підручники і навіть зошити замовлялися у Франції. Є напівприватні школи, з державною підтримкою. Ця була незалежна, але, щоб мати ліцензію, вона у свою програму МУСИЛА включити історію та географію Канади.
Так що, тАваАрІщІ угорці, не думайте, що вироблятимете, що заманеться. Вважаю, що наша влада обов*язково повинна буде переглядати програму таких навчальних закладів перш, ніж давати дозвіл. Вони повинні підпорядковуватися українським законам.
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Тільки по-їхньому не вийде.
Україна є і буде.
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а вообще-то мне и этот вариант не зовсім до вподоби! Завтра кацапы заявят, что они согласны за свой счет школы финансировать, введут там политминутки за россию, молитву за царя и т.п. Будет узаконенная мина, которая взорвется рано или поздно.
Очень хорошо надо подумать и прописать законодательно, что они будут иметь право делать. Например, окончил венгерскую школу и не сдал ЗНО по укр. языку - не сможешь получить паспорт Украины. И так далее.
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А то сейчас начнётся: а давайте цыганские школы или школы любителей собак !!!
Все - в частном порядке и по украинским законам !!
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мелкие отступления приводят к крупным потерям."(с)
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Всё правильно .и позиция власти мне понравилась - отстаивают интересы Украины на всех уровнях и йобики дали задний ход .
01.10.2017 00:45
ОтветитьМ
Власти у нас хитрожопые 😕 Они прекрасно понимают, что кредиты дают и зарплаты/пенсии им платят только пока существует государство Украина 😏 Потому они так быстро и перекрасились, вышиванки одели
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А Україна і українці хочуть всього-навсього бути на своїй землі.
Тільки кожне "велике" суне до нас свого носа, вказує, як жити, та ще й руйнує і пробує гібридно знищити.
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