 Вокруг арсенала в Калиновке найдено уже 439 взрывоопасных предметов, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, выявлено 439 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами. Проводится очистка местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.
К разминированию технической территории арсенала привлечены 50 групп Вооруженных сил Украины (238 человек) и 50 единиц техники.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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27 сентября в 16:01 · Киев ·
Через диверсії у Балаклеї та Калинівці ми втратили значну частину реактивних боєприпасів і боєприпасів для важкої артилерії, і це означає, що обороноздатність нашої країни зазнала серйозного удару - що б там не верзли седативні експерти і ура-порохоботи. Факти лишаються фактами, і зашліфовувати їх язиками сенсу немає.
Сватівську, Балаклійську, Маріупільську пожежі швиденько забовтали і поховали у суспільній пам'яті, ніхто з вищого військового керівництва, а також керівництва спецслужб не був притягнутий до кримінальної відповідальності - все як завжди вигрібли дрібні "стрілочники". Так само, як за Іловайськ, ДАП, Дебальцеве та інші військові трагедії.
Але завжди настає момент, коли кожен мусить витягнути себе з затишку простих комфортних версій і поставити пряме запитання, чому відбувається те, що відбувається, і хто в цьому винний. Бо один факап - це просто факап, а серія факапів - це або бездарність, або невігластво, або, вибачте за непопулярне слово, зрада. І все перелічене не має права на існування, особливо під час війни.
Отже, як громадянин України я вимагаю від своєї влади з'ясування та оприлюднення інформації щодо пожеж на військових складах, а також покарання осіб, дії або бездіяльність яких призвели до них.
І ще я переконаний, що після Калинівки має відбутися відставка начальника Генштабу пана Муженка. По-перше, саме він відповідає за всі котли і провали на фронті. По-друге, я не можу довірити захист країни людині, яка не може забезпечити навіть охорону стратегічних об'єктів.
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