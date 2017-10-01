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 При необходимости правительство Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском в Украине через частные школы, - FIDES

венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 сентября в румынском Клуже заявил, что "будущее пишут на венгерском языке". Он добавил, что национальная миссия Венгрии – найти и сохранить все зарубежные венгерские общины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также читайте: Климкин 12 октября посетит Будапешт для переговоров о языковой статье закона об образовании, - посол Кешкень

"Наша задача - добиться, чтобы они процветали на земле, где родились; могли учить венгерский язык и могли жить как венгры", - подчеркнул Орбан.

Заявления Орбана конкретизировали его однопартийцы. Они считают, что при необходимости правительство Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском на Закарпатье через частные школы и частные университеты. Об этом заявил в Будапеште Гергей Гуляш, руководитель проправительственной фракции FIDES (Венгерский гражданский союз. - Ред.) на презентации книги "Национальная политика: в тисках. Аспект - без границ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изучение и преподавание на языках нацменьшинств не должно препятствовать изучению украинского языка, - Гриневич

Политик правящей коалиции положительно оценивает тот факт, что как правительство Венгрии, так и оппозиция выступают единым фронтом в вопросах национальной политики. Депутат Европарламента от ФИДЕС Дьердь Шепфлин, выступая на презентации, выразил обеспокоенность тем фактом, что поскольку Украина не является членом ЕС, новый закон Украины "Об образовании" нельзя рассматривать как вопрос компетенции Европейского союза.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
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пусть они на венгерском в венгрии обучают
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Ребятки идут по алгоритму:
1. Они не будут учить украинский
2. Не сдадут ЗНО
3. Их дипломы венгерских вузов не будут признаны в Украине (т.к. они ни бельмеса державною мовою)
Итого: Чемодан-вокзал-Будапешт или строить дачи в Подмосковье
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О , уже йобика на место поставили . я ж говорил шо это чипушило ничего не решает .а возомнило из себя двигателя европейского прогресса .Ему самому этоиу йобику ещё в школу ходить надо развиватся .
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" Депутат Европарламента от ФИДЕС Дьердь Шепфлин, выступая на презентации, выразил обеспокоенность тем фактом, что поскольку Украина не является членом ЕС, новый закон Украины "Об образовании" нельзя рассматривать как вопрос компетенции Европейского союза." - дошло наконец.
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Хоть монгольский 😀 Но только в частном порядке, а не из нашего кармана
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За їхні податки їм буде навчання українською мовою, все інше за свій кошт. Закон один для всіх, крапка.
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Адекватно, адекватно !
Кто ж признает их венгерский диплом без знания специальности на державний мове ?

Лично я не пойду к врачу, менеджеру или банковскому служащему, который не сможет со мной разговаривать
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Ну зачем так сурово? Пересдай на Украинской - и полный вперед. В самом началe тысячелетия мне,к примеру,Temple Univ.,Philadelphia,PA перезачел почти 3/4 кредитов из ТОВВМУ. Так шо мне всего пришлось 2 дисциплины пересдавать.
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За рыбу гроши.
А не проще ли не выпендриваться и учиться в украинских школах (и вузах ) ?
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Так обеспечивайте и отцепитесь от наших законов
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Любой каприз за ваши деньги, но... деньги вперед.
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Не любой, а согласно законов Украины. Деньги вперёд это правильно.
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Насчет частных школ, то они должны получить лицензию. Поэтому как будут там преподавать, то и само существование таких заведений будет от этого зависеть.
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А преподавать они должны по гос. программе, т.е. на украинском.
Казали-балакали.......... по мадьярски
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А в украинские школы они ходить не будут???
Это бред. Если они учатся чтобы потом работать в венгрии, то пусть в венгрии и учатся.
А иначе зачем эти частные школы?
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Они не в Украину вкладывают, а в сепаратизм.
Надеясь получить свою долю при разделе.
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Согласно закона Украины об образовании😛
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Все эти вопли касательно ущемлелений - часть плана по сценарию захвата территорий, где достаточно высокая концентрация нацменьшинств.
Сначала содержите (выплаты по рождению), учите за счёт государства в садах-школах,
а затем Румыния, Венгрия, Польша
приглашают их уже в ВУЗы бесплатно,
чтобы возвратившись в Украину они стали пятой колонной.
Затеяли референдумы
и вместе с украинской территорией присоединились к типа исторической родине.
А, кстати, Румыния первая нарушила границы определившиеся после Второй мировой войны. Создала прецедент. оттяпала по суду нефтеносные участки Чёрного моря у острова Змеиный, а трусло Ющенко поджал хвост и пустил слюни.
Украина потеряла территории и огромное количество ресурсов.
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И вообще, что это за бред с обучением на языках нац.меньшинств?! Где в Германии, США , Британии или Франции проходит обучение на языках меньшинств 😨
Наоборот, сейчас всех обязывают учить язык страны пребывания даже тех, кто временно живёт !!!!
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В Канаде целая провинция франкоязычная
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да, но они за это деньги от франции не требуют.
а жид хедрант все подводит к тому, что - пожалуйста, но только за ваши деньги...
примитив иудейский.
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к тому, что скоро скоро деньги на строительство мечетей и синагог эта свинота кляньчить начнет ото всех.
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Какие синагоги? Здесь базар за гуляш, а вы снова лепите синагоги и цадика Нахмана !
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И вообще, вы определитесь: или синагоги, или свинота
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в Канаді дві офіційні мови, англійська і французька, до чого тут нац меншини ?
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сто раз говорил и предлагал:
- если госчиновник не сдал TOEFL (как минимум) - нахуй его !
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Всё верно . просто эта ситуация показала что они Украину считают слабым государством и думают что могут диктовать всякий бред .В морду им надо давать тогда сразу уважать начинают . -где хитро , где подло , где культурно - но в морду .
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заявил в румынском городе, что будущее пишут на венгерском... он еще не персона нон-грата в Румынии?...
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Вот в Румынии пусть и делают будущее на венгерском языке, а мы посмотрим на это.
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Для DI GI
вообще-то они налоги платят
01.10.2017 00:07
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Чиновники тоже налоги платят, так что нам теперь не сажать из в тюрьму за воровство . Все платят налоги, и законы ВСЕ должны исполнять одинаково
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ну глупо требовать платить налоги общие, а школы иметь частные.
Тогда и налоги должны быть частные.
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А ты видел как из Берегово они в Венгрию на работу едут? Как возвращаются в Украину с продуктами? Они тут наверно ещё и пособие по безработице потребуют...
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Тогда совсем не понимаю.. Зачем эти неудобства..
Продай тут, купи там..
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А им так удобно. Сигареты можно по норме привезти в Венгрию. И так каждый день😜
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ну тогда наверно надо сделать чтобы сигареты одниаково тут и там стоили и на этом все закончится
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Поинтересуйся сколько сигареты стоят в ЕС и предложил поднять их стоимость в Украине. А я посмотрю, что будет🙌
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Не надо передёргивать. Начальную школу им дают всю на своём языке. Затем тоже продолжают язык учить. Только некоторые предметы вводят на государственном. Кроме того, ведь нацменьшинствам, языки которых есть языками стран евросоюза, также предложено продолжать изучение нескольких предметов на своём языке.
Вообще нет предмета для обсуждения.
Просто повод для путиноидов повыёживаться.

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Хотят все равно обойти украинский закон об образовании , чтобы маленькие венгры не учили украинский язык...
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ну дык я и говорю.
Частные школы на другом языке - это херня.
Это допустимо для временных работников - посольство и т.д.
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Кстати из двух государственных ни одного индейского.
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От-от, влаштовуйте приватні школи та універи, хай вони спочатку ще отримають ліцензію від Міністерства Освіти та Науки України, знайдіть учнів та студентів, які мають і будуть готові платити за ваше навчання гроші і закрийтеся.
Моя донька навчалася два роки тут у приватній французькій академії (початкова школа), підручники і навіть зошити замовлялися у Франції. Є напівприватні школи, з державною підтримкою. Ця була незалежна, але, щоб мати ліцензію, вона у свою програму МУСИЛА включити історію та географію Канади.

Так що, тАваАрІщІ угорці, не думайте, що вироблятимете, що заманеться. Вважаю, що наша влада обов*язково повинна буде переглядати програму таких навчальних закладів перш, ніж давати дозвіл. Вони повинні підпорядковуватися українським законам.
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вегнри надіюця що україна розвалиця бо тут робиця адський ад манькам неприпала халява після майдана а оказалось що треба пахати то тому венгри і готують закарпаття активно до інтеграції !
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Та хай надіються, хто ж їм не дає.
Тільки по-їхньому не вийде.
Україна є і буде.
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о как запели!
а вообще-то мне и этот вариант не зовсім до вподоби! Завтра кацапы заявят, что они согласны за свой счет школы финансировать, введут там политминутки за россию, молитву за царя и т.п. Будет узаконенная мина, которая взорвется рано или поздно.

Очень хорошо надо подумать и прописать законодательно, что они будут иметь право делать. Например, окончил венгерскую школу и не сдал ЗНО по укр. языку - не сможешь получить паспорт Украины. И так далее.
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Был репортаж с Берегового,там по украински почти не говорят,но все закончили школу,сдали ЗНО и поехали поступать в Венгрию,с украинским дипломом проще,а на вопрос как же вы сдали ЗНО если по украински ни бум-бум,улыбаются
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"политминутки" это не обязательно в школах, это можно запретить в частных школах, законодательно с какой-то формулировкой как необязательный предмет/занятия и представляющий угрозу разжигания внутри страны межнациональной розни, причём политика в школах? одно дело преподование обычных предметов а это лишнее
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диствительна, а то разорались нас притесняют угнетают, учится не дают на родном языке, что мы за страна такая что у себя дома надо надо чуть ли не извиняться перед всеми остальными народами за то что в Украине украинский язык государственный, а это всё колониальное прошлое то Австро-Венгрия, то басурманское иго, то Польско-Литовская шляхта то Российская ымперия
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Карочи, повоняют на своём венгерском и успокоятся, когда деньги из мацквы закончатся.
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А давайте создадим в Киеве школу на базовом языке народа Лесото или Свазиленда.
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Когда начали переименовывать улицы и площадя в названия Бендэры я был против , но теперь считаю что правильно - пускай и поляки и венгры и прочие евродрузья начинают прислушиватся к Украине - как Украина решила так и будет .- нечего там указывать всяким йобикам
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Субботние или воскресные частные школы с венгерским языком - будь ласка ...
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странно... в Штатах полно бывших из Венгрии, все учат в садике и с первого класса английский, и никаких проблем...
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Прекращать надо этот балаган с какими-то особыми условиями для отдельных граждан!!! У нас в стране бесплатное образование за деньги ВСЕХ налогоплательщиков. Поэтому должны быть одинаковые условия для всех.
А то сейчас начнётся: а давайте цыганские школы или школы любителей собак !!!
Все - в частном порядке и по украинским законам !!
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Всё правильно .и позиция власти мне понравилась - отстаивают интересы Украины на всех уровнях и йобики дали задний ход .
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"Если живешь на свете достаточно долго, видишь, что
мелкие отступления приводят к крупным потерям."(с)
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В Дании русские учать русский только по субботам и в русском культурном центре и за это платят со своего кармана, то самое и украинцы . Поляки учат польский тоже по субботам в посольстве Польши. И никто , ни поляки , не русские и не украинцы не выпендриваются . Все дети нац меншинств в Дании идут в школу датскую и учат датский и с первого класса английский. Вот и все !
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И Дания , маленькая Дания все нац меньшинства со своимы языками посылает на 3 веселье буквы , говорит , а у нас денег нет , что бы Вам оплатит обученные на вашем языке. Вопросы есть ? Денег нет ! Все ! Аминь! Хотите учить свой язык заплатите , а мы платим , что бы ваши дети учили датский !
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И ещё ! Какого хрена украинец должен платит налоги , что бы с его налогов оплачевали обученные на венгерском языке? Пускай венгри сами себе отплачивают !
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Не-а. Калааллисут является единственным официальным языком Гренландии с июня 2009 года. Обучение на гренландском языке осуществляется в начальной, средней и частично в высшей школе (хотя большинство предметов в единственном университете читают на датском языке). За все платит Дания.
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Так Дания полностью содержит Гренландию . Гренландия уже хотела независимости .
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Статьи, за язык Дания платит только в Гренландии, а в Дании тоже не учат этого языка
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Кстати, во Франции, если ребёнка забрали из семьи эмигрантов, то им даже на свиданиях разрешают говорить только по французски .
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Для Олег Петрович ed2c8e0a
Всё правильно .и позиция власти мне понравилась - отстаивают интересы Украины на всех уровнях и йобики дали задний ход .
01.10.2017 00:45
ОтветитьМ

Власти у нас хитрожопые 😕 Они прекрасно понимают, что кредиты дают и зарплаты/пенсии им платят только пока существует государство Украина 😏 Потому они так быстро и перекрасились, вышиванки одели
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Да ну нафиг , (язык) пишу в кавычках так как разделяю тело и слово ... мова краще !!! Земля одна на все человечество, метеорит прилетит и бац ... или вулкан проснется .... и грррррр , кто язык в жопу засунет .....политики популисты ??? или популизы .... олигархи поймут что деньги не схавать, катаклизм прийдет, планета жива и все блохи подохнут крутые и не крутые.... позор возмутить еще раз планету и оказться в каменном веке ... сдохнут все
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Вот интересно у одних мечты о великой России (ну тут понятно - психоз), у других - о великой Венгрии (с Австрией объединяться будут?), у третьих - о великой Румынии (я бы еще понял если бы это мечтала Молдова, у которой румыны в части истории вообще в подметки не годятся), у четвертых - о великой Польше (тут вообще нонсен, они государственность три раза теряли). А как они мир между собой делить будут? Раз все такие охиренно великие.
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Такі =мечты= зайвий раз свідчать про комплекси. Однозначно.
А Україна і українці хочуть всього-навсього бути на своїй землі.
Тільки кожне "велике" суне до нас свого носа, вказує, як жити, та ще й руйнує і пробує гібридно знищити.
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Нужно стимулировать изучение родного языка. Екзамены сдавать не по месту а в Киеве с автоматическим выбором экзаменаторов. Не сдал,ставить вопрос о лишении украинского гражданства, естественно с невозможностью пользоваться всеми правами гражданина Украины.
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РЕТРОВЗГЛЯД. Жириновский рассказал о планах евреев, когда еще «не знал», что сам еврей ВИДЕО кому интересно посматрите на кавказцентер !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПри необходимости правительство Венгрии сможет обеспечить обучение на венгерском в Украине через частные школы, - FIDES
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